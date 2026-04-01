పెరగనున్న ఎండల తీవ్రత - వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం, జీవనోపాధిపై తీవ్ర ప్రభావం

దేశవ్యాప్తంగా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 45 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ దాటేందుకు ఛాన్స్‌ - హెచ్చరించిన భారత వాతావరణ శాఖ - వేసవి తీవ్రతతో వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం, జీవనోపాధిపై ప్రభావం

NIDM Environmental Scientist China Satyanarayana Interview on Heat Waves
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 5:50 PM IST

NIDM Environmental Scientist China Satyanarayana Interview on Heat Waves : రాష్ట్రంలో వేసవి ఆరంభంలోనే ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. 34 నుంచి 38 డిగ్రీలకు పైగా నమోదు అవుతున్నాయి. దీంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు వేసవికాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పెరుగుతాయని, ఉక్కపోత ఎక్కువగా ఉంటుందని భారత వాతావరణ విభాగం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉండే పరిస్థితులతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఈ ఏడాది వేసవిలో ఎండలు మండనున్నాయి. ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు దేశవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే అధికంగా నమోదు కానున్నాయి. ఈ మేరకు భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో 45 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు మించే అవకాశం ఉంది. ఇది కేవలం ఉష్ణోగ్రతల పెరుగుదల మాత్రమే కాదు, వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం, జీవనోపాధిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని ఎన్ఐడీఎం వాతావరణ శాస్త్రవేత్త సత్యనారాయణ తెలిపారు.

ఈ వేసవిలో పెరగనున్న ఎండల తీవ్రత - 45 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు మించే అవకాశం! (ETV Bharat)

ఈ ఏడాది ఎండ తీవ్రత అధికం: 2015వ సంవత్సరంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 2,350 మంది చనిపోయారని ఎన్​ఐడీఎం వాతావరణ శాస్త్రవేత్త సత్యనారాయణ వెల్లడించారు. అలాంటి పరిస్థితి మళ్లీ 2024లో కూడా వచ్చాయని తెలిపారు. ఈ ఏడాది కూడా ఎల్​నినో ఇయర్ అవ్వడం వల్ల గత సంవత్సరాలతో పోల్చుకుంటే ఈ సంవత్సరం 2 డిగ్రీలు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశముందన్నారు. 43 డిగ్రీల నుంచి 45 డిగ్రీలు నమోదవుతాయని హెచ్చరించారు. పలు నివేదికల ప్రకారం ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​లో వేడి అనేది ఎల్​నినో మోడల్​లో ఉండవచ్చని అన్నారు. గతేడాదితో పోల్చి చూస్తే గనక ఈ ఏడాది ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉండవచ్చని పేర్కొన్నారు.

"వడగాల్పుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. వడగాల్పుల మరణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పెద్దవాళ్ల దగ్గర నుంచి చిన్న పిల్లల వరకు వడగాల్పులకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉక్కపోత పెరిగే అవకాశముంది. వాతావరణంలో తేమ శాతం పెరగడం వల్ల ఉక్కపోత ఎక్కువగా ఉంటుంది. పగటిపూట ఉష్ణోగ్రత 42-43 డిగ్రీలు, రాత్రి పూట ఉష్ణోగ్రతలు 30-36 సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత నమోదుకానున్నాయి. అవసరమైతేనే బయటకు వెళ్లాలి." - సత్యనారాయణ, ఎన్ఐడీఎం వాతావరణ శాస్త్రవేత్త

ఎల్‌నినో ప్రభావంతో ఈ ఏడాది సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదు అయ్యే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎల్‌నినో పరిస్థితిని అంచనా వేసి అందుకు అనుగుణంగా వ్యవసాయ ప్రణాళికలు రూపొందించాలని నిపుణులు అంటున్నారు. ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున సాగుపై రైతులకు తగు సూచనలు చేస్తున్నారు. వ్యవసాయ ప్రణాళికలు తప్పనిసరి అని పేర్కొన్నారు.

తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం: ఎల్​నినో ప్రభావంతో ఈ ఏడాది సాధారణ కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అంచనా వేస్తోంది. ఏప్రిల్ నెలలో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఈ ఏడాది 2 డిగ్రీలు అధికంగా ఉండే అవకాశముందని పేర్కొంది. ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు 36 డిగ్రీలు దాటాయి. వర్షధారంపై ఆధారపడిన జిల్లాలో ఎల్​నినో ప్రభావం ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. రైతులు తక్కువ నీటితో పండే పంటలను ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

