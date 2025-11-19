ETV Bharat / state

విశాఖలో ఐటీ పార్క్‌లు, డేటా సెంటర్లు - ‘నీతి ఆయోగ్‌’ సారథ్యంలో ప్రణాళికలు

రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో విశాఖ కీలక పాత్ర - ఐటీ పార్క్‌లు, డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటే లక్ష్యంగా!

NITI Aayog Plans to IT Parks and Data Centres in Visakhapatnam
NITI Aayog Plans to IT Parks and Data Centres in Visakhapatnam (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

NITI Aayog Plans to IT Parks and Data Centres in Visakhapatnam : రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో విశాఖపట్నం కీలక పాత్ర పోషించనుంది. ఇటీవలి సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో జరిగిన ఒప్పందాల్లో విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో పెట్టుబడులకు పలు సంస్థలు ముందుకు వచ్చాయి. ఇదే సమయంలో ‘విశాఖ ఎకనామిక్‌ రీజియన్‌’ ముసాయిదాను ‘నీతి ఆయోగ్‌’ ప్రకటించి అన్ని రంగాల్లో గణనీయమైన అభివృద్ధి నమోదు అయ్యేలా ప్రణాళికలు వివరించింది.

ఆలోచన ఇది : దేశంలో నగరాలు కేంద్రంగా సిటీ రీజియన్లను అభివృద్ధి చేస్తే అవి ‘గ్రోత్‌ హబ్స్‌’గా మారి ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు, తలసరి ఆదాయాలను పెంచుతాయి అనేది ‘నీతి ఆయోగ్‌’ ఆలోచన. ప్రయోగాత్మకంగా ముంబై, సూరత్, వారణాసి, విశాఖ నగరాలను ఇందుకు ఎంపిక చేశారు. విశాఖ కేంద్రంగా 8 జిల్లాలను అభివృద్ధి చేసేలా ఒక ప్రణాళిక రూపొందించారు.

విశాఖ ఐఐఎం సమీపంలో : ఆనందపురం మండలం గంభీరం వద్ద ఉన్న ఐఐఎంకు సమీపంలో విద్యా-నైపుణ్యాల అభివృద్ధి, అంకురాల కేంద్రాన్ని 150 ఎకరాల్లో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. బీ ఆనందపురంలో 300 ఎకరాల్లో ఐటీ డేటా సెంటర్‌ హబ్‌, బీ విశాఖపట్నంలో కేబుల్‌ ల్యాండింగ్‌ స్టేషన్‌ ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

  • మధురవాడ వద్ద భారీ విస్తీర్ణంలో ఐటీ పార్క్‌
  • అనకాపల్లిలో 2 వేల ఎకరాల్లో టెక్‌ హబ్‌
  • 500 ఎకరాల్లో మెడ్‌టెక్‌ జోన్‌ అభివృద్ధి
  • 500 ఎకరాల్లో ఫుడ్​ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమ

ప్రధాన ప్రాజెక్టులు : నిర్దేశిత ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేస్తే జిల్లా తలసరి ఆదాయం రెట్టింపు అవుతుంది. ప్రజల ఆదాయం, జీవన వ్యయం రెట్టింపు అవుతుంది అనేది ప్రధాన ఆలోచన. దీనిలో భాగంగా విశాఖలో 500 నుంచి 1000 ఎకరాల్లో మల్టీ ప్రొడక్ట్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ కాంపోనెంట్‌ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్‌ జోన్‌ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అలాగే అనకాపల్లి కేంద్రంగా స్టీల్, పెల్లెట్‌ యూనిట్‌ ఏర్పాటు చేస్తారు.

  • 5 వేల ఎకరాల్లో రక్షణరంగ ఉత్పత్తుల తయారీ యూనిట్‌.
  • కాపులుప్పాడ వద్ద 500 ఎకరాల్లో ఐటీ, జీసీసీ (గ్లోబల్‌ కెపాబులిటీ సెంటర్లు) కేంద్రాల ఏర్పాటు.

వైజాగ్‌ బేసిటీ పేరుతో : పర్యాటక రంగాన్ని కొత్త పుంతలు తొక్కించేలా విశాఖ నగరాన్ని పర్యాటక ఆకర్షణగా తీర్చిదిద్దనున్నారు. తొట్లకొండ, పావురాలకొండ, శిల్పారామం, కైలాసగిరి, బౌద్ధ సముదాయాలు, జల క్రీడలు, తీర ప్రాంతం ఆధారంగా అభివృద్ధి పనులు చేపట్టనున్నారు.

సీఈవో నియామకం తరువాత : ‘విశాఖ ఎకనామిక్‌ రీజియన్‌’తో జిల్లాతో పాటు మిగిలిన జిల్లాల సర్వతోముఖాభివృద్ధి సాధ్యం. ఐటీ, పర్యాటక రంగాలతో విశాఖ జిల్లా దశ మారనుంది. ఇటీవల ముసాయిదా విడుదలైంది. అలాగే ఎకనామిక్‌ రీజియన్‌ అథారిటీ ఏర్పాటు కానుంది. దానికి సీఈవోను నియమిస్తారు. అనంతరం ప్రాజెక్టుల అమలుపై దృష్టి సారిస్తారు. వీఎంఆర్‌డీఏ కమిషనర్‌ సమన్వయకర్తగా ఉంటారు’ అని కలెక్టర్‌ హరేంధిర ప్రసాద్‌ వెల్లడించారు.

సీఐఐ సమ్మిట్ సూపర్ హిట్ - 613 ఒప్పందాలు - రూ.13.25 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు: చంద్రబాబు

టీం వర్క్‌తో సీఐఐ సదస్సు సూపర్ హిట్ - ఐదేళ్లలో రూ.50 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులే లక్ష్యం : చంద్రబాబు

TAGGED:

IT PARKS AND DATA CENTRES
NITI AAYOG
NITI AAYOG VISAKHAPATNAM
నీతి ఆయోగ్‌ సారథ్యంలో ప్రణాళికలు
IT PARKS AND DATA CENTRES VISAKHA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

130 కోట్ల గుండెలు బద్దలైన రోజు- 'నవంబర్ 19' గాయం ఇంకా మానలేదు!

గ్లోబ్​ ట్రాటర్​ ఈవెంట్​ ఫుల్​ వీడియో రిలీజ్​- ఎక్కడ చూడొచ్చంటే!

3300కి.మీ పాదయాత్ర- గంగోత్రి నుంచి రామేశ్వరం వరకు- కుటుంబం అరుదైన సంకల్పం!

'ఎనిమిది యుద్ధాలను ఆపా'- ట్రంప్‌ మళ్లీ పాత పాటే

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.