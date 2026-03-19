రోడ్లతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి, సోలార్తో మెట్రో నిర్వహణ - వావ్ అనేలా ఓయూ విద్యార్థుల ఎక్స్పో
ఓయూలో అబ్బురపరిచే నమూనాలను ఆవిష్కరించిన సివిల్ ఇంజినీర్ విద్యార్థులు - 'నిర్మాణ్ 26 నేషనల్ లెవెల్ టెక్నికల్ సింపోజియం' పేరుతో ఎగ్జిబిషన్ - కొత్తరకం ప్రాజెక్టులతో ఆకట్టుకున్న విద్యార్థులు
Published : March 19, 2026 at 5:16 PM IST|
Updated : March 19, 2026 at 5:29 PM IST
Nirmaan 26 Symposium In OU : ప్రపంచం గమనాన్ని మార్చేది సైన్స్ అయితే, ఆ ప్రపంచాన్ని నిర్మించేది సివిల్ ఇంజనీరింగ్. ఇందుకు సాక్ష్యాలే ప్రఖ్యాతి చెందిన దుబాయ్లోని ఈత చెట్టు ఆకారంలో నిర్మాణం, స్కాట్లాండ్లో ఫాల్కిర్క్ వీల్ ఆనకట్టలు. నగర ప్రణాళికలలో సివిల్ ఇంజనీర్ల పాత్ర కీలకం. యువత ఇలాంటి విషయాల్ని తెలుసుకోవడానికి ఓ అవకాశం కల్పించింది ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం. 'నిర్మాణ్ 26 నేషనల్ లెవెల్ టెక్నికల్ సింపోజియం' అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి విద్యార్థుల్లో అవగాహన కలిగిస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి విశేషాలేంటో ఈ కథనంలో పరిశీలిద్దాం.
ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకోవాలి! : 'ఇండియా అంటే నిరంతరం నిర్మాణాలు జరిగే దేశం' గతంలో వచ్చే ఒక కార్పొరేట్ యాడ్లో వినిపించిన ఈ మాటలు చాలు దేశాభివృద్ధిలో సివిల్ ఇంజినీరింగ్ పాత్ర ఎంతో చెప్పడానికి. అయితే, వాటిలో కొన్ని నిర్మాణాలు మాత్రం చరిత్రలో నిలిచిపోతాయి. జనం ఎప్పటికీ వాటి గురించి మాట్లాడుకుంటారు. అలాంటి వాటి గురించి విద్యార్థులు థియరీ చదవడం వల్ల వచ్చేది కాదు, ప్రాక్టికల్గానే తెలుసుకోవాలి. అలాంటి అనుభూతినిచ్చే ప్రయత్నం చేసింది హైదరాబాద్ ఓయూలో జరిగిన నిర్మాణ్ 26 నేషనల్ లెవెల్ టెక్నికల్ సింపోజియం.
"జపాన్ ఫుట్స్టెప్ ప్రాజెక్ట్ చూసి ప్రేరణ కలిగి, అదే తరహాలో మేము ఐదుగురం కలిసి ఒక రోడ్డు నమూనాను తయారు చేశాం. సాధారణంగా నగరాల్లో రోడ్లపై వాహనాలు ఎక్కువగా తిరుగుతుంటాయి. దీంతో రహదారులపై కొంత ఒత్తిడి పడుతుంది. ఈ ప్రెజర్ కూడా ఒక శక్తి వంటిదే. ప్రస్తుతం ఈ ఎనర్జీ వృథా అవుతోంది. మేము ఈ శక్తిని ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీగా మార్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దీని కోసం కొన్ని ప్రత్యేక పరికరాలు ఉంటాయి. ఇవి వాటిపైన బరువు పడినప్పుడు దాన్ని విద్యుత్ శక్తిగా మారుస్తాయి. దీంతో కరెంట్ను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. దీని ద్వారా ఒక నిర్దిష్ట రోడ్డుపై ఎన్ని వాహనాలు ఉన్నాయో కూడా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. దీంతో ట్రాఫిక్ను అంచనా వేయొచ్చు" - విద్యార్థి, సివిల్ ఇంజినీర్, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ
సోలార్ నుంచి మెట్రో నడిచేలా : ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా ట్రాఫిక్ సమస్యలే. దాంతో సమయమంతా వృథా అవుతోంది. వాటిని తగ్గించడానికి 'సూర్య బుద్ధి మార్గ' ప్రాజెక్టుతో ఓ వినూత్న ఆవిష్కరణకు శ్రీకారం చుట్టినట్లు మరికొందరు విద్యార్థులు వివరిస్తున్నారు. సోలార్ ద్వారా కరెంట్ ఉత్పత్తి, మెట్రో ట్రైన్ వివరాలు, అత్యవసర సందర్భాల్లో వేగంగా చికిత్స చేసేందుకు వీలుగా రోడ్డును స్థానిక హాస్పిటల్కు అనుసంధానం చేసేలా ఓ ప్రాజెక్ట్ను రూపొందించారు.
