YUVA : స్థానిక వ్యాపారాలు ఆన్లైన్ వేదికపైకి - 'వెబ్ఆరా'తో లక్షలు సంపాదిస్తున్న యువకులు
ఆన్లైన్ స్టారప్ ప్రారంభించిన ఐదుగురు మిత్రులు - వెబ్సైట్ డిజైన్, ఆటోమేషన్ వంటి వాటికి మార్కెటింగ్ - వివిధ వ్యాపారాల్లో సమస్యలకు సొల్యూషన్స్ - తద్వారా లక్షల్లో ఆర్జిస్తున్న విద్యార్థులు
Published : July 19, 2026 at 4:49 PM IST
Aura Platform For Local Business Hyderabad : సాధారణంగా బీటెక్ చదివే విద్యార్థుల లక్ష్యం మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ రావాలని కోరుకుంటారు. కానీ ఆ ఐదుగురు స్నేహితులు అందుకు భిన్నంగా ఆలోచించారు. సమాజంలోని సమస్యలకు టెక్నాలజీతో పరిష్కారం చూపాలనుకున్నారు. చదువుకుంటూనే "వెబ్ఆరా" అనే సంస్థను ప్రారంభించి స్థానిక వ్యాపారాలను ఆన్లైన్ వేదికపైకి తీసుకొచ్చేలా కృషి చేస్తున్నారు. మరిన్ని విషయాలు వారి మాటల్లోనే విందాం.
ప్రశ్న : మీరు ఏర్పాటు చేసిన సంస్థ ఏంటి? దీన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి?
నాపేరు శ్రీమాన్. మేము ఏర్పాటు చేసిన సంస్థ పేరు వెబ్ఆరా. మేము బీటెక్ మొదటి సంవత్సరంలో కార్ రెంట్కి తీసుకున్నాం. వారాంతాల్లో కార్లు అందుబాటులో ఉండేవి కాదు. వినియోగదారులు అనేక పాట్లు పడేవారు. సాధారణ రోజుల్లో అప్పుడప్పుడు కార్లు బుక్ అయ్యేవి కాదు. 'వీరికి ఓ వెబ్సైట్ ఉంటే కార్లు ఎన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయో వినియోగదారులు సులువుగా తెలుసుకోగలుగుతారు. దీంతో వారు రెంటల్ సంస్థలవద్దకు రాకముందే వెరిఫై చేసుకోగలుగుతారు. వెబ్సైట్లోనే బుక్ చేసుకుంటారు' అనే ఆలోచన వచ్చింది. దీనినే మేము కార్యాచరణలోకి తీసుకొచ్చాం. ఇలా అనేక వ్యాపారులను కలిశాం.
వ్యాపారానికి టెక్ ఒక్కటే సరిపోదు. సేల్స్, కష్టమర్స్ నమ్మకం, సమస్యలను చక్కదిద్దే సామర్థ్యం ఉండాలి. మేము చేసే పనేంటంటే వ్యాపారుల నుంచి నామమాత్రపు రుసుము తీసుకొని వారికి సర్వీస్ అందిస్తాం. దీని ఆధారంగా వారు ఆర్జించిన లాభాల్లో కొంత శాతాన్ని తీసుకొంటాం.
ప్రశ్న : వెబ్ఆరా ఎప్పుడు ప్రారంభించారు? ఎలా మొదలైంది?
దీనిని బీటెక్ మొదటి సంవత్సరంలోనే ప్రారంభించాం. తల్లిదండ్రులుపై ఆధారపడకూడదని మేం అనుకున్నాం. దీనికోసం ఏదో ఒకటి సాధించాలని నిర్ణయించాం. మొదట కార్ రెంట్స్, తర్వాత రెస్టారెంట్స్ ఇలా అన్నింటికీ మా సర్వీసెస్ అందించాం.
ప్రశ్న : మీ సంస్థ ఏయే వ్యాపారాలకు సేవలందించింది?
డిజైనింగ్, డాష్బోర్డ్, ఏఐ ఆటోమేషన్స్, వాయిస్ ఏజెంట్స్ బిల్డ్ చేయడం, కంటెంట్ క్రియేషన్, హైదరాబాద్లోని చాలా పాఠశాలలకు మార్కెటింగ్ చేస్తున్నాం. మనం ఒకే దానిని నమ్ముకుంటే ఏదీ సాధించలేం. మార్కెట్కు తగ్గట్టు ఏని వినియోగించి వీలైనంతగా పెంచుకుంటాం.
ప్రశ్న : మీ సంస్థ ద్వారా ఎన్ని ప్రాజెక్టులు పూర్తయ్యాయి? ప్రధాన ప్రాజెక్టు ఏమిటి?
ఇప్పటివరకు మేము 15 నుంచి 20 ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేశాం. ప్రస్తుతం ఐదు కొనసాగుతున్నాయి. ఈఆర్పీ అనే ఎడ్యుకేషన్ ప్లాట్ఫాం, వీసాల్వ్హబ్ అనే ప్లాట్ఫాం రూపొందిస్తున్నాం. మనిషి బయటికి వెళ్లకుండా అన్ని పనులూ చేసేలా ఈ ప్రాజెక్టు ఉపయోగపడుతుంది.
ప్రశ్న : ఆర్డర్ తీసుకున్నారంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు ?
క్లైంట్కి ఎలాంటి అవసరాలు ఉన్నాయో ముందుగా నోట్ చేసుకుంటాం. దీనికి తగ్గట్టుగా పనిని విభజించుకుని మేం ఐదుగురు కలిసి పని పూర్తి చేస్తాం.
ప్రశ్న : ఏఐ ఆటోమేషన్తో చిన్న మధ్యతరహా వ్యాపారాలకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు?
అధిక సమయం తీసుకునే పని ఏఐ వినియోగించడంతో చాలా త్వరగా పూర్తవుతుంది. మ్యాన్ పవర్ లేకపోయినా ఏఐతో అన్ని పనులు పూర్తవుతున్నాయి. మా సంస్థలో క్లైంట్ ఎదిగితేనే మేం ఎదుగుతాం.
ప్రశ్న : సంస్థ ప్రారంభంలో మీరు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు ఏంటి? మీరు వాటిని ఎలా అధిగమించారు?
వెబ్సైట్ ఏర్పాటు చేసిన కొత్తలో మాకు తెలిసింది కొంతే. వీటిలో లైవ్ రన్ చేయడం, డొమైన్ రన్ చేయడం మాకు నేర్పించలేదు. వాటిని ఏఐ ఏజెంట్స్ను ఉపయోగించి, సొంతంగా నేర్చుకున్నాం. అలా ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేశాం.
ప్రశ్న : అనేక మంది విద్యార్థులు స్టార్టప్ ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటారు. వారికి మీరిచ్చే సలహా?
ఆలోచన ఎవరికైనా వస్తుంది. దీనిని ఆచరించే ధైర్యం కొందరికే ఉంటుంది. బౌండరీస్ని ఏర్పాటు చేసుకోవద్దు. మొదటి ప్రాజెక్టు చేసేటప్పుడు దానిని పూర్తి చేస్తామనికూడా అనుకోలేదు. దాని తర్వాత గ్యాడ్జెట్ 360 తీసుకున్నాం. దీనికోసం 48 గంటలు ఐదుగురం కలిసి కూర్చొన్నాం. ముందుగా గ్రౌండ్ రియాలిటీ తెలుసుకోవాలి. దానిలో మనం ఏం ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో తెలుసుకోవాలి.
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