అమరావతికి మరో ప్రతిష్ఠాత్మక విద్యాసంస్థ - రూ.731 కోట్లతో ఏఐ, క్వాంటమ్ యూనివర్సిటీ
అమరావతిలో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఏర్పాటు - దేశంలోనే తొలి క్వాంటమ్, ఏఐ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ - నిడమర్రు వద్ద 10 ఎకరాల స్థలాన్ని లీజుకు కేటాయించిన ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 12:05 PM IST
NIELIT Quantum AI University Amaravati : రాజధాని అమరావతికి మరో ప్రతిష్ఠాత్మక కేంద్ర ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థ రాబోతోంది. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (నీలిట్) తన అడుగులు వేస్తోంది. అమరావతిలో రూ.731.7 కోట్లతో దేశంలోనే తొలి, అత్యాధునిక క్వాంటమ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ను ఏర్పాటు చేయనుంది. రాజధానిని దేశానికే 'క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ హబ్'గా తీర్చిదిద్దాలన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్య సాధనలో ఇది అతిపెద్ద ముందడుగు కానుంది.
నిడమర్రులో 10 ఎకరాల కేటాయింపు : అమరావతి పరిధిలోని నిడమర్రు వద్ద నీలిట్ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 10 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. వాస్తవానికి ఆ సంస్థ మొదట 19 ఎకరాలు కావాలని కోరింది. అయితే మంత్రివర్గ ఉపసంఘం పరిశీలించి 10 ఎకరాలకు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ భూమిని 30 ఏళ్ల పాటు లీజుకు ఇస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. భవిష్యత్తులో అవసరాన్ని బట్టి ఈ లీజును మరో 30 ఏళ్లు పొడిగించే వెసులుబాటును కూడా కల్పించింది.
నీలిట్ ప్రత్యేకత ఏంటి? : నీలిట్ అనేది పూర్తి స్వయంప్రతిపత్తి గల ప్రతిష్ఠాత్మక కేంద్ర శాస్త్ర సంస్థ. ఇది కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో పనిచేస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగాల్లో నాణ్యమైన విద్య, నైపుణ్య శిక్షణ, పరీక్షల నిర్వహణ, సర్టిఫికేషన్ వంటి కార్యక్రమాలను ఇది ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తుంది. నైపుణ్య శిక్షణలో దీనికి దేశవ్యాప్తంగా మంచి పేరుంది. ఇటీవల నీలిట్కు కేంద్ర విద్యాశాఖ ‘డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీ’ హోదా కూడా కల్పించింది.
సమ్మిట్లో కుదిరిన ఒప్పందం : అమరావతిలో నిర్మించే నీలిట్ క్యాంపస్ కోసం రూ.731.7 కోట్లను ఖర్చు చేయనున్నారు. సుమారు 5.1 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో భారీ భవనాలతో ఈ క్యాంపస్ను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఫిబ్రవరి 20, 2026 న ఢిల్లీలో జరిగిన 'ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్'లో ఈ ప్రాజెక్టుకు బీజం పడింది. ఆ సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సమక్షంలో ఏపీ ప్రభుత్వం, నీలిట్ సంస్థల మధ్య కీలకమైన ఎంఓయూ కుదిరింది.
అందించే కోర్సులు ఇవే : నీలిట్ అమరావతి క్యాంపస్ను ఒక ‘నేషనల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్’గా అభివృద్ధి చేయనున్నారు. క్వాంటమ్, ఏఐ, సెమీ కండక్టర్ టెక్నాలజీల్లో ఇక్కడ అత్యుత్తమ శిక్షణ అందిస్తారు. ఈ క్యాంపస్లో పలు అత్యాధునిక కోర్సులను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ సెక్యూరిటీ, ఏఐ, మెషీన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్ రంగాల్లో యూజీ, పీజీ, పీహెచ్డీ, డిప్లొమా కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తారు.
సెమీకండక్టర్ ఫ్యాబ్రికేషన్, చిప్ డిజైన్, వీఎల్ఎస్ఐ, ఏటీఎంపీ, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్, హై పెర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్లో ప్రత్యేక ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహిస్తారు. విద్యార్థుల కోసం అత్యాధునిక పరిశోధనశాలలను నెలకొల్పుతారు. డీప్టెక్ రంగంలో స్టార్టప్లకు, ఇతర సంస్థలకు ఈ క్యాంపస్ అవసరమైన పూర్తి సహకారాన్ని అందిస్తుంది.
సెప్టెంబరు నుంచే తాత్కాలిక తరగతులు : నీలిట్ యూనివర్సిటీ పనులు వేగవంతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ప్రధాన క్యాంపస్ నిర్మాణం పూర్తయ్యే వరకు తరగతులు ఆగకుండా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ సెప్టెంబరు నెల నుంచే ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో నీలిట్ తాత్కాలికంగా తన కార్యకలాపాలను ప్రారంభించనుంది. విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
అమరావతిలో దేశంలోనే తొలి 'ప్రెసిషన్ ఆంకాలజీ' - ఆస్ట్రాజెనెకాతో ఏపీ సర్కార్ ఒప్పందం
'క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ'కి అమరావతి కొత్త చిరునామా - రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, పీఎన్బీ మధ్య ఒప్పందం