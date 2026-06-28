95 శాతం గంజాయి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచే - ఈ 9 రూట్లలోనే తెలంగాణలోకి
తొమ్మిది మార్గాల్లో రాష్ట్రానికి గంజాయి రవాణా - 95 శాతం పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచే - దారిలోనే అడ్డుకట్ట వేసేలా ఈగల్ ప్రణాళిక
Published : June 28, 2026 at 12:00 PM IST
Ganja Smuggling in Telangana : నవనాడులనూ కుంగదీసి, నిలువునా నిర్వీర్యం చేసే మాదక ద్రవ్యాల నుంచి యువతను బయటకు తేవాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం దృఢ నిశ్చయంతో ఉంది. ముందుగా సరిహద్దుల అవతలి నుంచి విచ్చలవిడిగా వస్తున్న గంజాయిని అడ్డుకునేందుకు ఈగల్ అధికారులు ప్రత్యేక ప్రణాళికలతో సిద్ధమయ్యారు. తెలంగాణను మత్తులో ముంచుతున్న గంజాయి మూలాలపై పోలీసులు దృష్టి సారించారు.
గంజాయితో మొదలై - డోస్ సరిపోక ఇతర డ్రగ్స్ వైపు : పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి ముఖ్యంగా తొమ్మిది మార్గాల్లో గంజాయి రవాణా అవుతున్నట్లు గుర్తించారు. రాష్ట్రంలో పల్లె, పట్నం తేడా లేకుండా మత్తు మహమ్మారి విస్తరించడం ప్రస్తుతం కలవరానికి గురి చేస్తోంది. తక్కువ ఖర్చులో, సులభంగా దొరుకుతుండటంతో యువత మొదట గంజాయికి అలవాటు పడుతున్నారు. క్రమేణా డోస్ సరిపోకపోవడంతో ఇతర డ్రగ్స్ వైపు మళ్లుతున్నారు. కుటుంబానికి ఆసరాగా నిలవాల్సిన వయసులో జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నారు. చాప కింద నీరులా విస్తరించే ఈ చెడు వ్యసనానికి మూలమైన రవాణా మార్గాలను గుర్తించి, అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ఎలైట్ యాక్షన్ గ్రూప్ ఫర్ డ్రగ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఈగల్) అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు.
చాలా వరకు పోలీసుల నియంత్రణ : ఒకప్పుడు ఉత్తర తెలంగాణలో విరివిగా పండిన గంజాయిని చాలా వరకు పోలీసులు నియంత్రించగలిగారు. ఇప్పుడు 95 శాతం గంజాయి ఆంధ్ర-ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతాలు, ఛత్తీస్గఢ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ల నుంచి వస్తున్నట్టు తెలంగాణ పోలీసులు వెల్లడిస్తున్నారు. ఒడిశాలోని మల్కనగిరి, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పార్వతీపురం, పాలకొండ, నర్సీపట్నం, అరకు, పాడేరు, జి-మాడుగుల, డొంకరాయి, వరరామచంద్రాపురంతో పాటు ఛత్తీస్గఢ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంజాయి విచ్చలవిడిగా సాగవుతున్నట్టు తేలింది. ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ రవాణా దందా కొనసాగుతున్నట్లు తెలంగాణలో సరకు పట్టుబడుతున్న సంఘటనలు తార్కాణంగా నిలుస్తున్నాయి.
నిఘా పెంచడంతోనే : గత మూడేళ్లలో స్వాధీనం చేసుకున్న గంజాయి మూలాల సమాచారాన్ని విశ్లేషించిన అధికారులు, అది ఏయే మార్గాల ద్వారా వస్తోందో కనిపెట్టారు. హైడ్రోపోనిక్స్ పద్ధతిలో పండించే గంజాయి థాయ్లాండ్ నుంచి, దేశీయ గంజాయి 9 రోడ్డు మార్గాల ద్వారా రాష్ట్రంలోకి వస్తున్నట్లు వారి పరిశీలనలో తేలింది. ఆ మార్గాల్లో నిఘా పెంచడంతో పాటు స్పెషల్ చెక్పోస్టుల ఏర్పాటు, ఆకస్మిక తనిఖీల వంటి చర్యలకు రెడీ అవుతున్నారు. స్మగ్లర్లు సొంత, ప్రైవేట్ వాహనాలతో పాటు బస్సులు, రైళ్ల లాంటి ప్రజా రవాణా వ్యవస్థల ద్వారా కూడా తరలిస్తుండటంతో వీటన్నింటిపైనా పకడ్బందీగా దృష్టి సారించారు.
ఈ దారుల నుంచే గంజాయి :
- చిత్రకొండ (ఒడిశా) నుంచి సీలేరు, కొత్తగూడెం, డొంకరాయి, మోతుగూడెం, చింతూరు, భద్రాచలం, ఖమ్మం, సూర్యాపేట, హైదరాబాద్
- చిత్రకొండ నుంచి సీలేరు, డొంకరాయి, మోతుగూడెం, కోదాడ, రాజమహేంద్రవరం, ఏలూరు, విజయవాడ, సూర్యాపేట, హైదరాబాద్
- మల్కనగిరి నుంచి కలిమెర (ఒడిశా), కుంట (ఛత్తీస్గఢ్), కొత్తగూడెం, చింతూరు, భద్రాచలం, ఖమ్మం, సూర్యాపేట, హైదరాబాద్
- పాడేరు నుంచి అనకాపల్లి, విజయవాడ, రాజమహేంద్రవరం, కోదాడ, సూర్యాపేట, హైదరాబాద్
- అరకు నుంచి శృంగవరపుకోట, పెందుర్తి, అనకాపల్లి, రాజమహేంద్రవరం, దేవరపల్లి, విజయవాడ, కోదాడ, సూర్యాపేట, హైదరాబాద్
- జగ్దల్పుర్ నుంచి బీజాపుర్ (ఛత్తీస్గఢ్), అర్జునగుట్ట, జగిత్యాల, మెట్పల్లి, మంచిర్యాల, ధర్మపురి, ఆర్మూర్, నిజామాబాద్
- ఆకుమామిడికోట, రాజమహేంద్రవరం బైపాస్, మారేడుమిల్లి, రంపచోడవరం, విజయవాడ, సూర్యాపేట, శంషాబాద్ ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్-16
- చింతపల్లి, తుని, జగ్గంపేట, రంపచోడవరం, చింతూరు, లంబసింగి, నర్సీపట్నం, భద్రాచలం, కొత్తగూడెం, ఇల్లెందు, జనగామ, హైదరాబాద్
- భద్రాచలం, ములుగు, వెంకటాపురం, తాడ్వాయి, పస్రా, వరంగల్, హైదరాబాద్.
గంటకు 2 కిలోల పైన చిక్తుతున్న గంజాయి : గత ఏడాది రాష్ట్రంలో 19,599 కేజీల గంజాయి పట్టుబడింది. అంటే సగటున రోజుకు 53 కిలోలు దొరుకుతుంది. గంటకు రెండు కిలోల పైనే చిక్కుతోందన్న మాట.
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