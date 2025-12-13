ఘాట్ రోడ్డులో ఘోరం - అరకు నుంచి భద్రాచలం వెళ్తుండగా దుర్ఘటన
చింతూరు సమీపంలో యాత్రికుల బస్సు బోల్తా - బాధితులంతా చిత్తూరు పరిసర ప్రాంతాలకు చెందినవారే
Published : December 13, 2025 at 8:54 AM IST
Nine People Killed After Bus Falls Off Road in Alluri District : వారం కిందట వారంతా చిత్తూరు నుంచి తీర్థయాత్రలకు బస్సులో బయలుదేరారు. వివిధ ఆలయాలను దర్శించారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకులోయలో గురువారం సాయంత్రం ఆనందంగా గడిపారు. అక్కడి నుంచి భద్రాచలం సీతారామస్వామి దర్శనానికి వెళ్తుండగా చింతూరు - మారేడుమిల్లి ఘాట్ రోడ్డులో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల సమయంలో ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఈ ఘటనలో తొమ్మిది మంది దుర్మరణం చెందారు. 28 మంది క్షతగాత్రుల్లో 10 మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వీరందర్నీ చింతూరు సామాజిక ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. బస్సు ప్రమాదంపై రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ప్రధాని మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తదితరులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తంచేశారు. మృతులకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పరిహారాన్ని ప్రకటించాయి.
ఒక్క రోజులో యాత్ర ముగియనుండగా : చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన వీరంతా గత నెల 23న బయలుదేరాల్సి ఉంది. తుపాను కారణంగా యాత్రను వాయిదా వేసుకున్నారు. ఒక ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సులో (ఏపీ 39 యూఎం 6543) మొత్తం 32 మంది ఈ నెల 6వ తేదీ రాత్రి చిత్తూరులో బయలుదేరారు. ఇద్దరు డ్రైవర్లు, ఇద్దరు వంటవాళ్లు కాగా, మరొకరు యాత్ర నిర్వాహకుడు వజ్రమణి బస్సులో ఉన్నారు. కోటప్పకొండ, విజయవాడ కనకదుర్గ ఆలయం, పంచారామాలు, అన్నవరం దర్శనాల అనంతరం గురువారం ఉదయం సింహాచలం అప్పన్నను దర్శించుకున్నారు. అక్కడి నుంచి అరకులోయ వెళ్లారు. పాడేరు మీదుగా సాయంత్రం 6 గంటలకు బయలుదేరి శుక్రవారం భద్రాచలం చేరుకోవాల్సి ఉంది. అక్కడి నుంచి శ్రీశైలం, మహానంది, ఒంటిమిట్ట, అహోబిలం దర్శనం చేసుకుని శనివారం రాత్రికి యాత్ర ముగించాలని భావించగా ఇంతలోనే ఘోర ప్రమాదం జరిగిందని బాధితులంతా విలపిస్తున్నారు.
కొండను ఢీకొట్టి లోయలోకి పల్టీ : బస్సు గురువారం సాయంత్రం పాడేరులో బయలుదేరింది. వారంతా రాత్రి నర్సీపట్నంలో అల్పాహారం చేశారు. అర్ధరాత్రి దాటాక 2 గంటల సమయంలో జగ్గంపేట వద్ద అప్పటివరకు బస్సు నడిపిన డ్రైవర్ ప్రసాద్ నిద్రకు ఉపక్రమిస్తూ జూనియర్ డ్రైవర్ మధుకు బస్సును అప్పగించారు. ప్రమాదానికి 15 నిమిషాల ముందు కాలకృత్యాలు తీర్చుకునేందుకు ఘాట్ రోడ్లో బస్సును ఆపారు. అనంతరం బస్సు బయలుదేరింది. అందరూ నిద్రలోకి జారుకుంటున్న సమయంలో బస్సు అదుపుతప్పి కొండ అంచులో ఎత్తుగా ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఢీకొట్టి రోడ్డు పక్కనున్న లోయ వైపు దూసుకువెళ్లింది. బస్సు రెండు పల్టీలు కొట్టి చెట్ల మధ్యలో నుంచి జారడంతో ప్రమాద తీవ్రత తగ్గింది.
45 నిమిషాలపాటు ఎవరూ సహాయం చేయలేదు : అప్పటివరకు సాఫీగా సాగిన ప్రయాణంలో ఒక్కసారిగా కుదుపు చోటుచేసుకోవడంతో ఏమైందో తెలిసేలోగా యాత్రికులంతా బస్సులో చెల్లాచెదురుగా ఒకరిపై ఒకరు పడ్డారు. వారిపై లగేజీలు పడ్డాయి. దీంతో చాలామంది గాయపడ్డారు. యాత్రికుల్లో కొందరు విగతజీవులై కనిపించడంతో బాధితుల ఆర్తనాదాలు మిన్నంటాయి. దాదాపు 45 నిమిషాలపాటు ఎవరూ సహాయం చేయలేదని, కొందరు వాహనాలను ఆపినా ముందుకువెళ్లి ఎవరికైనా చెబుతామని వెళ్లిపోయారని బాధితులు పేర్కొన్నారు. అటుగా వెళ్తున్న గోకవరం డిపో ఆర్టీసీ బస్సు, మరో వాహనం ఆపి లైట్లు వేయడంతోపాటు వాటిలోంచి కొందరు ప్రయాణికులు దిగి వచ్చి బాధితులను బయటకు తీశారు. ఇంతలో పోలీసులు, అంబులెన్సులు రావడంతో హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రమాదం వేకువజామున జరిగిందని, అంతా చీకటి కావడం ఎవరికైనా ఫోన్ చేద్దామన్నా సెల్ఫోన్ సిగ్నల్స్ లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు పడ్డామని బాధితులు వాపోయారు. సుమారు 4.30 - 5.00 గంటలకు పోలీసులు, వైద్య సిబ్బంది సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు.
మృతులు
- కృష్ణకుమారి (42) చిత్తూరు జిల్లా పెనుమూరు
- ఎస్వీ నాగేశ్వరరావు (68) చిత్తూరు నగరం
- శ్రీకళాదేవి (64) చిత్తూరు నగరం
- కావేరి కృష్ణ(70)చిత్తూరు నగరం
- శ్యామల (67)చిత్తూరు నగరం
- శివశంకర్ రెడ్డి (9)పలమనేరు
- సునంద (45)పలమనేరు
- దొరబాబు (37) తవణంపల్లె
- శైలజారాణి (64) తిరుచానూరు
అల్లూరి ఘాట్రోడ్లలో రాత్రి వేళల్లో రాకపోకలపై నిషేధం : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని ఘాట్ రోడ్లలో రాత్రి వేళల్లో బస్సులు, ఇతర భారీ వాహనాల రాకపోకలను నిషేధిస్తున్నట్లు హోం మంత్రి అనిత, ఎస్పీ అమిత్ బర్దార్ తెలిపారు. ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రతి రోజూ రాత్రి 10 గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున ఐదు గంటల వరకు జిల్లాలోని అన్ని ఘాట్ రోడ్లలో భారీ వాహనాలను అనుమతించబోమని స్పష్టం చేశారు. ఈ నిబంధనలు వెంటనే అమల్లోకి వస్తాయని, ఎవరైనా ఉల్లంఘిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. చిన్న వాహనాల డ్రైవర్లు కూడా జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు.
