చౌక గృహాల కోసం 10 % స్థలాన్ని కేటాయించాలి : నీతి ఆయోగ్
పేదల ఇళ్లకు ప్రత్యేక స్థలాలు అవసరం - గృహనిర్మాణ ప్రాజెక్టుల్లో వారికి 10-15% కేటాయించాలి - నీతి ఆయోగ్ కమిటీ నివేదిక - ఇతర దేశాల్లో ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయిస్తారంటే?
Published : January 19, 2026 at 11:08 AM IST
NITI Aayog Committee Report : "మెట్రో నగరాలు, పట్టణాల్లో నివసిస్తున్న సుమారు 85 శాతం మంది 30 చ.మీ. విస్తీర్ణంలో ఉన్న గృహాలను కూడా కొనుగోలు చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. భూముల ధరలు, నిర్మాణ వ్యయం ఏటికేడు పెరుగుతుండటమే ఇందుకు కారణం" అంటూ నీతి ఆయోగ్ పేర్కొంది. ఈ సమస్య పరిష్కారానికి నీతి ఆయోగ్, కేంద్ర పట్టణ వ్యవహారాలు, ఆర్థిక సేవల విభాగాల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు అయిన కమిటీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదికను సమర్పించింది. పట్టణాలు, నగరాలు, ప్రత్యేక జోన్లు, ద్వితీయ, తృతీయ శ్రేణి నగరాల మాస్టర్ ప్లాన్లతో పాటు ల్యాండ్ పూలింగ్ పథకాల్లోనూ చౌక గృహాల కోసం 10 శాతం స్థలాన్ని కేటాయించాలని సూచన చేసింది. పేదలు (ఈడబ్ల్యూఎస్), అల్ప ఆదాయవర్గాలకు (ఎల్ఐజీ) చౌక గృహాలను అందించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపింది.
స్థిర ఆదాయం లేదు : దేశంలో ఇప్పుడు 50 కోట్ల మంది వరకు నగరాలు, పట్టణాల్లో జీవనం సాగిస్తున్నారు. 2050 నాటికి సుమారు 85 కోట్లకు చేరతారని అంచనా. ఇక్కడ గృహాల మార్కెట్ మధ్య తరగతి, ఉన్నత వర్గాలకే పరిమితం అయింది. పేదలకు (అసంఘటిత కార్మికులు, స్వయం ఉపాధి పొందేవారికి) గృహాలు అందుబాటులో లేవు. వీరికి స్థిర ఆదాయం లేదు. దీంతో రుణాలూ అందడం లేదు. గత ఐదు సంవత్సరాల్లో చౌక ఇళ్ల వాటా 40 శాతం నుంచి 16 శాతానికి పడిపోగా అల్ట్రా లగ్జరీ గృహాల వాటా 4 శాతం నుంచి 16 శాతానికి పెరిగింది. ఇదే టైంలో పట్టణాల్లో 5-7 కోట్ల గృహాల కొరత నెలకొంది.
ఏ సవాళ్లు ఉన్నాయంటే? : పట్టణాల్లో ల్యాండ్ పూలింగ్, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన పెద్ద సమస్యగా ఉంది. గృహ ప్రాజెక్టు వ్యయంలో భూ సమీకరణకే 70 శాతం వరకు ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి. దాంతో నిర్మాణ వ్యయం ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతోంది. సరైన ప్రణాళిక కొరవడి మురికివాడలు, అనుమతిలేని కాలనీలు వెలుస్తున్నాయి. ఈడబ్ల్యూఎస్స, ఎల్ఐజీ గృహాల్లో లాభం తక్కువగా ఉంటోందని వ్యాపారస్థులు పెద్దగా ముందుకు రావడం లేదు.
ఇతర దేశాల్లో ఇలా : ఆస్ట్రియా రాజధాని వియన్నాలో 3 మిలియన్ చ.మీ. భూమిని చౌక గృహాలకు కేటాయిస్తున్నారు. నగర జనాభాలో సుమారు 50 శాతం మంది ఈ గృహాల్లోనే ఉంటున్నారు. సింగపూర్లోనూ 80 శాతం మంది హౌసింగ్ బోర్డు ఫ్లాట్లలోనే జీవనం సాగిస్తున్నారు. దక్షిణ కొరియాలో 10 నుంచి 30 ఏళ్ల లీజు లేదా శాశ్వత అద్దె ప్రాతిపదికన ఇళ్లు అందిస్తున్నారు. స్టూడెంట్స్, యువతకు మార్కెట్ ధరలో 60 నుంచి 80 శాతానికి ఇస్తున్నారు.
సూచనలు ఇవే : -
- చౌకగృహాల కోసం భూముల లభ్యత పెంచాలి. పీపీపీ, ప్రత్యేక నిధి ద్వారా నిధులు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి. భవన నిర్మాణ నిబంధనలను సవరించాలి.
- భూముల సమీకరణ, ప్రణాళికల అభివృద్ధికి పట్టణ ప్రాంత పరిధిని విస్తరించాలి. అనంతరం ప్రత్యేక చౌకగృహాల జోన్లు ఏర్పాటు చేయాలి. ల్యాండ్ బ్యాంకులు ఏర్పాటు చేయాలి. పారిశ్రామిక ప్రాంతాలకు దగ్గర్లో కార్మికులకు అద్దె గృహాలను కట్టించాలి.
- ప్లాటు విస్తీర్ణం 10 వేల చ.మీ.కు మించిన నిర్మిత ప్రాంతం ఉన్న ప్రాజెక్టుల్లో 10 నుంచి 15 శాతం ఎంఐజీ, ఎల్ఐజీ వర్గాలకు తప్పనిసరిగా కేటాయించాలి. ఈ వర్గాలకు అక్కడే ఇళ్లు కేటాయించే అవకాశాలు లేకుంటే 4 కి.మీ. దూరంలో అన్ని వసతులతో కట్టించాలి. అదీ సాధ్యం కాకుంటే నిర్మాణ వ్యయంలో రెండింతలు షెల్టర్ఫండ్కు జమ చేయాలి.
- సిటీల్లో స్టూడెంట్స్, వర్కర్ల కోసం ప్రైవేటుగా ఏర్పాటు అయ్యే పీజీ (పెయింగ్ గెస్ట్), సర్వీసు అపార్టుమెంట్లకు తాగు నీరు, విద్యుత్తు కనెక్షన్లను నివాస కేటగిరీలో చేర్చాలి.
- 60 చ.మీ. విస్తీర్ణానికి లోపున్న గృహాలను పేదలకు రూ.1 నుంచి రూ.1000కే రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి. వాణిజ్య, నివాస గృహాల రిజిస్ట్రేషన్ టైంలో అదనంగా 1.1-3 శాతం ఫీజును వసూలు చేసి చౌకగృహాల ప్రత్యేకనిధికి జమ చేయాలి.
