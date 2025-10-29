ETV Bharat / state

యువతలో పెరుగుతున్న బ్రెయిన్​ స్ట్రోక్​ సమస్య! - తొలి 6 గంటలు చాలా కీలకమంటున్న వైద్యులు

యువత, పెద్దల్లో బ్రెయిన్​ స్ట్రోక్ సమస్య - నిమ్స్‌కు నెలకు 250-300 కేసులు రాక - బ్రెయిన్​ స్ట్రోక్​కు గురయ్యాక తొలి ఆరు గంటలు కీలకమంటున్న వైద్యులు

October 29, 2025

Stroke Cases Rise in Hyderabad : ఉరుకులు, పరుగుల జీవితంలో జీవన శైలి మార్పుల కారణంగా పలు రకాల వ్యాధులు వస్తున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్​ కేసులు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. నిమ్స్‌కు నిత్యం 10 వరకు బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ కేసులు వస్తున్నాయి. వీటిలో 1-2 కేసులు యువతేనని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఎక్కువగా ఇస్కీమిక్‌ స్ట్రోక్‌ (బ్రెయిన్‌లో క్లాట్‌ వల్ల రక్తనాళం మూసుకుపోవడం), తర్వాత స్థానంలో హెమరేజిక్‌ స్ట్రోక్‌ (రక్తనాళం పగిలిపోవడం వల్ల మెదడులో రక్తస్రావం సంభవించడం) తరహా కేసులు ఉంటున్నాయని నిమ్స్‌ డాక్టర్లు పేర్కొంటున్నారు. గతేడాది కంటే 10-15 శాతం కేసులు పెరిగినట్లుగా వారు తెలిపారు.

బ్రెయిన్​ స్ట్రోక్​తో యువకుడి మృతి : విదేశాల్లో ఉంటున్న ఓ యువకుడికి (30) ఏడాది క్రితమే పెళ్లి అయింది. ఇటీవల పాప పుట్టింది. పాపను చూసేందుకు హైదరాబాద్‌కు వచ్చాడు. ఇంతలోనే బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌కు గురయ్యాడు. పరిస్థితి విషమించడంతో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

ఎక్కువగా ఆ రెండే వస్తున్నాయి : బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌లో 3 రకాలు నమోదవుతున్నాయని వైద్యులు తెలిపారు. మెదడుకు రక్తాన్ని సరఫరా చేసే నాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడినప్పుడు ఇస్కీమిక్‌ స్ట్రోక్, మెదడులో రక్తనాళాలు చిట్లినట్లయితే (పగిలితే) హెమరేజిక్‌ స్ట్రోక్, మెదడుకు రక్తం సరఫరా ఆగినప్పుడు ట్రాన్స్‌యంట్‌ ఇస్కీమిక్‌ స్ట్రోక్‌ (టీఐఏ)గా వ్యవహరిస్తారు. అధికంగా ఇస్కీమిక్‌ స్ట్రోక్, హెమరేజిక్‌ స్ట్రోక్‌ నమోదవుతుంటాయని, ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు.

అది పాత మాట : ఒకప్పుడు 60 సంవత్సరాలు దాటిన వారిలో ఈ బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ సమస్య కనిపించేది. మారుతున్న జీవన శైలితో (లైఫ్​స్టైల్​) యువతలోనూ ఈ సమస్య పెరుగుతోంది. మెదడు ఆరోగ్యంపై కూడా తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌కు గురైన తర్వాత తొలి 6 గంటలనేది చాలా కీలకం. ఆలస్యమైన కొద్దీ ప్రాణాలకు ముప్పే అని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందువల్ల వీలైనంత వేగంగా స్పందించడం ఉత్తమమని చెబుతున్నారు.

ప్రధాన కారణాలు : బ్రెయిన్​ స్ట్రోక్​కు అనేక కారణాలున్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

  • అధిక రక్తపోటు
  • మధుమేహం (షుగర్​ వ్యాధి)
  • అధిక కొలెస్ట్రాల్‌
  • నిద్రలేమి
  • పొగతాగడం, మద్యపానం సేవించడం
  • శారీరక శ్రమ లేకపోవడం
  • తీవ్ర ఒత్తిడి, ఆందోళన

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • పోషకాహారం తీసుకోవడం
  • ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడం
  • సరైన నిద్ర
  • నిత్యం వ్యాయామం

నిమ్స్‌లో :

  1. నిత్యం ఓపీ (అవుట్ పేషెంట్) : 2000పైనే
  2. న్యూరాలజీ : 250-300
  3. బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ కేసులు : 10-15
  4. ఇస్కీమిక్‌ కేసులు : 6-7
  5. హెమరేజిక్‌ : 3-4

ఆసుపత్రికి తరలించే సమయమే కీలకం : బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌కు గురైన వ్యక్తిని ఎంత వేగంగా హాస్పిటల్​కు తరలిస్తే, అంత మేలు జరుగుతుందని నిమ్స్​ సీనియర్ న్యూరో సర్జన్​ డాక్టర్ వంశీకృష్ణ తెలిపారు. గతంతో పోల్చితే కేసులు సంఖ్య పెరిగిందని వివరించారు. పోషకాహారం తీసుకోవడం, ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడం, సరైన నిద్ర, నిత్యం వ్యాయామం చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలని డాక్టర్​ వంశీకృష్ణ సూచించారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

