ఈ నెలాఖరుకే వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ప్రారంభం : పనులపై అధికారులకు మంత్రి కీలక ఆదేశాలు
వెలిగొండ ప్రాజెక్టుపై మంత్రి కీలక సమీక్ష- టీబీఎం (TBM) తొలగింపు, పరిహారం చెల్లింపులపై డెడ్లైన్ ఫిక్స్ - ఐదు నెలల్లోనే ఫీడర్ కెనాల్ పూర్తి - వెలిగొండ పనుల్లో వేగం పెంచిన ఏపీ ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 9:59 AM IST
Nimmala Ramanaidu On Veligonda Project : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని బీడు భూములను సాగు చేసేందుకు నిర్మిస్తున్న పూల సుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్టును 2026 ఆగస్టు నెలాఖరులోగా ప్రారంభించి, నల్లమలసాగర్ జలాశయానికి కృష్ణా జలాలను విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పనులను వేగవంతం చేసి, మిగిలిన కొద్దిపాటి పనులను యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తి చేస్తున్నామని మంత్రి రామానాయుడు దిశానిర్దేశం చేశారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆగస్టు నెలాఖరులో వెలిగొండ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించనున్నారని మంత్రి తెలిపారు. జగన్ ప్రభుత్వం అసంపూర్తిగా వదిలేసిన వివిధ పనులను రూ.3,000 కోట్లు ఖర్చు చేసి పూర్తి చేస్తున్నామని రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలిపారు. శుక్రవారం అధికారులతో ప్రాజెక్టు పురోగతిని సమీక్షించిన ఆయన, మిగిలిన చిన్నపాటి పనులను నెలాఖరు నాటికి పూర్తి చేసేందుకు ప్రణాళిక రూపొందించారు.
"వెలిగొండ ప్రాజెక్టును 2026 ఆగస్టు నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. 2024లో ఎన్డీయే (NDA) అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ముఖ్యమంత్రి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ పనులను పూర్తి చేయడానికి గత రెండేళ్లుగా మేము రేయింబవళ్లు శ్రమించాము. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులోని వివిధ భాగాలు 90% నుంచి 99% వరకు పూర్తయ్యాయి, మిగిలిన పనులను ఈ నెలాఖరు నాటికి పూర్తి చేస్తాము"-నిమ్మల రామానాయుడు, రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి
ఐదు గాంట్రీల వినియోగంతో లైనింగ్ పనులు : వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పనుల పురోగతిపై జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో జలవనరుల శాఖ మంత్రి అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కొల్లంవాగు నుంచి సొరంగం (tunnel) వరకు కృష్ణా జలాలను తరలించేందుకు ఉద్దేశించిన అప్రోచ్ ఛానల్ పనులతో పాటు, హెడ్ రెగ్యులేటర్ గేట్ల పనులు కూడా పూర్తయ్యాయని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. రెండు సొరంగాల పరిధిలో పెండింగ్లో ఉన్న 286 మీటర్ల మేర సిమెంట్ కాంక్రీట్ (CC) లైనింగ్ పనులను ఆగస్టు 18 నాటికి పూర్తి చేయాలని ఆయన అధికారులను సూచించారు. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ఐదు గాంట్రీలను ఉపయోగించి, ఒక ప్రత్యేక షెడ్యూల్ ప్రకారం పనులు నిర్వహించాలని ఆయన ఆదేశించారు.
వెలిగొండ సొరంగం నుంచి 1,900 మెట్రిక్ టన్నుల బరువు, 175 మీటర్ల పొడవు కలిగిన టీబీఎం (TBM) యంత్రాన్ని బయటకు తీసే పనుల్లో ఇప్పటికే 70 శాతం పూర్తయిందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. మిగిలిన 30 శాతం పనిని కూడా రాబోయే 10 రోజుల్లో పూర్తి చేసేలా తగిన ప్రణాళికను సిద్ధం చేయాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఫీడర్ కెనాల్ నిర్మాణం కోసం ముఖ్యమంత్రి రూ. 460 కోట్లు మంజూరు చేశారని, ఆ నిధులతో దానికి సంబంధించిన పనులు కేవలం ఐదు నెలల్లోనే పూర్తయ్యాయని మంత్రి వెల్లడించారు. వీటితో పాటు తూర్పు ప్రధాన కాలువ (Eastern Main Canal), గొట్టిపడియ, సుంకేసుల రెగ్యులేటర్ల పనులను ఈ నెల 15వ తేదీ నాటికి పూర్తి చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
ప్రాజెక్టు పరిధిలోని మరో 4,761 నిర్వాసిత కుటుంబాలకు రూ. 600 కోట్ల పరిహారాన్ని ఈ నెలాఖరులోగా రెండు విడతలుగా చెల్లించాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు మంత్రి ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. ఈ సమీక్షా సమావేశంలో జలవనరుల శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి శశిభూషణ్ కుమార్, ప్రభుత్వ సలహాదారు వెంకటేశ్వరరావు, ఇంజనీర్-ఇన్-చీఫ్ నరసింహ మూర్తి, చీఫ్ ఇంజనీర్ రమేశ్ బాబు తదితర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
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