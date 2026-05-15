భూగర్భ జలాలను పెంచడానికి కృషి చేయాలి - ఇరిగేషన్ అధికారులతో మంత్రి నిమ్మల
ఇరిగేషన్ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన మంత్రి నిమ్మల - ఓఅండ్ఎం పనులు, వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పనుల పురోగతిపై ఆరా - భూగర్భ జలాలు పెంచడానికి కృషి చేయాలని అధికారులకు సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 8:47 PM IST
Minister Nimmala Video Conference With Irrigation officials: ఓఅండ్ఎం పనులు, వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పనుల పురోగతిపై ఇరిగేషన్ అధికారులతో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఇరిగేషన్ స్పెషల్ ఛీఫ్ సెక్రటరీ శశిభూషణ్, కడా కమీషనర్ ప్రశాంతి, ఇరిగేషన్ అడ్వైజర్ వెంకటేశ్వరరావు, ఈఎన్సీ నరసింహమూర్తి, సీఈలు, ఎస్ఈలు, ఈఈలు, ఇతర ఉన్నతాధికారులు ఇందులో హాజరయ్యారు.
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక మొదటి సంవత్సరంలోనే రెండు విడతలుగా ఓఅండ్ఎం పనుల కోసం రూ. 708 కోట్లు కేటాయించామని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అధికారులకు వివరించారు. నేడు కాలువల్లో తూడు, గుర్రపుడెక్క, పూడికతీత, అత్యవసర, మరమ్మతుల కోసం రూ. 397 కోట్లు కేటాయించామని తెలిపారు. గత 5 ఏళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో కాలువల్లో తూడు, గుర్రపుడెక్క, పూడికతీత వంటి కనీస నిర్వహణ పనులు చేయలేదని ఈ సందర్భంగా నిమ్మల ధ్వజమెత్తారు. అత్యవసర పనుల కోసం రూ. 10 లక్షలు దాటితే, కాలయాపన లేకుండా 7 రోజుల్లోనే షార్ట్ టెండర్లు పిలిచేలా కేబినెట్ ఆమోదించిందని వివరించారు.
విజయవాడ క్యాంపు కార్యాలయం లో ఓఅండ్ఎం పనుల పై ఇరిగేషన్ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించడం జరిగింది.
భూగర్భ జలాల పెంపునకు కృషి చేయాలి: అదే విధంగా మొత్తం 6,502 పనుల్లో 5,943 పనులు సుమారు 91 శాతం సాగు నీటి సంఘాల ద్వారానే పనులు జరగనున్నాయని మంత్రి నిమ్మల వెల్లడించారు. ఖరీఫ్ నాటికి ఓఅండ్ఎం పనులు పూర్తి చేసేలా సీఈ స్దాయి నుంచి కిందిస్ధాయి అధికారులు వరకు పర్యవేక్షణ చేయాలని సూచించారు. ఓఅండ్ఎం పనులకు సంబంధించి, ప్రతి వారం పనుల వివరాలు, వర్క్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టు అందించాలన్నారు. జలధారకు, ఓఅండ్ఎం పనులను కూడా సమన్వయం చేసి, భూగర్భ జలాలు పెంచడానికి కృషి చేయాలన్నారు. ఈనెలలో జలధారపై కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి పాటిల్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కలెక్టర్లు, ఇరిగేషన్ అధికారులతో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తారని స్పష్టం చేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు పనుల్లో నిర్లక్ష్యం: సుమారు 6,700 వేల మీటర్ల టన్నెల్ లైనింగ్ జరుగుతుందని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు చెప్పారు. గత 22 నెలల్లో 73 శాతం పనులు పూర్తి చేశామన్నారు. గతంలో 11 కిలోమీటర్లు లైనింగ్ చేయడానికి దాదాపు 14 నుంచి 15 సంవత్సరాలు సమయం పట్టిందని, మేము 7 కి.మీ. లైనింగ్ పూర్తి చేయడానికి దాదాపు 2-3 ఏళ్లలో పూర్తి చేస్తున్నామంటే అది మా చిత్తశుద్ధికి నిదర్శమన్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు హెడ్ వర్స్క్ పనుల్లో నిర్లక్ష్యం చేసింది. వాటన్నింటిని త్వరలోనే పూర్తి చేస్తామని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అన్నారు.
