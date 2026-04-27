రైలు దిగితే జేబుకు చిల్లు పడినట్లే - రాజమహేంద్రవరంలో రాత్రి 9 దాటితే కానరాని బస్సులు
వాడపల్లికి నిత్యం వేలాది మంది భక్తుల రాక - రాత్రి 9 గంటలు దాటితే బస్సులు కనపడటం కష్టం - ఆటోలో వెళ్లాలంటే వ్యయప్రయాసలు - రాత్రి వేళల్లో బస్సులు నడపాలని జనం వినతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 5:03 PM IST
People Face Problems In Transportation : అనకాపల్లి నుంచి నాంపల్లికి 150, నాంపల్లి నుంచి చిక్కడపల్లికి 50 దీని వల్ల నీకేమొస్తుందో తెలియదు కానీ ఎక్కినోళ్లకు మాత్రం హార్ట్ ఎటాక్ వస్తుంది. ఇది నువ్వు నాకు నచ్చావ్లో వెంకటేష్ చెప్పిన డైలాగ్! ప్రస్తుతం వాడపల్లి వెళ్దామని రాజమహేంద్రవరం రైల్వేస్టేషన్లో దిగిన వాళ్ల పరిస్థితి ఇలాగే ఉంది! వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులకు, రాజమహేంద్రవరం చేరుకోవడానికి అయ్యే ఖర్చు కంటే, అక్కడి నుంచి వడపల్లికి వెళ్లడానికి అయ్యే ఖర్చే తరచుగా ఎక్కువగా ఉంటోంది. రాత్రి 9 గంటల తర్వాత బస్సులు అందుబాటులో ఉండకపోవడంతో, ఆటో-రిక్షా డ్రైవర్లు ప్రయాణికుల నుంచి ఇష్టానుసారంగా అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారని స్థానికులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.
రాత్రివ 9 దాటితే బస్సుల కొరత : రాజమహేంద్రవరంలో అర్ధరాత్రి వేళల్లో ప్రజల రద్దీ కనిపిస్తోంది. రైలు దిగి తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడానికి ప్రయాణికులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. అయితే ఇక్కడి వాస్తవం ఏమిటంటే రాత్రి 9 గంటలు దాటిన తర్వాత బస్సులు అసలు అందుబాటులోనే ఉండవు! వేరే మార్గం లేక ప్రయాణికులు ఆటో-రిక్షా డ్రైవర్లు అడిగినంత డబ్బు చెల్లించక తప్పడం లేదు. లేదంటే వారు రైల్వే స్టేషన్లోనే నిరవధికంగా వేచి ఉంటూ రాత్రంతా గడపాల్సి వస్తోంది. రాజమహేంద్రవరం రైల్వే స్టేషన్లో ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితి ఇదే.
పరిశీలనలో బయటపడ్డ భాగోతం : రాజమహేంద్రవరం రైల్వే స్టేషన్లో ప్రతిరోజూ సుమారు 90 రైళ్లు ఆగుతాయి వీటి ద్వారా దాదాపు 35,000 మంది ప్రయాణికుల రాకపోకలు సాగుతాయి. శుక్రవారం సాయంత్రాల్లో "ఏడు వారాల దేవుడు"గా ప్రసిద్ధి చెందిన వడపల్లి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి ఆశీస్సుల కోసం వేలాది మంది భక్తులు ఇక్కడికి చేరుకుంటారు. అయినప్పటికీ ఈ అత్యంత రద్దీ సమయాల్లో వారిని ఆలయానికి చేర్చడానికి బస్సులు ఏవీ అందుబాటులో ఉండవు.
కేవలం ఆటో-రిక్షాలు మాత్రమే నడుస్తుంటాయి. ఈ భక్తులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈటీవీ బృందం రైల్వే స్టేషన్ను సందర్శించి అక్కడికక్కడే క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన జరిపింది. వారి పరిశీలనలో వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం రాత్రి 10:30 నుంచి తెల్లవారుజామున 2:00 గంటల మధ్య మొత్తం 202 ఆటో-రిక్షాలు వడపల్లి ఆలయం వైపు బయలుదేరాయి. ఒక్కో ప్రయాణికుడికి రూ.100 చొప్పున ఛార్జీ వసూలు చేస్తూ ఈ ఆటోలు సగటున ఒక్కో వాహనంలో 13 మంది చొప్పున ప్రయాణికులను తరలించాయి.
రవాణా మార్గాల్లో ఇబ్బందులు : ఈ విధంగా, 2,626 మంది ప్రజలు తమ గమ్యస్థానాలను చేరుకున్నారు. మరో 100 మంది ప్రయాణికులు తమ సొంత వాహనాలు లేదా ఇతర రవాణా మార్గాల ద్వారా వేర్వేరు ప్రాంతాలకు వెళ్లారు. తెల్లవారుజామున సుమారు 2:00 గంటల సమయంలో మూడు 'సూపర్ లగ్జరీ' - 'అల్ట్రా డీలక్స్' బస్సులు అక్కడికి చేరుకుని నిమిషాల వ్యవధిలోనే ప్రయాణికులతో నిండిపోయాయి. శుక్రవారం సాయంత్రం 4:00 గంటల నుంచే వడపల్లికి వెళ్లే భక్తుల రద్దీ భారీగా కొనసాగుతోంది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు ప్రాంతాల నుంచి వేలాదిగా భక్తులు వస్తున్నారు. వీరిలో 70 శాతం మంది మహిళలు కావడం గమనార్హం
"రాత్రిపూట బస్సులు లేకపోవడం వల్ల, మేము ఆటో-రిక్షాలలో ప్రయాణించక తప్పడం లేదు. బస్సు సర్వీసులు లేకపోవడంతో, ఆటో డ్రైవర్లు అడిగే ఛార్జీని చెల్లించవలసి వస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ ఆటోలు తరచుగా ఒకేసారి 10 నుంచి 12 మందిని తీసుకువెళ్తుంటాయి. రాత్రిపూట ఉచిత బస్సు సర్వీసులను అందించలేకపోయినా వాటికి బదులుగా టిక్కెట్లతో కూడిన బస్సు సర్వీసులను నడిపితే ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. బస్సులు లేకపోవడంతో ఆటో డ్రైవర్లు అడిగే అధిక ఛార్జీలను అంగీకరించడం తప్ప మాకు మరో మార్గం లేకుండా పోయింది." - ప్రయాణికులు
