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నిమ్స్​లో చిన్నారులకు ఉచిత హార్ట్​ సర్జరీలు - ఈనెల 13 నుంచే ప్రారంభం

నిమ్స్​లో చిన్నారులకు ఈ నెల 13 నుంచి ఉచితంగా గుండె శస్త్రచికిత్సలు - లండన్​కి చెందిన వైద్యులు, ఇతర నిపుణుల బృందం ఆధ్వర్యంలో సర్జరీలు - వాక్‌ ఇన్ విధానంలో చిన్నారులకు పరీక్షలు

NIMS Offers Free Heart Surgeries for Children
NIMS Offers Free Heart Surgeries for Children (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 6:35 PM IST

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NIMS Offers Free Heart Surgeries for Children : హృద్రోగ సమస్యలతో బాధపడుతున్న చిన్నారులకు శుభవార్త. ఈ నెల 13 నుంచి ఉచితంగా గుండె శస్త్రచికిత్సలు నిర్వహించనున్నట్టు నిమ్స్ ఆస్పత్రి ప్రకటించింది. లండన్​కు చెందిన వైద్యులు, పీడియాట్రిక్ కార్డియాక్ సర్జన్ డాక్టర్ రమణ దన్నపనేని, ఇతర నిపుణుల బృందం ఆధ్వర్యంలో గత ఐదేళ్లుగా నిమ్స్​లో ఉచితంగా ఈ గుండె శస్త్రచికిత్సలను నిర్వహిస్తున్నారు.

వాక్​ఇన్ విధానంలో పరీక్షలు : నిమ్స్ కార్డియో థొరాసిక్ సర్జరీ విభాగం హెచ్‌ఓడీ డాక్టర్ అమరేశ్వర్ నేతృత్వంలో ఈ శస్త్రచికిత్సలను చేయనున్నారు. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 13 నుంచి ఉచిత గుండె శస్త్రచికిత్సలు ప్రారంభం కానున్నాయని ఆస్పత్రి డైరెక్టర్ డాక్టర్ రాహుల్ దేవరాజ్ ప్రకటించారు. అవసరానికి తగ్గట్టుగా ప్రాధాన్యత కేటాయిస్తూ వాక్‌-ఇన్ విధానంలో చిన్నారులను పరీక్షిస్తామని స్పష్టం చేశారు.

ఉచితంగానే శస్త్రచికిత్సలు : వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం శస్త్రచికిత్స అవసరమున్న చిన్నారులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం, ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా ఉచితంగా ఈ శస్త్రచికిత్సలు చేస్తామన్నారు. సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు నిమ్స్ ఆస్పత్రి సిటీ సర్జరీ కార్యాలయం మొదటి అంతస్తులో పరీక్షలు జరుగుతాయని తెలిపారు. అవసరమైన వారు 040-2348-9025 నెంబర్​కి కాల్ చేసి సమాచారం తెలుసుకోవచ్చన్నారు.

వైద్య పరీక్షల నివేదికలు తప్పక తీసుకురావాలని సూచన : ఆస్పత్రికి వచ్చే ముందు చిన్నారులకు గతంలో చేయించిన వైద్య పరీక్షలని నివేదికలు ఉంటే తప్పక తీసుకురావాలని సూచించారు. అర్హత ఉన్న చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి ముందస్తు అపాయింట్‌మెంట్ అవసరం లేకుండా, నిర్ణీత సమయాల్లో నిమ్స్‌కు నేరుగా వచ్చి సంప్రదించవచ్చని నిమ్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రాహుల్ దేవరాజ్ తెలిపారు.

నిమ్స్​ ఆసుపత్రిలో తరచుగా ఇలాంటి ఉచిత సర్జరీలు ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. అలానే రోగులకు అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాలు సైతం ఎన్నో చేస్తున్నారు. నిమ్స్​లో కఠిన శస్త్రచికిత్సలు కూడా విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి.

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