"మేము ఒక అండర్ గ్రౌండ్ మెట్రో స్టేషన్ను రూపొందించాం. దీనికి మేము సూర్య బుద్ధి మార్గ అని పేరు పెట్టాం. ఇక్కడ సూర్య అంటే సోలార్ ప్యానెల్స్. ఇవి సూర్యుడి కిరణాలు సోలార్ ప్యానెళ్లపై పడ్డప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీగా మారుతుంది. దీని నుంచి మెట్రో ట్రైన్ నడుస్తుంది. బుద్ధి అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్ (ఏఐ). ఇది ట్రైన్లో ఎంత మంది వెళ్లగలుగుతారు? రైలు ఎంత స్పీడులో వస్తోంది? వంటి విషయాలను తెలుపుతుంది. మార్గ అంటే ఈ ప్రాజెక్టులో ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన రహదారి. ఈ రోడ్ ద్వారా అత్యవసర సమయంలో దగ్గర్లోని ఆస్పత్రికి వెళ్లేలా ఏర్పాట్లు చేశాం" - విద్యార్థిని, సివిల్ ఇంజినీర్, ఓయూ
డ్రోన్తో ఈజీ ట్రాన్స్పోర్ట్ : ప్రజా రవాణాను సులభతరం చేయటానికి ఓ వినూత్న డ్రోన్ ప్రాజెక్ట్ను పలువురు విద్యార్థులు రూపకల్పన చేశారు. అంతేకాక నిర్ణీత ప్రదేశంలో నిర్మాణానికి ఒక నమూనాను చేయడానికి, ఏ కట్టడం ఎలా కనిపిస్తుందని తెలుసుకోవడానికి కూడా దీన్ని ఉపయోగించవచ్చని చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఒక డ్రోన్ స్టేషన్ను ఏర్పాటు చేసి, మిగితా జిల్లాలకు, రాష్ట్రాలకు అనుసంధానంగా మినీ డ్రోన్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయాలంటున్నారు.
"భవిష్యత్తులో ట్రాన్స్పోర్ట్ను మరింత సులభతరం చేయాలనేదే మా కాన్సెప్ట్. హైదరాబాద్లో ఒక డ్రోన్ హబ్ను, జిల్లాల్లో మినీ హబ్లను ఏర్పాటు చేసి వీటి మధ్య డ్రోన్ల ద్వారా రవాణా చేసేలా ప్రాజెక్ట్ నిర్వహించాం. ఈ డ్రోన్ స్టేషన్కు 'జటాయు' అని పేరు పెట్టాం. డ్రోన్లలో అమర్చిన ప్రత్యేక కెమెరాలతో స్కై వ్యూ ద్వారా పెద్ద పెద్ద నిర్మాణాల నమూనాలను మనకు నచ్చే విధంగా ఏఐ సాయంతో రూపొందించి పరిశీలించవచ్చు" - విద్యార్థి, సివిల్ ఇంజినీర్, ఓయూ
నిర్మాణ్ 26లో ప్రపంచ నలుమూలల్లో ఉన్న టెక్నాలజీ నమూనాల్ని విద్యార్థులు ప్రదర్శించారు. ఈ సాంకేతికతను, తాము చేసిన ప్రాజెక్టులను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయంటున్నారు.
