డ్రగ్స్ విక్రయించే నైజీరియన్​కు ఆధార్, పాన్ కార్డ్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్!

డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్న నైజీరియన్లు అరెస్ట్ - ఇద్దరు నైజీరియన్లను అరెస్ట్ చేసిన హైదరాబాద్ పోలీసులు - నిందితుల నుంచి 150 గ్రాముల ఎమ్‌డీఎమ్‌ఏ స్వాధీనం - తల్లిదండ్రులు పిల్లల ప్రవర్తనను గమనించాలన్న పోలీసులు

Nigerians Arrested in Hyderabad
Nigerians Arrested in Hyderabad (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 15, 2026 at 7:54 PM IST

3 Min Read
Nigerians Arrested in Hyderabad : యువతను మత్తు ఊబిలోకి నెడుతున్న అంతర్జాతీయ ముఠా గుట్టును హైదరాబాద్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు రట్టు చేశారు. టోలిచౌకి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో హెచ్-న్యూ బృందం నిర్వహించిన దాడిలో ఇద్దరు నైజీరియన్ డ్రగ్ సప్లయర్లు పట్టుబడ్డారు. వారి వద్ద నుంచి 20 లక్షల విలువైన 150 గ్రాముల ఎమ్‌డీఎమ్‌ఏ మాదకద్రవ్యాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

నైజీరియాకు చెందిన ఇద్దరు చిడి ఈజెహ్, ఓబసి జేమ్స్ విక్టర్​గా ఈడ్రగ్స్ దందాలో ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రధాన నిందితుడైన చిడి ఈజెహ్ పోలీసులను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేసినట్లు గుర్తించారు. 2014లో మెడికల్ అటెండెంట్ వీసాపై భారత్‌కు వచ్చి వీసా గడువు ముగిసినా అక్రమంగా ఇక్కడే ఉండిపోయాడని పోలీసుల విచారణలో తెలింది. తన అసలు పేరును దాచిపెట్టి నాగేశ్వరన్ అనే భారతీయ పేరుతో నకిలీ ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌లను సృష్టించుకున్నాడు. ఈ నకిలీ గుర్తింపుతోనే దేశంలో యథేచ్ఛగా తిరుగుతూ డ్రగ్స్ వ్యాపారం సాగిస్తున్నాడని పోలీసుల విచారణలో తేలింది.

ఏదో ఒక మార్గంలో సాగుతున్న డ్రగ్స్ దందా - ఇద్దరు నైజీరియన్లను పట్టుకున్న పోలీసులు (ETV)

ప్రధాన నిందితుడు చిడిఈజెహ్ గతంలోనూ పలు డ్రగ్స్ కేసుల్లో పట్టుబడి జైలు శిక్ష అనుభవించాడని పోలీసుల విచారణలో తెలింది. 2019లో గోల్కొండ ఎక్సైజ్ పోలీసులు 130 గ్రాముల కొకైన్, 32 గ్రాముల ఎమ్‌డీఎమ్‌ఏతో ఇతనిని అరెస్ట్ చేశారు. అంబర్‌పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నమోదైన మరో కేసులో ఇతను తప్పించుకుని తిరుగుతున్నాడు. గోవాలో కూడా ఇతనిపై డ్రగ్స్ కేసులు నమోదయ్యాయి. జైలు నుంచి విడుదలైన ప్రతిసారీ తన నివాసాన్ని, గుర్తింపును మారుస్తూ మళ్లీ మత్తు వ్యాపారంలోకే దిగుతున్నాడని పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైందని హైదరాబాద్ టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ వైభవ్ వెల్లడించారు.

నిందితులు ఢిల్లీ కేంద్రంగా తమ నెట్‌వర్క్‌ను నడుపుతున్నారని టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ తెలిపారు. ఢిల్లీలో నివసించే క్రిస్ అనే మరో నైజీరియన్ నుంచి తక్కువ ధరకు డ్రగ్స్ సేకరించి హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లోని పెడ్లర్లకు అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నారని పోలీసుల విచారణలో తెల్చారు. నిందితుల్లో ఒకరైన ఓబసి జేమ్స్ విక్టర్ ఢిల్లీలో ఓక ఆఫ్రికన్ రెస్టారెంట్ నడుపుతూ, చిడి ఈజెహ్‌తో కలిసి డ్రగ్స్ డెలివరీ బాధ్యతలు చూసుకుంటున్నట్లు విచారణలో తెలిందని డీసీపీ వెల్లడించారు. వీరు వాట్సాప్ ద్వారా ఆర్డర్లు తీసుకుని, నేరుగా వచ్చి డ్రగ్స్‌ను చేరవేస్తుంటారని దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చిందని పోలీసులు తెలిపారు.

ప్రస్తుతం నిందితులిద్దరి వీసా, పాస్‌పోర్ట్ గడువు ముగిసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వీరు అక్రమంగా దేశంలో నివసిస్తూ నేరాలకు పాల్పడుతున్నందున, వీరిని బ్లాక్ లిస్ట్​లో ఉంచి, మళ్లీ భారత్‌లోకి రాకుండా నిషేధించనున్నారు. ఓబసి జేమ్స్ విక్టర్‌ను ఎంబసీ, ఎఫ్ఆర్ఆర్ఓ అధికారుల సహకారంతో వెంటనే నైజీరియాకు డిపోర్ట్ చేసే ప్రక్రియను ప్రారంభించామని డీసీపీ వెల్లడించారు. చిడి ఈజెహ్‌పై ఉన్న పాత కేసుల దృష్ట్యా చట్టపరమైన విచారణ కొనసాగుతోందన్నారు. మెడికల్, స్టూడెంట్ వీసాలపై భారత్‌కు వచ్చే కొంత మంది విదేశీయులు అక్రమ దందాలకు పాల్పడుతున్నారని డీసీపీ వైభవ్ తెలిపారు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల ప్రవర్తనను నిరంతరం గమనిస్తూ ఉండాలని కోరారు. నగరంలో ఎక్కడైనా డ్రగ్స్ విక్రయాలు జరుగుతున్నట్లు తెలిస్తే వెంటనే 8712661601 నంబర్‌కు సమాచారం ఇవ్వాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

"నైజీరియా నుంచి ఇండియాకు వచ్చారు. అనంతరం డ్రగ్స్ సరఫరాలో భాగస్వామ్యమయ్యారు. గతంలో వారిపై కేసులు ఉన్నాయి. అరెస్టై బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఢిల్లీకి వెళ్లారు. ఇండియన్ పేరుతో ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ తయారు చేసుకుని డ్రగ్స్ దందా చేశారు." - వైభవ్ గైక్వాడ్, హైదరాబాద్ టాస్క్‌ఫోర్స్ డీసీపీ

