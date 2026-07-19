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YUVA : స్థానిక వ్యాపారాలు ఆన్‌లైన్ వేదికపైకి - 'వెబ్​ఆరా'తో లక్షలు సంపాదిస్తున్న యువకులు

ఆన్‌లైన్‌ స్టారప్‌ ప్రారంభించిన ఐదుగురు మిత్రులు - వెబ్‌సైట్‌ డిజైన్‌, ఆటోమేషన్ వంటి వాటికి మార్కెటింగ్‌ - వివిధ వ్యాపారాల్లో సమస్యలకు సొల్యూషన్స్‌ - తద్వారా లక్షల్లో ఆర్జిస్తున్న విద్యార్థులు

Aura Platform For Local Business Hyderabad
Aura Platform For Local Business Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 19, 2026 at 4:49 PM IST

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Aura Platform For Local Business Hyderabad : సాధారణంగా బీటెక్​ చదివే విద్యార్థుల లక్ష్యం మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించి క్యాంపస్ ప్లేస్‌మెంట్స్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ జాబ్‌ రావాలని కోరుకుంటారు. కానీ ఆ ఐదుగురు స్నేహితులు అందుకు భిన్నంగా ఆలోచించారు. సమాజంలోని సమస్యలకు టెక్నాలజీతో పరిష్కారం చూపాలనుకున్నారు. చదువుకుంటూనే "వెబ్‌ఆరా" అనే సంస్థను ప్రారంభించి స్థానిక వ్యాపారాలను ఆన్‌లైన్ వేదికపైకి తీసుకొచ్చేలా కృషి చేస్తున్నారు. మరిన్ని విషయాలు వారి మాటల్లోనే విందాం.

YUVA : స్థానిక వ్యాపారాలను ఆన్‌లైన్ వేదికపైకి - 'వెబ్​ఆరా'తో లక్షలు ఆర్జిస్తున్న యువకులు (ETV Bharat)

ప్రశ్న : మీరు ఏర్పాటు చేసిన సంస్థ ఏంటి? దీన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి?

నాపేరు శ్రీమాన్.​ మేము ఏర్పాటు చేసిన సంస్థ పేరు వెబ్​ఆరా. మేము బీటెక్​ మొదటి సంవత్సరంలో కార్​ రెంట్​కి తీసుకున్నాం. వారాంతాల్లో కార్లు అందుబాటులో ఉండేవి కాదు. వినియోగదారులు అనేక పాట్లు పడేవారు. సాధారణ రోజుల్లో అప్పుడప్పుడు కార్లు బుక్​ అయ్యేవి కాదు. 'వీరికి ఓ వెబ్​సైట్​ ఉంటే కార్లు ఎన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయో వినియోగదారులు సులువుగా తెలుసుకోగలుగుతారు. దీంతో వారు రెంటల్​ సంస్థలవద్దకు రాకముందే వెరిఫై చేసుకోగలుగుతారు. వెబ్​సైట్​లోనే బుక్​ చేసుకుంటారు' అనే ఆలోచన వచ్చింది. దీనినే మేము కార్యాచరణలోకి తీసుకొచ్చాం. ఇలా అనేక వ్యాపారులను కలిశాం.

వ్యాపారానికి టెక్​ ఒక్కటే సరిపోదు. సేల్స్​, కష్టమర్స్​ నమ్మకం, సమస్యలను చక్కదిద్దే సామర్థ్యం ఉండాలి. మేము చేసే పనేంటంటే వ్యాపారుల నుంచి నామమాత్రపు రుసుము తీసుకొని వారికి సర్వీస్​ అందిస్తాం. దీని ఆధారంగా వారు ఆర్జించిన లాభాల్లో కొంత శాతాన్ని తీసుకొంటాం.

ప్రశ్న : వెబ్​ఆరా ఎప్పుడు ప్రారంభించారు? ఎలా మొదలైంది?

