అర్ధరాత్రీ అదే జోష్ - హైదరాబాద్లో కొత్త ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తున్న 'నైట్ లైఫ్'
అర్ధరాత్రివేళ హైదరాబాద్ మరో సుందర ప్రపంచంగా మారుతోంది! ముఖ్యంగా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు ఎక్కువగా ఉండే హైటెక్సిటీ, కొండాపూర్, నానక్రాంగూడ వంటి ప్రాంతాలు నైట్లైఫ్కు అడ్డాగా మారుతున్నాయి. రాత్రుల్లో కేఫ్, రెస్టారెంట్లు ఎంతో సందడిగా మారుతున్నాయి.
Published : October 1, 2026 at 10:36 AM IST
Night Life Charms In Hyderabad : హైదరాబాద్లో ఒకప్పుడు నైట్లైఫ్ అంటే జూబ్లీహిల్స్, నెక్లెస్ రోడ్, బంజారాహిల్స్ ప్రాంతాలే మదిలో మెదిలేవి! కానీ ఇప్పుడు నగరంలోని టెక్ హబ్లు కూడా వాటి సరసన చేరి ప్రతిరోజూ పండుగ వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. చెవులు చిల్లులు పడేలా శబ్దాలు, నోరూరించే రుచులు, కళ్లు మిరుమిట్లు గొలిపే దీపాలు, పాదాలను కదిలించే సంగీతం ఇలా మరెన్నో. ప్రస్తుతం నగరంలో హైటెక్ సిటీ, కొండాపూర్, నానక్రాంగూడ, ఖాజాగూడ, కోకాపేట్ ప్రాంతాలు సరికొత్త నైట్లైఫ్కు కేరాఫ్గా మారి యువతను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ఎలా ఉంటుందంటే?
నింగిని తాకుతున్నట్లుగా కనిపించే అద్దాల భవనాలు, వాటి నుంచి ప్రతిబింబిస్తూ రహదారులపై వెలువడే కాంతి కిరణాలు. ఈ కాంతిలో రయ్ రయ్మంటూ దూసుకుపోయే బైక్లు, పక్కన వేడి వేడిగా ఆహార పదార్థాలు, వీటి మధ్య కుర్రకారు ఉత్సాహంతో క్యాండిల్ లైట్ పార్టీకి రోడ్లు వేదికలయ్యాయా అన్నట్లు మెరిసిపోతాయి. ఏదో సరికొత్త ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టినట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఈ సందడి మధ్య బర్త్డే, ప్రమోషన్, బ్యాచిలర్ పార్టీలతో పాటు లేట్ నైట్ డిన్నర్స్ అలా సాగిపోతుంటాయి.
వర్క్ ప్రెజర్లో నుంచి బయటకు అడుగుపెట్టే టెకీలకు ఇవి ఎంతో రిలీఫ్ అందిస్తాయని మైండ్స్పేస్లో సాఫ్ట్వేర్ నిపుణుడైన రవికుమార్ తెలిపారు. మరోవైపు జాబ్ ప్రిపరేషన్ కోసం అశోక్నగర్లో ఉండే యువ అభ్యర్థులు కూడా మనసును ఉత్తేజపరచుకోవడానికి అప్పుడప్పుడు ఇక్కడికి వస్తుంటారని చెప్పారు.
ఈ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా
- హైటెక్ సిటీలో పెద్ద పెద్ద మాల్స్, రూఫ్టాప్ రెస్టారెంట్లు, కార్పొరేట్ లాంజ్లతో రాత్రిపూట ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం సంతరించుకుంటుంది.
- హైటెక్ సిటీకి ఆనుకొని ఉండటం వల్ల కొండాపూర్కు కూడా అదే కళ వచ్చింది. ఇక్కడి పబ్లు, కేఫ్ల్లో జనసందోహంతో సందడిగా ఉంటుంది. ఇక వీకెండ్స్లో మరింత ఎక్కువ.
- ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, నానక్రాంగూడలు ఇప్పుడు విలాసవంతమైన పబ్లకు కేరాఫ్గా మారాయి. ఇక్కడ ప్రీమియం పబ్లు, రెస్టారెంట్లు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నాయి. విశాలమైన ప్రాంగణాలు, విభిన్నమైన స్టైలిష్ అలంకరణతో సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటాయి.
- ఓవైపు అద్దాల మేడల్లా ఐటీ భవనాలు, మరోవైపు ఓఆర్ఆర్ సుందర దృశ్యాలను ఆస్వాదించడానికి కోకాపేట్ మంచి వేదిక. ఇక్కడ ఇప్పుడిప్పుడే లైవ్ మ్యూజిక్ ప్రదర్శనలు కూడా నడుస్తూ ఎంతో సందడి చేస్తున్నాయి.
- నగరానికే స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలుస్తున్న కేబుల్ బ్రిడ్జ్పై రద్దీ అంతా ఇంతా కాదు. బ్రిడ్జిపై వాక్ ఏరియాపై నడుస్తూ దుర్గం చెరువు, వెలిగిపోతున్న ఐటీ భవనాలను చూడొచ్చు. ఇక్కడ వేడుకలు జరుపుకోవద్దని పోలీసులు హెచ్చరించినా, జరిమానాలు విధించినా యువత అస్సలు తగ్గడం లేదు.
అంతా కార్పొరేట్ నిపుణులదే హవా
మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్, అమెజాన్ వంటి కార్పొరేట్ దిగ్గజాల ఉద్యోగులు డ్యూటీ ముగించుకొని రిలీఫ్ కోసం ఈ ప్రాంతాలకు వస్తుంటారు. ఇక నైట్ షిఫ్టుల్లో పని చేసే వారు రిలాక్స్, రిఫ్రెష్ కావడానికి వారి ఆఫీసుల నుంచి బయటకు వస్తుంటారు. విదేశాల నుంచి ముఖ్యంగా ప్రవాసులు, ప్రాజెక్ట్ పనుల మీద వచ్చిన వారిని ఈ ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తాయి. వీరు ఇక్కడి పబ్లు, లాంజ్లకు తరచూ వస్తుంటారు. ఫలితంగా ఇక్కడి కేఫ్లకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంటుంది. పబ్లు, రెస్టారెంట్లే కాదు. టీ స్టాల్స్, ఫుడ్ కోర్ట్ల వద్ద కూడా అదే రద్దీ కనిపిస్తుంది. అర్ధరాత్రి 12 నుంచి తెల్లవారుజామున 2 గంటల మధ్య అక్కడ కనీసం ఒక కాఫీ కూడా ఆర్డర్ చేయలేనంత రద్దీగా ఉంటుంది మరి.
హైదరాబాద్కు విస్తరించిన 'సోలో డైనింగ్' ట్రెండ్! - అసలు యూత్ ఎందుకు దీనివైపు మళ్లుతున్నారు?
మెట్రో స్టేషన్ థియేటర్లలో పార్టీ సెలబ్రేషన్లు - వేడుకల ట్రెండ్ మార్చిన హైదరాబాదీలు