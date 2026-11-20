కొండగట్టు అంజన్న నిజరూపం దర్శనం ప్రారంభం - 40 రోజుల వరకే అవకాశం
Kondagattu Anjanna Nijaroopa Darshanam : జగిత్యాల జిల్లా మల్యాల మండలం కొండగట్టులో వెలసిన స్వయంభూ ఆంజనేయ స్వామి నేటి నుంచి భక్తులకు నిజరూపంలో దర్శనమిస్తున్నారు. ప్రజా ప్రతినిధులు నిజరూప దర్శనం చేసుకుని తరించారు.
Published : November 20, 2026 at 8:00 PM IST
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే అతి పురాతమైన, మహిమాన్విత పుణ్యక్షేత్రం కొండగట్టు. అక్కడ స్వయంభూగా వెలసిన ఆంజనేయ స్వామి నేటి నుంచి నిజరూపంలో దర్శనం ఇస్తున్నారు. ఈ దర్శనం 60 ఏళ్ల ఒకసారి మాత్రమే ఉంటుంది. దీనిని అక్కడి స్థానికులు అదృష్టంగా భావిస్తారు. ఈ నెల 15 నుంచి నేటి వరకు స్వామివారి విగ్రహంపై ఉన్న చందనాన్ని అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా తొలగించారు.
అర్చకులు చందనోత్సాదనాన్ని నిర్విఘ్నంగా ముగించారు. దిష్టికుంభం వేసి స్వామివారికి ఆయన నిజరూపాన్ని అద్దంలో చూపించిన అనంతరం భక్తులకు నిజరూపాన్ని దర్శించుకునే అవకాశాన్ని కల్పించారు. శాసనసభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్, మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ సహా ఎమ్మెల్యేలు నిజరూప దర్శనం చేసుకుని తరించారు. ఈరోజు నుంచి డిసెంబర్ 29 వరకూ ఎలాంటి అలంకరణ లేకుండా స్వామివారు నిజరూపంలో భక్తులను దర్శనం ఇవ్వనున్నారు. ఈ పుణ్యక్షేత్రం ప్రస్తుతం జగిత్యాల జిల్లాలో ఉంది.
సింధూర లేపనం తొలగింపు
500 ఏళ్ల కిందట స్వామివారు కొండగట్టుపై స్వయంభూగా వెలిశారు. అప్పటి నుంచి మూలవిరాట్కు చందనాది విలేపనాలతే పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించేవాళ్లు. స్వామివారి విగ్రహంపై ఏళ్లుగా సింధూరం పేరుకుపోవడంతో అసలురూపం కనిపించకుండా పోయింది. దీంతో 60 ఏళ్ల కిందట స్వామివారి విగ్రహంపై ఉన్న సింధూర లేపనాన్ని తొలగించారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఈ నెల 15 నుంచి 20 వరకూ చందనోత్సాదనాన్ని శాస్త్రోక్తంగా చేపట్టారు.
ప్రత్యేక ఉపకరణాలతో స్వామి వారి విగ్రహంపై ఉన్న సింధూరాన్ని తొలగించి సుమారు 99 కిలోల చందనాన్ని హుండీలో భద్రపరిచారు. తీసిన చందనాన్ని భక్తులకు సింధూరంలో కలిపి ఇవ్వనున్నారు. చందనాన్ని తొలగించిన అనంతరం ఆవిష్కృతమైన నిజరూపాన్ని దిష్టికుంభం వేసి అద్దంలో స్వామి వారికి చూపించిన తర్వాత భక్తులకు దర్శనభాగ్యం కల్పించారు.