దీనిని బీటెక్​ మొదటి సంవత్సరంలోనే ప్రారంభించాం. తల్లిదండ్రులుపై ఆధారపడకూడదని మేం అనుకున్నాం. దీనికోసం ఏదో ఒకటి సాధించాలని నిర్ణయించాం. మొదట కార్​ రెంట్స్, తర్వాత రెస్టారెంట్స్​ ఇలా అన్నింటికీ మా సర్వీసెస్​ అందించాం.

ప్రశ్న : మీ సంస్థ ఏయే వ్యాపారాలకు సేవలందించింది?

డిజైనింగ్, డాష్​బోర్డ్​, ఏఐ ఆటోమేషన్స్, వాయిస్​ ఏజెంట్స్​ బిల్డ్​ చేయడం, కంటెంట్​ క్రియేషన్, హైదరాబాద్​లోని చాలా పాఠశాలలకు మార్కెటింగ్​ చేస్తున్నాం. మనం ఒకే దానిని నమ్ముకుంటే ఏదీ సాధించలేం. మార్కెట్​కు తగ్గట్టు ఏని వినియోగించి వీలైనంతగా పెంచుకుంటాం.

ప్రశ్న : మీ సంస్థ ద్వారా ఎన్ని ప్రాజెక్టులు పూర్తయ్యాయి? ప్రధాన ప్రాజెక్టు ఏమిటి?

ఇప్పటివరకు మేము 15 నుంచి 20 ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేశాం. ప్రస్తుతం ఐదు కొనసాగుతున్నాయి. ఈఆర్​పీ అనే ఎడ్యుకేషన్ ప్లాట్​ఫాం, వీసాల్వ్​హబ్​ అనే ప్లాట్​ఫాం రూపొందిస్తున్నాం. మనిషి బయటికి వెళ్లకుండా అన్ని పనులూ చేసేలా ఈ ప్రాజెక్టు ఉపయోగపడుతుంది.

ప్రశ్న : ఆర్డర్​ తీసుకున్నారంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు ?

క్లైంట్​కి ఎలాంటి అవసరాలు ఉన్నాయో ముందుగా నోట్​ చేసుకుంటాం. దీనికి తగ్గట్టుగా పనిని విభజించుకుని మేం ఐదుగురు కలిసి పని పూర్తి చేస్తాం.

ప్రశ్న : ఏఐ ఆటోమేషన్​తో చిన్న మధ్యతరహా వ్యాపారాలకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు?

అధిక సమయం తీసుకునే పని ఏఐ వినియోగించడంతో చాలా త్వరగా పూర్తవుతుంది. మ్యాన్​ పవర్​ లేకపోయినా ఏఐతో అన్ని పనులు పూర్తవుతున్నాయి. మా సంస్థలో క్లైంట్​ ఎదిగితేనే మేం ఎదుగుతాం.

ప్రశ్న : సంస్థ ప్రారంభంలో మీరు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు ఏంటి? మీరు వాటిని ఎలా అధిగమించారు?

వెబ్​సైట్​ ఏర్పాటు చేసిన కొత్తలో మాకు తెలిసింది కొంతే. వీటిలో లైవ్​ రన్​ చేయడం, డొమైన్​ రన్ చేయడం మాకు నేర్పించలేదు. వాటిని ఏఐ ఏజెంట్స్​ను ఉపయోగించి, సొంతంగా నేర్చుకున్నాం. అలా ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేశాం.

ప్రశ్న : అనేక మంది విద్యార్థులు స్టార్టప్​ ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటారు. వారికి మీరిచ్చే సలహా?

ఆలోచన ఎవరికైనా వస్తుంది. దీనిని ఆచరించే ధైర్యం కొందరికే ఉంటుంది. బౌండరీస్​ని ఏర్పాటు చేసుకోవద్దు. మొదటి ప్రాజెక్టు చేసేటప్పుడు దానిని పూర్తి చేస్తామనికూడా అనుకోలేదు. దాని తర్వాత గ్యాడ్జెట్​ 360 తీసుకున్నాం. దీనికోసం 48 గంటలు ఐదుగురం కలిసి కూర్చొన్నాం. ముందుగా గ్రౌండ్​ రియాలిటీ తెలుసుకోవాలి. దానిలో మనం ఏం ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో తెలుసుకోవాలి.

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