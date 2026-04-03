ఇంకెప్పుడు అంచనాలు రూపొందిస్తారు? - అధికారులపై మంత్రి నిమ్మల ఆగ్రహం

కాలువల్లో తూడు, గుర్రపుడెక్క, పూడికతీత పనులపై మంత్రి నిమ్మల సమీక్ష - హాజరైన ఈఎన్సీ నరసింహమూర్తి, సీఈలు, ఇతర ఉన్నతాధికారులు - ఇరిగేషన్ అధికారుల అలసత్వంపై ఆగ్రహం

Minister Nimmala Video Conference With Irrigation officials
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 7:40 PM IST

Minister Nimmala Video Conference With Irrigation officials: ఇరిగేషన్​ అధికారుల తీరుపై మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నియోజకవర్గాల వారీగా కాలువల్లో తూడు, గుర్రపుడెక్క, పూడికతీత, పనుల అంచనాల తయారీపై జలవనరుల శాఖ అధికారులతో మంత్రి నిమ్మల వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ఈఎన్సీ నరసింహమూర్తి, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న సీఈలు, ఇతర ఉన్నతాధికారులంతా హాజరయ్యారు. అంచనాల తయారీపై ఇరిగేషన్ అధికారుల అలసత్వంపై మంత్రి నిమ్మల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ఏప్రియల్, మే నెలలో మాత్రమే చేసే పనులకు ఇంకెప్పుడు అంచనాలు రూపొందిస్తారని సీఈలను మంత్రి నిమ్మల ప్రశ్నించారు. గతంలో ఏప్రియల్, మేలో చేసే పనులకు జూన్​లో అనుమతులు ఇచ్చేవారని, అయితే గతంలో ప్రభుత్వంలో వ్యవహరించినట్లుగా కాకుండా, ఇరిగేషన్ అధికారులు తీరు మార్చుకోవాలని మంత్రి సూచించారు.

అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేసిన నిమ్మల: అందుకు అనుగుణంగా ఆదివారం సాయంత్రంలోగా అధికారులు సంబంధిత అంచనాలను సమర్పించాలని మంత్రి నిమ్మల ఆదేశించారు. ఒకవేళ గడువులోగా అంచనాలు సమర్పించని సీఈలు సోమవారం అమరావతి సచివాలయంకి వచ్చి సంజాయిషీ ఇచ్చుకోవాలని మంత్రి హెచ్చరించారు. కాలువల్లో తూడు, గుర్రపుడెక్క, పూడికలు తీయకపోవడంతో సాగునీరందక గత 5 ఏళ్ల పాలనలో రైతులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారని గుర్తు చేశారు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక అత్యవసర పనుల కింద నిధులు కేటాయించి, చివరి ఎకరం వరకు సాగు నీరందించేలా, కాలువల మరమ్మతుల పనులను చేపట్టామని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అధికారులకు వెల్లడించారు.

పోలవరం ప్రాజెక్టు అనేది బహూళార్థ సాధక ప్రాజెక్టుగా రూపొందుతుందని మంత్రి నిమ్మల అన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని కరవు రహిత రాష్ట్రంగా మార్చేటటువంటి ప్రాజెక్టుగా ఉండనుందని అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అందుకు అనుగుణంగానే పోలవరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పనులన్నీ ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయని మంత్రి నిమ్మల వెల్లడించారు. అయితే ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టును గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ప్రశ్నార్థకంగా చేసేసిందని, కానీ ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం గాడిన పెడుతుందని నిమ్మల తెలియజేశారు.

పోలవరం ప్రాజెక్టును పరిశీలించిన గవర్నర్: అదే విధంగా 2027 సంవత్సరానికల్లా పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి కావాలని సీఎం చంద్రబాబు ఏ విధమైన లక్ష్యం పెట్టారో ఆ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా పనులు జరుగుతున్నాయని మంత్రి నిమ్మల వివరించారు. అంతేకాకుండా సీఎం చంద్రబాబు ఆహ్వానం మేరకు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ పోలవరానికి విచ్చేసి ప్రాజెక్టు పనులను పరిశీలించడం ఎంతో శుభపరిణామమని మంత్రి అన్నారు. కొత్త డయాఫ్రం వాల్​ నిర్మాణాన్ని గతేడాది 2025 జనవరి 18వ తేదీన మొదలుపెడితే పూర్తయ్యే పరిస్థితి వచ్చిందని నిమ్మల తెలియజేశారు.

పోలవరం నిర్మాణంపై మంత్రి నిమ్మల వివరణ (ETV Bharat)

పోలవరం నిర్వాసితులకు కాలనీలు: పోలవరం డ్యాం నిర్మాణానికి సంబంధించిన పనులు ఎంతో శరవేగంగా జరుగుతున్నాయని మంత్రి నిమ్మల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. గత ఐదేళ్ల పాలనలో పోలవరం ప్రాజెక్టుపై ఆశలు వదిలేసుకున్న రైతులు ఇప్పుడు భరోసా వ్యక్తం చేస్తున్నారని మంత్రి పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా పోలవరం నిర్వాసితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని వారికి సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లను చేస్తున్నాం. పోలవరం నిర్వాసితుల కోసం నిర్మించేటటువంటి కాలనీలకు దాదాపు రూ.500 కోట్ల అదనపు భారం పడుతుందని తెలిసినప్పటికీ వారి శ్రేయస్సుకే ప్రథమ ప్రాధాన్యతను ఇచ్చి ప్రస్తుతం నిర్మాణాలను చేపడుతున్నామని మంత్రి నిమ్మల వివరించారు.