నూతన కలశాల ప్రతిష్ట
దీంతో పాటు స్వామివారి, వెంకటేశ్వర ఆలయంపై సుదర్శన చక్రాలు, అమ్మవారి గోపురం, రాజగోపురం, ఉత్తరాది దర్శన గోపురాలపై నూతన కలశాలను ప్రతిష్టించారు. యాగశాలలో హోమం, పూర్ణాహుతి అనంతరం ఉత్సవ మూర్తులను తిరిగి ఆలయంలోకి తీసుకువెళ్లారు. విజయవాడ నుంచి అష్టాక్షరీ సంపత్ కుమార రాజమాను జీయర్ స్వామి, బెంగళూరు నుంచి వెంకట రామానుజ జీయర్ స్వామి హాజరై చాత్తాద శ్రీవైష్ణవ ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం క్రతువును పూర్తి చేశారు.
"సుమారు 500ల ఏళ్ల క్రితం స్వామివారు ఇక్కడ స్వయంభూగా వెలిశారు. స్వామివారికి చందన విలేపనం చాలా ఏళ్ల నుంచి జరుగుతున్న ప్రక్రియ. చందనం వల్ల స్వామివారు కనపడకుండా అవ్వడంతో ప్రతి 60 ఏళ్లకు విలేపనాన్ని తీసి భక్తులకు నిజరూప దర్శనం ఇస్తుంటారు. ఆ సందర్భం ఇప్పుడు సంభవించింది. మళ్లీ 40 రోజుల తర్వాత చందనం వేసి పూజలు అందించడం జరుగుతుంది" -తిరుకోవెల మారుతి, విశ్రాంత స్థానాచార్యులు, కొండగట్టు
స్వామివారి నిజరూపాన్ని శాసనసభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్, మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్, చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే సత్యం, మానకొండూరు ఎమ్మెల్యే కవ్వంపల్లి సత్యనారాయణ దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఎల్నినోను ఎదుర్కొనే శక్తిని ప్రజా ప్రభుత్వానికి, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి అందించాలని కొండగట్టులోని ఆంజనేయ స్వామిని వేడుకున్నట్టు స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ తెలిపారు.
"స్వామివారి నిజరూప దర్శనం చేసుకోవడం మా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాను. ఈ ఆలయం విశిష్టత సంస్కృతి సంప్రదాయాలను భవిష్యత్ తరాలకు అందించాలని కోరుకున్నాం. తెలంగాణలోని అన్ని ఆలయాలను ఈ ప్రజా ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తోంది" -గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్, శాసనసభాపతి
"కొండగట్టు అంజన్న దేవాలయాలనికి ప్రభుత్వం వందలాది కోట్ల నిధులను ఇచ్చి అభివృద్ధి పనులను చేపట్టింది. స్వామివారి నిజరూప దర్శనం చేసుకోవడాన్ని అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. మా ప్రజాప్రతినిధులందరితో పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉంది" -అడ్లూరి లక్ష్మణ్, ఎస్సీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి
నేటి నుంచి డిసెంబర్ 29 వరకూ కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి నిజరూపంలో దర్శనం ఇస్తున్నారు. ఈ 40 రోజులు స్వామివారికి ఎలాంటి ప్రత్యేక పూజ కార్యక్రమాలు ఉండవు. అర్చలు, అభిషేకాలు, ఆకుపూజల్లాంటివి నిలిపి వేస్తారు. స్వామివారు స్వయంభూ వెలసిన నాటి అసలు రూపం కనిపంచేలా మాత్రమే పూజలు నిర్వహిస్తారు. 40 రోజుల తర్వాత మండలాభిషేకం నిర్వహించి తిరిగి చందన విలేపనాలు ప్రారంభిస్తారు. 60 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చిన అపురూపమైన అవకాశాన్ని భక్తులు సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా ఆలయ కార్యనిర్వాహక అధికారి అంజనారెడ్డి కోరారు. స్వామివారి నిజరూప దర్శనాన్ని పురస్కరించుకుని భద్రాచలం, వేములవాడ, యాదగిరిగుట్ట, విజయవాడ సహా పలు దేవస్థానాల నుంచి స్వామివారికి ప్రత్యేకంగా పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు.
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