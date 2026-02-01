ETV Bharat / state

కేంద్ర బడ్జెట్‌లో ఏపీ - రేర్‌ ఎర్త్‌ మినరల్స్‌ కోసం ప్రత్యేక మైనింగ్‌ మిషన్‌

కేంద్ర బడ్జెట్‌లో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల కీలక ప్రకటనలు - రేర్‌ ఎర్త్‌ మినరల్స్‌ కోసం 4 రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేపట్టనున్నట్లు వెల్లడి

Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Allocation To AP
Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Allocation To AP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 12:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Nirmala Sitharaman Union Budget Allocation To AP: కేంద్ర బడ్జెట్‌లో భారత ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఏపీకి సంబంధించి పలు కీలక ప్రకటనలను చేశారు. ఖనిజ వనరులున్న రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహం అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని నిర్మలా సీతారామన్‌ తెలిపారు. రేర్‌ ఎర్త్‌ మినరల్స్‌ కోసం 4 రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేపట్టనున్నట్లు చెప్పారు. ఈ మేరకు బడ్జెట్‌ ప్రసంగంలో ఆమె పేర్కొన్నారు. ఏపీ, ఒడిశా, కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాలతో ప్రత్యేక మైనింగ్‌ మిషన్‌ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ప్రపంచస్థాయి కంటెయినర్‌ ఉత్పత్తి కార్పొరేషన్‌ నెలకొల్పుతామని నిర్మలా సీతారామన్‌ వెల్లడించారు.

'కేంద్ర బడ్జెట్' పైనే ఆశలన్నీ - నిధుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న కీలక ప్రాజెక్టులు

TAGGED:

BUDGET ALLOCATION TO AP
NIRMALA SITHARAMAN BUDGET
BUDJET 2026 UPDATES
UNION BUDJET EXPECTATIONS FOR STATE
BUDGET ALLOCATION FOR AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.