నైట్ ఫుడ్ స్టాల్స్కి అడ్డాగా సెక్రటేరియట్ - చిల్ అవుతున్న ఆహార ప్రియులు
రాత్రివేళల్లో ఆహార ప్రియులకు వేదికగా ట్యాంక్బండ్ పరిసర ప్రాంతాలు - స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో సరదాగా గడుపుతున్న నగరవాసులు - రాత్రి సమయాల్లో కళకళలాడుతున్న ట్యాంక్బండ్ పరిసరాలు
Published : February 15, 2026 at 10:41 AM IST
Night Food Stalls at Telangana Secretariat : హైదరాబాద్లో నైట్ లైఫ్ అంటే ఒకప్పుడు చార్మినార్ లాంటి చారిత్రక ప్రాంతాలే గుర్తుకొచ్చేది. ఆ తర్వాత హైటెక్ సిటీ ఐటీ హబ్, రాయదుర్గం కేబుల్ బ్రిడ్డి, డీఎల్ఎఫ్ ప్రాంతం, కూకట్పల్లి మాత్రమే ఉండేవి. కానీ ప్రస్తుతం నగరవాలసులంతా రాష్ట్ర పరిపాలనా సౌధం సెక్రటేరియట్ వైపు చూస్తున్నారు. రాత్రి 10 గంటల తర్వాత విద్యుత్ వెలుగుల్లో మెరిసే అందమైన సెక్రటేరియట్ పరిసరాలు భోజనప్రియులకు ఇప్పుడు నయా అడ్రస్గా మారాయి.
స్నేహితులతో, ఫ్యామిలితో సరదాగా : హైదరాబాద్లో అలా ప్రశాంతంగా విహారించడానికి హుస్సేన్ సాగర్, సెక్రటేరియట్ ప్రాంతాలు రాత్రివేళల్లోనూ ఆహార ప్రియుల సందడికి వేదికలు అవుతున్నాయి. స్నేహితులతో, కుటుంబ సభ్యులతో వచ్చి సరదాగా గడిపేవారు కొందరైతే పుట్టినరోజు వేడుకలు చేసుకునే వారు మరికొందరు ఉంటున్నారు. సెక్రటేరియట్ ఎదురుగా, అమరవీరుల స్మారకానికి మధ్య ఉన్న ప్రాంతమంతా నైట్ ఫుడ్ స్టాల్స్కి ఇప్పుడు అడ్డాగా మారింది.
మానసికి ఉల్లాసాన్ని ఆస్వాదిస్తూ : వరుసగా నిలిచిన ఫుడ్ ట్రక్కులు చుట్టూ క్యూలైన్లలో నిల్చున్న జనాలు అప్పటికపుడు వండి వార్చే వంటకాలతో ఈ ప్రాంతం అనునిత్యం ఫుడ్ ఫెస్టివల్ను తలపిస్తోంది. ప్రత్యేకంగా శని, ఆదివారాల్లో రాత్రి 12 దాటినా జనాల సందడి తగ్గడం లేదు. స్నేహితులతో సరదా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ కొందరు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి డిన్నర్ చేస్తూ మరికొందరు అలా మానసిక ఉల్లాసాన్ని పొందుతున్నారు. సెల్ఫీలు, రీల్స్, నవ్వులతో ఆ ప్రాంతం అంతా సందడిగా ఉంటోంది.
"మేం ప్రతి వీకెండ్ ఫ్యామిలీతో ఇక్కడికి వస్తాం. ఫుడ్ అనువైన ధరల్లో ఉంటే ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీస్ ఎంజాయ్ చేయడానికి బాగుంటుంది. మొదట్లో ఇక్కడా ఏం ఉండకపోయేవి. అలా వస్తూ వస్తూ డెవలప్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఇది ఫుడ్ హబ్గా అనిపిస్తోంది. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా ఐటెమ్స్ ఉన్నాయి. నైట్ ఫుడ్ అంటే ఇంతకు ముందు నాకు తెలిసినవి డీఎల్ఎఫ్, కూకట్పల్లి ఉండేవి. ఇప్పుడు మాత్రం ఇక్కడికే ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు" -సుప్రియ
ఫుడ్ ఐటెమ్స్ ఇవే : ఇక్కడ దొరికే పుడ్ ఐటెమ్స్ విభిన్నంగా, తాజాగా నాణ్యతగా ఉన్నాయని నగరవాసులు చెబుతున్నారు. ప్రధానంగా ట్రిపుల్ చాక్లెట్ వాఫిల్, మోమోస్, పొటేటో ట్విస్టర్, కివి డిలైట్ సోడా, కొరియన్ రమెన్, కోవా బన్, హోం మేడ్ డిజర్ట్స్ , చికెన్ షావర్మ, తందూరీ చికెన్, గ్రిల్ చికెన్, పనీర్ దోసె, చీజ్ దోసె, ఎగ్ రైస్, ఫ్రైడ్ రైస్, మిర్చి బజ్జీ, పావ్ బాజీ, ఫలూదా, ఐస్ క్రీమ్స్, షీర్ కుర్మాలు నగరవాసులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తక్కువ బడ్జెట్ లో క్వాలిటి ఫుడ్ అందుబాటులోఉండడంతో జనాలు తండోపతండాలుగా తరలివస్తున్నారు.
"నేను బాలనగర్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను. ఫ్యామిలీతోపాటు లాంగ్డ్రైవ్కు అలా వచ్చాం. ఇక్కడ ఈ ఫుడ్ స్టాల్స్ చూసి హ్యాపీగా అనిపించింది. ఫుడ్ ధరలు కూడా అందుబాటులోనే ఉన్నాయి. స్వీట్స్ లాంటి హోంమేడ్ ఫుడ్ ఎక్కువ దొరుకుతుంది. అది కాకుండా చైనీస్ ఫుడ్ చాలా బాగున్నాయి. క్వాలిటీ బాగుంది, టేస్ట్ కూడా బాగుంది" -రేష్మా
"ఇక్కడ మేం డెసెర్ట్ సేల్ చేస్తాం. మా దగ్గర రకరకాలుగా ఉంటాయి. ఇక్కడ స్టాల్ పెట్టి ఇక్కడ రెండేళ్లు కావస్తుంది. జనాల నుంచి రెస్పాన్స్ బాగానే వస్తుంది. ప్రజలు చాలా ఆదరిస్తున్నారు. దాని వల్లే మా వ్యాపారం నడుస్తోంది. 3 చాక్లెట్ కెక్ బౌల్, పిస్తా కునాఫా కేక్, మిల్క్ కేక్, చీజ్ కేక్, బ్రౌనీస్ ఉన్నాయి మా దగ్గర. సాధారణంగా రద్దీ బాగానే ఉంటుంది. వారాంతాల్లో అయితే చాలామంది ఉంటారు ఇంకా "-శరణ్య, నిర్వాహకురాలు
