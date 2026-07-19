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'మా తల్లిదండ్రుల్లా ఎవరూ చనిపోకూడదు' - నీట్​లో మెరిసిన అనాథ బాలిక

చిన్నప్పుడే అనారోగ్యంతో అమ్మానాన్నను కోల్పోయిన బాలిక - అప్పటి నుంచే వైద్యురాలు కావాలని దృఢ సంకల్పం - ఇటీవలి విడుదలైన నీట్​ ఫలితాల్లో ఉత్తమ మార్కులు - గైనకాలజిస్టుగా పేద మహిళలకు సేవలందిస్తానంటున్న బాలిక

నీట్ సాధించిన నిర్మల్ అనాథ బాలిక
Nirmal Orphan girl cracks NEET 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 19, 2026 at 2:46 PM IST

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Nirmal Orphan girl cracks NEET 2026 : ఆ చిన్నారి రెండు సంవత్సరాల వయసులోనే నాన్నను కోల్పోయింది. పదేళ్లు నిండేసరికే అనారోగ్యం కారణంగా అమ్మ కూడా కన్నుమూసింది. ఈ పరిణామాలు ఆ బాలికను బలహీనపరచలేదు. అనారోగ్యంతో మరణించిన తన తల్లిదండ్రుల దుస్థితి మరెవరికీ రాకూడదని ఆమె భావించింది. అందుకోసం డాక్టర్​ కావాలని బలంగా ఆకాంక్షించింది. విధి ఆమెను అనాథగా మార్చినా, తన సంకల్పం ముందు చిన్నబోయింది. తాజాగా వెలువడిన నీట్​ పునఃపరీక్ష ఫలితాల్లో ఆమె సత్తా చాటింది.

'రాష్ట్రంలోనే ఎంబీబీఎస్ సీటు రావొచ్చు!' : నీట్​లో మెరిసిన ఆ బాలిక పేరు తోకల ముత్తవ్వ. హైదరాబాద్​లోని సరూర్​నగర్​ బీసీ గురుకుల కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి పూర్తిచేసుకుంది. ఇటీవల విడుదలైన రీ నీట్​ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్​ 2026 ఫలితాల్లో 406 మార్కులు తెచ్చుకుంది. ఆలిండియా జనరల్​ కేటగిరిలో 2,58,017 ర్యాంకుతో సత్తా చాటింది. ఓబీసీ కేటగిరి పరంగా చూస్తే 1,22,138 ర్యాంకు సొంతం చేసుకుంది. రాష్ట్రంలోని కళాశాలల్లో ఎంబీబీఎస్​ సీటు కోసం కటాఫ్​ మార్కుల అంచనాకు చేరువలో ఉండటంతో కన్వీనర్ కోటాలో సీటు వస్తుందని ఆమె ఆశిస్తున్నారు.

పదో తరగతిలో ఉత్తమ మార్కులు : ముత్తవ్వది నిర్మల్ జిల్లా లోకేశ్వరం మండలంలోని లోశ్ర గ్రామం. చిన్నతనంలోనే అమ్మానాన్నలు చనిపోవడంతో అప్పటి నుంచి మామ, బాబాయి ఆమె బాగోగులు చూసుకుంటున్నారు. వీరిది బీసీ - ఏ కేటగిరీ. దీంతో ముత్తవ్వను నాలుగో తరగతి దాకా స్థానిక పాఠశాలలో చదివించినా, తర్వాత ఐదో తరగతి నుంచి ఖానాపూర్​లోని బీసీ గురుకుల స్కూల్​లో చేర్పించారు. అక్కడ పదో తరగతిలోనూ ముత్తవ్వకు మంచి మార్కులు వచ్చాయి. తర్వాత సరూర్​నగర్ బీసీ గురుకుల బాలికల పాఠశాలకు సంబంధించి సెంటర్​ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్​ (సీవోఈ)లో ప్రవేశం లభించింది.

గురుకుల సొసైటీ కార్యదర్శి తోడ్పాటుతో : సరూర్​నగర్​ గురుకుల స్కూల్​లో ఇంటర్మీడియట్​ పూర్తి చేసిన ముత్తవ్వ 979 మార్కులు సాధించారు. ఈ క్రమంలో బీసీ గురుకుల సొసైటీ కార్యదర్శి బడుగు సైదులు ఆమె ప్రతిభ, పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకున్నారు. డాక్టర్​ కావాలనుకున్న ఆమె లక్ష్యం దిశగా మార్గదర్శనం చేశారు. ఫలితంగా ఇటీవల రాసిన నీట్ పునఃపరీక్ష ఫలితాల్లో ముత్తవ్వ 406 మార్కులు సాధించారు.

గైనకాలజిస్ట్​గా పేద మహిళలకు సేవలు : తమ ప్రాంతంలో సరైన వైద్య సదుపాయాలు లేనందుకే వారి తల్లిదండ్రులు అనారోగ్యంతో మరణించారని ముత్తవ్వ చెబుతున్నారు. తమలాంటి పరిస్థితి ఇంకెవరికీ రాకూడదన్నారు. అందుకే తాను డాక్టర్​ అయ్యాక సమాజంలో పేద మహిళలకు వైద్య సేవలు అందించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి గైనకాలజిస్టుగా పేదలకు సేవలందించాలని భావిస్తున్నట్లు ఆమె చెబుతున్నారు.

'సీవోఈ'తో మెరుస్తున్న గురుకులాలు : మెడిసిన్, ఇంజినీరింగ్, ఇతర ప్రముఖ విద్యాసంస్థల్లో ఎంట్రన్స్​ కోసం బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ గురుకులాలు సీవోఈలను ఏర్పాటు చేశాయి. ఈసారి నీట్​కు సంబంధించి మొత్తం 265 మందికిపైగా విద్యార్థులు ఎంబీబీఎస్​లో, దాదాపు 200 మంది బీడీఎస్​తో పాటు ఇతర కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు పొందచ్చని సొసైటీ కార్యదర్శలు చెబుతున్నారు. సీవోఈ ద్వారా ఎనిమిదో తరగతి నుంచే విద్యార్థులకు గురుకులాలు ఫౌండేషన్ కోర్సులు అందిస్తున్నాయి. పదో తరగతి పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత విద్యార్థుల లక్ష్యాలు, ఆసక్తి మేరకు ఎంపీసీ, బైపీసీలో చేరుతున్నారు. వీరికి నీట్, ఐపీఈ కాలేజ్​ లెక్చరర్లు, ఐఐటీ సబ్జెక్ట్ నిపుణులు బోధిస్తారు. రోజూ ఉదయం 6 నుంచి రాత్రి 9.30 గంటల వరకు తరగతులు నిర్వహిస్తారు.

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