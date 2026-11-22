దేశంలోనే తొలి ‘NIELIT’ అమరావతి క్యాంపస్ స్టార్ట్ - త్వరలోనే క్వాంటమ్ కోర్సులు ప్రారంభం
NIELIT Amaravati Campus:ప్రపంచంలోనే క్వాంటం కంప్యూటింగ్, ఏఐ రంగాలకు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటైన తొలి విశ్వవిద్యాలయ క్యాంపస్ గుంటూరులో ప్రారంభమైంది. నైలిట్ డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీ తాత్కాలిక క్యాంపస్ ఏఎన్యూలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 11:49 AM IST
రాజధాని అమరావతిని క్వాంటమ్ వ్యాలీగా తీర్చిదిద్దడంలో మరో కీలక ముందడుగు పడింది. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, ఏఐ రంగాల్లో బోధన కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన దేశంలోనే తొలి విశ్వవిద్యాలయ క్యాంపస్ ఏపీలో ప్రారంభమైంది. కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (నైలిట్) డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీ అమరావతి తాత్కాలిక క్యాంపస్ను ఆ శాఖ ఆర్థిక సలహాదారు ఎ.ప్రతిభ, నైలిట్ డైరెక్టర్ జనరల్ మదన్ మోహన్ త్రిపాఠితో కలిసి శనివారం గుంటూరులోని ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రారంభించారు.
రాజధాని అమరావతిలో నిడమర్రులో సర్కార్ కేటాయించిన 8.5 ఎకరాల స్థలంలో శాశ్వత క్యాంపస్ నిర్మాణం పూర్తయ్యే వరకు ఇది ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో కొనసాగుతుంది. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సెమీ కండక్టర్ రంగాల్లో దేశ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడానికి ఇది కీలక కేంద్రం కావాలని ప్రతిభ ఆకాంక్షించారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల విద్యా సంస్థల సహకారానికి ఇది ఒక ఆదర్శ నమూనాగా నిలుస్తోందని చెప్పారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో తమ రెండో సంస్థను ఏర్పాటు చేయడానికి సీఎం చంద్రబాబు తీసుకున్న చొరవే కారణమని నైలిట్ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ మదన్ మోహన్ త్రిపాఠి పేర్కొన్నారు. ఆయన లాంటి ముందుచూపున్న ముఖ్యమంత్రిని ఎక్కడా చూడలేదని చెప్పారు. తిరుపతిలోని ఎన్ఐఈఎల్ఐటీ సెమీకండక్టర్ చిప్ల అభివృద్ధిపై దృష్టి సారిస్తే అమరావతి ఎన్ఐఈఎల్ఐటీ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్పై పరిశోధనలు చేస్తోందని మదన్ మోహన్ త్రిపాఠి తెలిపారు.
Congratulations to NIELIT Deemed to be University on the inauguration of its transit campus at Acharya Nagarjuna University, Guntur. A historic milestone as one of the world's earliest dedicated university campus for Quantum Computing and Artificial Intelligence takes shape in Andhra Pradesh. This is a major step towards transforming Amaravati into a global Quantum Valley and empowering our youth with future-ready skills. My best wishes to the NIELIT team, faculty and students! @NIELITIndia— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 21, 2026
నైలిట్ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం నుంచి 100 శాతం సహకారమందిస్తామని ఐటీ కార్యదర్శి కాటంనేని భాస్కర్ అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో క్వాంటమ్ మిషన్ డైరెక్టర్ శ్రీధర్, రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి ఇంఛార్జ్ ఛైర్మన్ విజయ్భాస్కర్, నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం ఇంఛార్జ్ వీసీ గంగాధర్, జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ వీసీ కిషన్రెడ్డి పాల్గొన్నారు.
రూ.47 కోట్లతో ప్రయోగశాలలు :
- తాత్కాలిక క్యాంపస్లో రూ.47 కోట్లతో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ల్యాబ్, క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్ ల్యాబ్, చిప్ డిజైన్- వీఎల్ఎస్ఐ ల్యాబ్, ఏఐ ల్యాబ్లను నైలిట్ అందుబాటులోకి తీసుకువస్తోంది. డిసెంబర్ నుంచి కోర్లుపు ప్రారంభించనున్నారు. ఆన్లైన్తో పాటు తరగతిలోనూ శిక్షణ అందిస్తారు. రెండు నుంచి మూడు నెలల వ్యవధి కలిగిన పది అడ్వాన్స్డ్ సర్టిఫికెట్ కోర్సులను అందించనున్నారు.
- వీటిలో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్, చిప్ డిజైన్, వీఎల్ఎస్ఐ, ఇంజినీరింగ్లో ఏఐ వినియోగం, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్, ఐఓటీ, ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఉన్నాయి. మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, వీఎల్ఎస్ఐ, ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ, ఆటోమోటివ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీకండక్టర్ అసెంబ్లింగ్, టెస్టింగ్, బ్యాటరీ మేనేజ్మెంట్, బ్లాక్ చైన్, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ వంటి అంశాల్లో మరో 16 స్వల్పకాలిక కోర్సులను ప్రారంభిస్తారు.
- అమరావతిలో నైలిట్ శాశ్వత క్యాంపస్ను రూ.730.70 కోట్లతో నెలకొల్పనున్నారు. రాబోయే ఐదేళ్లలో ఈ క్యాంపస్ ద్వారా 8250 మందికి శిక్షణ అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీలోని ఐబీఎం క్వాంటమ్ కంప్యూటర్పై పని చేసే అవకాశం సైతం ఈ వర్సిటీ విద్యార్థులకు లభించనుంది.
హర్షం వ్యక్తం చేసిన చంద్రబాబు : గుంటూరులోని ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం ప్రాంగణంలో నైలిట్ ప్రాంగణం ప్రారంభంపై సీఎం చంద్రబాబు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోసం ప్రపంచంలోనే తొలి ప్రత్యేక విశ్వవిద్యాలయ క్యాంపస్లలో ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రూపుదిద్దుకోవడం చరిత్రాత్మక మైలురాయని చెప్పారు. ప్రపంచస్థాయి క్వాంటమ్ వ్యాలీగా అమరావతిని మార్చడానికి, యువతలో నైపుణ్యాలు పెంచడానికి ఇదో కీలక ముందడుగన్నారు. ఈ క్రమంలోనే నైలిట్ బృందం, అధ్యాపకులు, విద్యార్థులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా చంద్రబాబు పోస్ట్ చేశారు.
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