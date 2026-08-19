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తుంగభద్ర నీటి లభ్యతపై మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు సమీక్ష - తాగునీటికే తొలి ప్రాధాన్యం

రాయలసీమకు 2027 జూలై వరకు కొరత రాకుండా పక్కా ప్రణాళిక - నీటిపారుదల శాఖ ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష

Nimmala Ramanaidu Review Meeting on Tungabhadra
Nimmala Ramanaidu Review Meeting on Tungabhadra (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 12:01 PM IST

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Nimmala Ramanaidu Review Meeting on Tungabhadra : రాయలసీమ ప్రాంతంలో జూలై 2027 వరకు తాగునీటి కొరత లేకుండా చూడటమే లక్ష్యంగా అందుబాటులో ఉన్న పరిమిత నీటిని ప్రధానంగా తాగునీటి అవసరాలకు, చెరువులను నింపడానికి మాత్రమే వినియోగించాలని రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. 'ఎల్ నినో' ప్రతికూల పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తుంగభద్ర డ్యామ్‌లో నీటి లభ్యత, రాయలసీమకు నీటి కేటాయింపులపై ఆయన తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో ప్రజాప్రతినిధులు, నీటిపారుదల శాఖ ఉన్నతాధికారులతో ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.

తాగునీటి పై సమీక్ష : అందుబాటులో ఉన్న పరిమిత నీటిని ప్రధానంగా తాగునీటి అవసరాలకు చెరువులను నింపడానికి వినియోగించాలని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ సమావేశంలో రాయలసీమకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, నియోజకవర్గ ఇన్‌ఛార్జ్‌లు, తుంగభద్ర డ్యామ్ ఇంజనీర్లు, నీటిపారుదల సలహాదారు వెంకటేశ్వరరావు ఇంజనీర్-ఇన్-చీఫ్ (ENC) నరసింహమూర్తి పాల్గొన్నారు. 'ఎల్ నినో' వంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల నేపథ్యంలో, లో-లెవల్ కెనాల్ (LLC) హై-లెవల్ కెనాల్ (HLC)లకు నీటి కేటాయింపులు, వినియోగంపై ఆయన అధికారులు ఎమ్మెల్యేలతో చర్చించారు.

నీటి విర్వాహణ అమలు : ఈ ఏడాది తుంగభద్ర డ్యామ్‌లోకి కేవలం 105 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నట్లు, అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాటా 32.9 టీఎంసీలుగా ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. ఏపీ వాటాలో HLCకి 11.88 టీఎంసీలు, LLCకి 16.09 టీఎంసీలు K-C కెనాల్‌కు 4.95 టీఎంసీల నీటిని కేటాయించనున్నట్లు వారు వివరించారు. జూలై 2027 వరకు రాయలసీమలో తాగునీటి కొరత లేకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించినట్లు నిమ్మల పేర్కొన్నారు. ఎల్ నినో పరిస్థితుల్లో తాగునీటి సరఫరాకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కేంద్రం సూచించిందని మంత్రి వెల్లడించారు. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ రాయలసీమకు నీటి సరఫరాను కొనసాగించేలా సమర్థవంతమైన నీటి నిర్వహణ విధానాలను అమలు చేస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు.

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NIMMALA RAMANAIDU ON TUNGABHADRA
మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు
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