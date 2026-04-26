పగటి సమయంలోనే రాత్రి వాతావరణం - సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటోన్న నాక్టోర్నల్ హౌస్
నెహ్రూ జూలాజికల్ పార్క్లో ఆసియాలోనే తొలి నాక్టోర్నల్ హౌస్ - 50 జంతువులు, 18 పక్షులకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు - నిశాచర జీవులకు జూలో ప్రత్యేక నాక్టోర్నల్ హౌస్
Published : April 26, 2026 at 8:18 PM IST
Nocturnal House in Hyderabad : అదొక వింత ప్రపంచం. మనకు పగలు అంటే వాటికి రాత్రి. మనం నిద్రించే వేళ అవి మేల్కొంటాయి. నిశాచర జీవుల ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. హైదరాబాద్లోని నెహ్రూ జూలాజికల్ పార్క్లో నాక్టోర్నల్ హౌస్ సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటోంది.
పగటి సమయంలోనే రాత్రి వాతావరణం : చీకటి ప్రపంచం ఎప్పుడూ మనిషికి ఒక మిస్టరీగానే ఉంటుంది. చీకట్లో జీవించే జంతువులను దగ్గరగా చూడటం, వాటి అలవాట్లను గమనించడం ప్రతి ఒక్కరికి ఆసక్తికర అనుభవం. హైదరాబాద్ నెహ్రూ జూలాజికల్ పార్క్లో నిశాచర జీవుల కోసం ప్రత్యేకంగా నాక్టోర్నల్ హౌస్ ఉంది. ఆసియాలోనే మొదటిసారి 1987లో ప్రారంభమైన ఈ విభాగంలో, ప్రస్తుతం 50 జంతువులు, 18 పక్షులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే పగటి సమయంలోనే రాత్రి వాతావరణాన్ని సృష్టించడం. డిమ్ లైటింగ్తో సన్ లైట్ను మూన్ లైట్గా మార్చి జంతువులు తమ సహజ జీవన విధానాన్ని కొనసాగించేలా చేస్తారు. అడవి పిల్లి, గబ్బిలం, కొమ్ముల గుడ్లగూబ, దేవాంగ పిల్లి, ఎగిరే ఉడత, పునుగు పిల్లి, హనీ బ్యాడ్జర్ లాంటి అరుదైన జంతువులు ఇక్కడ సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
చీకట్లో జీవించే జంతువులు : నిశాచర జీవుల ప్రపంచం నిజంగా ప్రత్యేకమే. మిగతా జంతువులు విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంలో ఇవి చురుకుగా మారతాయి. దేవాంగ పిల్లి బాగా సిగ్గు పడే జంతువు. చెట్ల కొమ్మలపై పాకుతూ పెద్ద కళ్లతో కీటకాలను వెతికి తింటుంది. ముళ్ల పంది శరీరమంతా ముళ్లు వేసుకుని అటూఇటూ తిరుగుతుంటే చూడటానికి సరదాగా ఉంటుంది. ఇవి దుంపలు, క్యారెట్లు, పండ్లు తింటాయి. మాను పిల్లి. ఇది ఈ జాతిలోనే అతి చిన్న పిల్లి జాతి. కేవలం కిలోన్నర బరువు మాత్రమే ఉంటుంది. కొమ్ములతో కూడిన గుడ్లగూబ చూడటానికి గంభీరంగా కనిపిస్తుంటుంది.
సందర్శకులకు ఒక కొత్త అనుభూతి : ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో చీకట్లో జీవించే జంతువులు సందర్శకులకు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. దేశంలోనే తొలిసారి నెహ్రూ జూలో మొదటిసారి నిశాచర జీవుల విభాగం ఏర్పాటు చేశామని, ఆ తర్వాతే మిగతా జూలలో వచ్చిందని క్యురేటర్ వసంత తెలిపారు. వీటిని ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్ చేస్తూ జబ్బు చేసినప్పుడు వైద్యులకు చూపిస్తుంటామన్నారు. ఇలా చీకటి ప్రపంచంలో జీవించే నిశాచర జీవులు సందర్శకులకు ఒక కొత్త అనుభూతిని ఇస్తున్నాయి.
