కూరగాయలు కొందామని మార్కెట్కి వెళ్తే - సెల్ఫోన్ పోగొట్టుకుని ఇంటికి వస్తున్నారు
నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలోని నిత్యం రద్దీగా గాంధీ కూరగాయల మార్కెట్ - పరిస్థితులను ఆసరాగా చేసుసుకని రెచ్చిపోతున్న సెల్ఫోన్ దొంగలు - పోలీసుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతోనే చోరీలు జరుగుతున్నాయంటున్న స్థానికులు
Published : May 22, 2026 at 10:57 PM IST
Nirmal Market Cellphone Theft Issue : ఉదయం నిద్రలేచినప్పటి నుంచి ప్రతి పనిలోనూ సెల్ఫోన్ ప్రముఖపాత్ర పోషిస్తుంది. చిన్నపిల్ల ఆటల నుంచి పెద్దలకు కలిగే సందేహాలు తీర్చేలా మన జీవితంలో పూర్తి భాగంగా మారిపోయింది. అలాంటి సెల్ఫోన్ ఒక్కసారిగా పోగొట్టుకుంటే జీవితమే పోయినంత బాధ కలుగుతుంది. అయితే నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో ఓ దొంగల ముఠా నిత్యం సెల్ఫోన్ చోరీలకు పాల్పడుతూ ప్రజలను బెంబేలెత్తిస్తోంది.
నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలోని గాంధీ కూరగాయల మార్కెట్ ప్రాంతం నిత్యం జనాభాతో కళకళలాడుతంది. అయితే నేడు ఈ ప్రాంతం దొంగలకు అడ్డాగా మారింది. కూరగాయల విక్రేతలు, కొనుగోలుదారులతో నిత్యం ఈ ప్రాంతం రద్దీగా ఉండటంతో తరచూ ఇక్కడే దొంగతనాలు జరగుతున్నాయి. సెలవు రోజుల్లో, వారాంతాల్లో ఇదే పరిస్థితి ఎక్కువగా ఉంటోంది.
క్షణకాలంలోనే సెల్ఫోన్ మాయం : నిర్మల్ పట్టణంలోని ఆర్డీఓ కార్యాలయానికి దగ్గరలో ఉన్న మార్కెట్లో ఉదయం సమయంలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వ్యాపారులు, ఉద్యోగులు, ఇతర పనులకు వెళ్లేవారంతా ఉదయాన్నే కూరగాయలు కొనుగోలు చేసుకునేందుకు ఈ ప్రాంతానికి వస్తూ ఉంటారు. అధిక సంఖ్యలో జనాభా గుమిగూడటంతో ఈ ప్రాంతంలో సందడి వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఇదే సమయాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొనుగోలుదారులు ఏమరుపాటుగా ఉన్న క్షణకాలంలోనే వారి వద్ద ఉన్న సెల్ఫోన్లను దొంగిలిస్తున్నారు. ప్రతి వారం కనీసం అయిదారుగురు ఇలా తమ ఫోన్లను పోగొట్టుకుంటున్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.
రక్షణ చర్యలు కరవై చోరీలు : అయితే ఇంతటి రద్దీ ఏర్పడుతున్నప్పటికీ ఈ ప్రాంతంలో పోలీసులు పహారా కాయటం లేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇలా పోలీసుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో దొంగతనాలకు మార్గం సుగమమవుతోందని అంటున్నారు. అదే ఈ ప్రాంతంలో పోలీసు సిబ్బంది విధులు నిర్వహిస్తే చోరీ జరిగినట్లు గుర్తించిన మరుక్షణం నిందితులను వారికి అప్పగించేందుకు ఆస్కారముంటుందని చెబుతున్నారు. అయితే ఈ పరిస్థితి అక్కడ లేకపోవడంతో వారు పోలీసులకు సమాచారం అందించి వారొచ్చే వరకూ వేచి చూడాల్సి వస్తోందని అంటున్నారు. జనాభా అధికంగా ఉండే సమయాల్లో అంటే ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ప్రత్యేకంగా సిబ్బందిని ఇక్కడ గస్తీగా నియమిస్తే ప్రజలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని స్థానికులు వేడుకుంటున్నారు.
చిన్నపిల్లలే పాత్రధారులు : కొద్దిరోజుల క్రితం ఓ వ్యక్తి కూరగాయలు కొనుగోలు చేసేందుకు వ్యాపారితో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇదే సమయంలో అతడు వంగి వ్యాపారితో బేరమాడుతున్న సమయంలో ఓ కుర్రాడు అతడి ప్యాంటు జేబులోంచి ఫోన్ను దొంగిలించే ప్రయత్నం చేస్తూ దొరికిపోయాడు. అతడిని పట్టుకుని వివరాలు ఆరాతీసే ప్రయత్నం చేసినా ఫలితం లేకపోయింది.
సెల్ఫోన్లే లక్షంగా ఇక్కడ చోరీలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. గుర్తు తెలియని పెద్దలే ఈ నేరాలకు సూత్రధారులుగా వ్యవహరిస్తున్నప్పటికీ పాత్రధారులుగా వారు స్వయంగా రంగంలోకి దిగకుండా చిన్నపిల్లలను వీటికోసం వినియోగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సినిమాను తలపించేలా దొంగతనాలు : వీరంతా ఓ టీమ్లా అక్కడే తిరుగుతారు. వారిలో ఒకరు అదునుచూసి ఫోన్ను లాక్కొను మరోవ్యక్తికి దీనిని అప్పగిస్తాడు. దీంతో ఈ సమూహంలో ఎవరు లాక్కున్నారో కనిపెట్టడం కష్టంగా మారుతుంది. పైగా దొంగిలించిన వ్యక్తి ఎవరనే విషయం తెలియకుండా ఉండేందుకు అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. అయితే చాచా మంది మార్కెట్కు వెళ్లాక తమ సెల్ఫోన్ కనిపించకపోవడంతో రద్దీలో ఎక్కడే పడిపోయి ఉంటుందని అనుకుంటున్నారు. ఇదంతా దొంగల పనే అని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు.
ఆరోజుల్లో మరింత రద్దీ కారణంగా : వారాంతాలైన శని, ఆదివారాల్లో మార్కెట్లో ప్రజల రద్దీ మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. గత కొద్ది కాలంగా ఈ వారాల్లోనే ఎక్కువ సంఖ్యలో సెల్ఫోన్లు మాయమవుతున్నట్లు సమాచారం. కూరగాయలు కొనే సమయాల్లోనే అదనుచూసి ఫోన్లను కాజేస్తున్నారు. దీంతో 'దొంగలున్నారు, జేబుల్లో మొబైల్ఫోన్లు జాగ్రత్త' అని కూరాయల విక్రేతలే చెబుతుండటం గమనార్హం.
