రాయలసీమను రతనాల సీమగా మార్చేందుకు రెండు గొప్ప కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం: నిర్మలా సీతారామన్
రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడితో 'రాయలసీమ ఉద్యాన హబ్' ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టామని నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. మదనపల్లెలో ఉద్యానహబ్, ఐఏఎస్ఏ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 4:41 PM IST
Nirmala Sitharaman Speech at Madanapalle : లక్ష కోట్లతో ఏర్పాటు చేస్తున్న హార్టికల్చర్ హబ్ రాయలసీమను రతనాల సీమగా మారుస్తుందని కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు రాష్ట్రంతో పాటు కేంద్రం కూడా అండగా ఉంటుందన్నారు. రైతులు ఈ సువర్ణ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలో శుక్రవారం సీఎం చంద్రబాబుతో కలిసి నిర్మలా సీతారామన్ ‘రాయలసీమ ఉద్యాన హబ్’కు శంకుస్థాపన చేశారు. దేశంలోనే తొలి ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఏర్పాటుకు కూడా పునాది రాయి వేశారు.
ఈ సందర్భంగా నిర్మలా సీతారామన్ మాట్లాడుతూ రాయలసీమను రతనాల సీమగా మార్చే రెండు గొప్ప కార్యక్రమాలకు గాంధీ జయంతి రోజున శ్రీకారం చుట్టామని చెప్పారు. రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడితో చేపడుతున్న ఉద్యాన హబ్ దేశానికే ఉపయోగపడే ప్రాజెక్టుగా నిలుస్తుందన్నారు. మదనపల్లెలో ఇలాంటి ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేసేందుకు ముందుకొచ్చిన పారిశ్రామికవేత్త అనంత్ అంబానీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
రైతులకు కేంద్రం అండ: రైతులకు పంట పెట్టుబడి కోసం కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్నామని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు. యూరియా కొరత లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, ఒక్కో యూరియా బస్తాకు రూ.300కు మించి వసూలు చేయరాదని స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చామని చెప్పారు. పంట నష్టాల నుంచి రైతులను ఆదుకునేందుకు కిసాన్ ఇన్సూరెన్స్ పథకం అమలు చేస్తున్నామన్నారు.
గ్రామాల్లో గోవర్ధన్ పథకం ద్వారా బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తికి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు. సూర్యఘర్, పీఎం కుసుమ్ పథకాల ద్వారా సోలార్ పంపులు అందుబాటులోకి తెస్తున్నామని, వాటితో ఉచిత విద్యుత్ పంపిణీకి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని వివరించారు. మత్స్యకారులు, పశుపోషకుల కోసం కొత్త పథకాలను ప్రవేశపెట్టామని, ప్రతి జిల్లాలో జంతు సంరక్షణకు వెటర్నరీ వైద్యుడు, మొబైల్ యానిమల్ ఆస్పత్రి ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పారు.
"గాంధీ జయంతి రోజు రాయలసీమకు రెండు గొప్ప కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టాం. రాయలసీమను రతనాల సీమగా మార్చేందుకు ఈ రెండు కార్యక్రమాలు దోహదపడతాయి. కిసాన్ క్రెడిట్ ద్వారా పంటకు కావాల్సిన డబ్బులు అందుతున్నాయి. యూరియా కొరత లేకుండా అనేక చర్యలు చేపడుతున్నాం. గ్రామాల్లో గోవర్ధన్ స్కీమ్ ద్వారా బయో గ్యాస్ ఉత్పాదనకు వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేశాం" - నిర్మలా సీతారామన్, కేంద్రమంత్రి
ఆంధ్రప్రదేశ్పై తనకు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉందని నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. ‘‘నేను ఆంధ్రప్రదేశ్కు కోడలిని. రాయలసీమ గురించి ఎంతైనా మాట్లాడతాను. కోడలుగా ఏపీకి వచ్చిన నాకు వ్యక్తిగతంగా ఎంతో కొంత ప్రేమ ఉంటుంది. ఏపీకి వచ్చి తనను కుమారుడిగా భావించాలని అనంత్ అంబానీ చెప్పడం గొప్ప విషయం. తనను ఆంధ్రాబిడ్డగా భావించండని ఎంతో వినయంగా చెప్పడం చాలా ఆనందంగా ఉంది’’ అని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్, ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త అనంత్ అంబానీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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