ప్రైవేట్కు వెళితే రూ.25 లక్షలు - నిమ్స్లో ఫ్రీగానే ఆపరేషన్
ఏడాదిలో 130 మంది రోగులకు కొత్త జీవితం - డీప్ బ్రెయిన్ స్టిములేషన్ (డీబీఎస్) చికిత్సతో ఉపశమనం - బ్యాటరీ, వైర్లు బయటకు కనిపించకుండా చర్మం లోపలుండేలా శస్త్రచికిత్స
Published : November 3, 2025 at 2:11 PM IST
NIMs Uses DPS Treatment in Hyderabad : ఓ యువకుడుకి పుట్టుకతోనే చెవిటి, మూగ సమస్యలున్నాయి. వాటితో పాటు శరీరంలో ఆసాధారణ కదలికలు. చేతులు, కాళ్లు తనకు తెలియకుండానే కదులుతుంటాయి. ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చూపిస్తే శస్త్ర చికిత్సకు రూ.లక్షలు ఖర్చు అవుతుందని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. ఎంతో ఆవేదనతో ఆ కుర్రాడిని తల్లిదండ్రులు నిమ్స్కు తీసుకొచ్చారు. అతడిని పరిశీలించిన వైద్యులు, డీప్ బ్రెయిన్ స్టిములేషన్ (డీబీఎస్) చికిత్సతో ఉపశమనం కల్పించవచ్చని వివరించి చికిత్స చేశారు.
అసలు డీబీఎస్ అంటే ఏమిటంటే? : డీబీఎస్ అనేది అధునాతన న్యూరో సర్జికల్ ప్రక్రియ. ఇందులో ఎలక్ట్రోడ్లున్న చిన్న పరికరాన్ని మొదడులో అమర్చుతారు. ఆ వైర్లు మెదడు బయట ఉన్న బ్యాటరీ, ఇతర పరికరాలకు అనుసంధానమై ఉంటాయి. బ్యాటరీ, వైర్లు బయటకు కనిపించకుండా చర్మం లోపలుండేలా సర్జరీ సమయంలోనే ఏర్పాట్లు చేస్తారు. బయట నుంచి ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా మెదడులోని నిర్దిష్ట ప్రాంతాలకు విద్యుత్తు ప్రేరణలను అందేలా చూస్తారు. ఇవి అసాధారణ మెదడు కార్యకలాపాలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. ఇదంతా ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది. ఫలితంగా శరీరంలో వణుకు, అసంకల్పిత కదళికలను తగ్గించి, రోగికి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. తన పనులు తాను చేసుకునే సామర్ధ్యం వస్తుంది.
కార్పొరేట్తో పోల్చితే నిమ్స్లో తక్కువ ఖర్చులు : ముఖ్యంగా శరీరంలోని అసాధారణ కదలికలు ఇబ్బందులు, ఇతర న్యూరోలాజికల్ డిజార్డర్లకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. నిమ్స్లో సంవత్సర కాలంలో 130 మందికి ఈ చికిత్స ద్వారా ఊరట కల్పించారు. ఈ చికిత్సకు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఒక్కో రోగికి రూ.25 లక్షలు వసూలు చేస్తున్నారు. ఇలా నిమ్స్లో 100 మందికి ఆరోగ్యశ్రీ, సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద చికిత్సలు అందించారు. ఈ పథకాలు వర్తించని రోగులకు ప్రైవేటు ఆసుపత్రితో పోల్చితే తక్కువకే వారు ఈ సేవలు అందిస్తున్నట్లు వైద్యులు పేర్కొన్నారు. పార్కిన్సన్స్, శరీరంలో అసాధారణ కదలికలు, మూర్ఛతో పాటు ఓసీడీ లాంటి మానసిక డిజార్డర్లు, కుంగుబాటు సమస్యలకు సైతం డీబీఎస్తో నాణ్యమైన చికిత్సలు అందించవచ్చని వైద్యులు తెలిపారు.
తరచుగా ఎన్నో శస్త్రచికిత్సలు : నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో తరచుగా ఇలాంటి చికిత్సలు ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. అలానే రోగులకు అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఎంతో కఠిన శస్త్రచికిత్సలు కూడా విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో జన్యుపరమైన సమస్యలు, జీవనశైలి మార్పులు, కొన్ని రకాల క్రిమిసంహారకాలు సహా అనేక రకాలైన అంశాలు క్యాన్సర్కు దారి తీస్తుంటాయి. ఒక్కసారి ఈ మహమ్మారి బారిన పడితే మానసికంగా, శారీరకంగానే కాదు ఆర్థికంగా కుంగిపోవాల్సిన దుస్థితి ఉంది.
సాధారణంగా క్యాన్సర్కు కీమో, రేడియో థెరపీ చికిత్సలే అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లకు శస్త్రచికిత్సలు చేసే అవకాశం ఉంది. కీమో, రేడియో థెరపీల వల్ల క్యాన్సర్ కణాలతో పాటు ఆరోగ్యంగా ఉన్న కణాలకు కూడా నష్టం వాటిల్లుతుంది. అధిక మొత్తంలో ఇచ్చే ఔషధాలు రోగులపై దుష్ప్రభావాలు చూపుతుంటాయి. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా వచ్చిందే 'పర్సనలైజ్డ్ మెడిసిన్'. క్యాన్సర్ రోగిలో జీన్ మ్యుటేషన్లను గుర్తించి అందుకు అనుగుణంగా చికిత్స అందిస్తారు. ఇందుకోసం రోగిలో మ్యుటేషన్లను గుర్తించేందుకు మాలిక్యులార్ జెనెటిక్ పరీక్షలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
