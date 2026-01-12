ETV Bharat / state

పోలవరం-నల్లమల సాగర్​తో తెలంగాణకూ ఉపయోగమే: మంత్రి నిమ్మల

పోలవరం-నల్లమల సాగర్ లింక్ ప్రాజెక్టు పై స్పందించిన నిమ్మల - విభజన తర్వాత గోదావరి ఎగువన కాళేశ్వరానికి అనుమతి - అదే విధంగా దిగువన ఉన్న పోలవరం-నల్లమలసాగర్​కు అనుమతివ్వాలి

Nimmala on Nallamala Sagar Project
Nimmala on Nallamala Sagar Project (ETV Bharat)
Minister Nimmala on Nallamala Sagar Project: పోలవరం-నల్లమల సాగర్ లింక్ ప్రాజెక్టుపై తెలంగాణ అభ్యంతరాలను సుప్రీంకోర్టు డిస్పోజ్ చేయడంపై ఏపీ జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు స్పందించారు. రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తరువాత గోదావరి ఎగువన కాళేశ్వరానికి ఏ మాదిరిగా అనుమతి ఇచ్చారో అదే విధంగా దిగువన పోలవరం-నల్లమలసాగర్​కు అనుమతి ఇవ్వాలనే అభిప్రాయాన్ని మంత్రి నిమ్మల వ్యక్తం చేశారు.

సోదరభావంతో కలిసి అభివృద్ధి: వృధాగా సముద్రంలో కలుస్తున్న 3,000 టీఎంసీల నీటిలో 200 టీఎంసీలు మాత్రమే వాడుకుంటామని మంత్రి నిమ్మల వివరించారు. ఈ ప్రాజెక్టు మూలంగా తెలంగాణాకు ఏ విధమైన నష్టం లేదని ముందు నుంచి తాము చెబుతూనే ఉన్నామని నిమ్మల తేల్చి చెప్పారు. తెలుగు రాష్ట్రాలు సోదరభావంతో కలిసి అభివృద్ధి చెందాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆకాంక్ష అని నిమ్మల గుర్తు చేశారు. గత 5 ఏళ్ల కాలంలో గోదావరి వరద నీరు 1,53,000 టీఎంసీల నీరు వృధాగా సముద్రంలో కలిసిందని గుర్తు చేశారు. ఈ సంవత్సరం సైతం నీరు వృధాగా సముద్రంలోకి పోయిందని వివరించారు.

పోలవరం - నల్లమల సాగర్‌ ప్రాజెక్టుతో తెలంగాణ ప్రభుత్వానికీ ఉపయోగమే: మంత్రి నిమ్మల (ETV Bharat)

పోలవరం దగ్గర వరద నీరును ఉపయోగించుకుంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపయోగించుకోవాలి, లేదంటే సముద్రంలో ఉప్పు నీటిలో కలిసిపోతుందని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలియజేశారు. గోదావరిలో పుష్కలంగా నీరు ఉందనే ఆనాడు రాష్ట్ర విభజన తర్వాత కాళేశ్వరాన్ని తెలంగాణ నిర్మాణం చేస్తున్నా, తాము అడ్డుకోలేదని మంత్రి నిమ్మల తెలియజేశారు. పోలవరం-నల్లమలసాగర్ పూర్తైతే మనరాష్ట్ర ప్రయోజనాలు తీరిన తరువాత నీరు మిగిలితే తెలంగాణకు సైతం ఉపయోగం ఉంటుందని ప్రాజెక్టును మంత్రి నిమ్మల వెల్లడించారు.

అసలేం జరిగిందంటే? సుప్రీంకోర్టులో పోలవరం-నల్లమల సాగర్​ ప్రాజెక్టుపై దాఖలు చేసిన రిట్​ పిటిషన్​ను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకుంది. దాంతో పిటిషన్ డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేసినట్లుగా ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రకటించారు. అంతకుముందు నల్లమల సాగర్ ప్రాజెక్టుపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ ప్రారంభం కాగా, తెలంగాణ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది అభిషేక్‌ సింఘ్వీ వాదనలు వినిపించారు.

తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసినటువంటి రిట్ పిటిషన్ వల్ల ఏ విధమైనా ఉపయోగం ఉండదని న్యాయస్థానం సూచించింది. ఒకవేళ సూట్ దాఖలు చేస్తే గోదావరి నది పరీవాహక రాష్ట్రాల అభిప్రాయాలు పరిగణనలోకి వస్తాయని ధర్మాసనం పేర్కొంది. ఇంకా మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక రాష్ట్రాల వాదనలు కూడా వినాల్సి ఉందని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.

మా వాదనలు వినిపించామన్న ఉత్తమ్ : ప్రస్తుతం ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్మాణం చేయాలనుకుంటున్న ప్రాజెక్టుపై తమ అభ్యంతరాలతో రిట్‌ పిటిషన్‌ వేసినట్లు నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్​ కుమార్​ రెడ్డి దిల్లీలో మీడియాతో తెలిపారు. ఆర్టికల్‌ 131 రూపంలో రావాలని సీజేఐ సూచించారన్న మంత్రి ఉత్తమ్‌, సివిల్‌ సూట్‌ రూపంలో మళ్లీ రావాలని న్యాయస్థానం చెప్పిందని పేర్కొన్నారు.

సీజేఐ సూచన మేరకు పిటిషన్‌ ఉపసంహరించుకున్నట్లు వివరించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున తమ వాదనలు బలంగా వినిపించినట్లు తెలిపారు. గత సోమవారం కూడా విచారణ జరిగిందని, తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున తమ వాదనలు వినిపించినట్లు చెప్పారు. గత వారంలో ఇచ్చిన వాదనలకు అదనంగా ఇవాళ మరికొన్ని వాదనలు వినిపించామని అన్నారు. కేటాయింపుల కంటే ఎక్కువ నీళ్లు వాడొద్దనేది ఇందులో ముఖ్యమైన అంశమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

"సివిల్‌ సూట్‌ రూపంలో మళ్లీ రావాలని సీజేఐ సూచించారు. వారి సూచన మేరకు రిట్ పిటిషన్‌ ఉపసంహరించుకున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మా వాదనలు వినిపించాం. కేటాయింపుల కంటే ఎక్కువ నీళ్లు వాడొద్దనేది ముఖ్యమైన అంశం. ఏపీ ప్రభుత్వ ఉల్లంఘనలను సుప్రీంకోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చాం. స్టాప్‌ వర్క్‌ ఆర్డర్‌ను అమలు చేయట్లేదని కూడా కోర్టుకు చెప్పాం" -ఉత్తమ్‌ కుమార్ రెడ్డి, తెలంగాణ నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి

అసలు పిటిషన్​ ఎందుకు? అనుమతులు లేకుండా పోలవరం నుంచి బనకచర్ల లేదా నల్లమల సాగర్‌కు లింక్ చేసేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న విస్తరణ పనులను తక్షణమే నిలిపివేయాలని కోరుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొద్ది రోజుల క్రితం సుప్రీంకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. తక్షణమే ఈ పనులు ఆపేలా ఆదేశించాలని న్యాయస్థానాన్ని కోరింది. పోలవరం ప్రాజెక్టు విస్తరణ పనులు చేపట్టడం చట్టబద్ధం కాదని, తెలంగాణ అభ్యంతరాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా ప్రీ ఫీజిబులిటీ రిపోర్టులను కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిశీలించటం సమంజసం కాదని తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీవ్ర అభ్యంతరం తెలిపింది.

పోలవరం - నల్లమలసాగర్ లింక్ ప్రాజెక్టు - 200 టీఎంసీలు మాత్రమే తీసుకునేలా ప్రతిపాదించామన్న మంత్రి నిమ్మల

ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్​కు కొత్త గేట్లు - రూ.150 కోట్లు కేటాయింపు

