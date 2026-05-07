కార్పొరేట్‌ స్థాయిలో ఉచిత విద్య - అనాథల అక్షరధామం 'నైస్' పాఠశాల

అనాథ పిల్లలను అక్కున చేర్చుకుంటున్న నైస్ పాఠశాల - సీబీఎస్‌ఈ తరగతులు, ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో చదువులు - నాణ్యమైన విద్య, పౌష్టికాహారంతోపాటు రోజువారీ వ్యాయామం - దాతల సహకారంతో రెండు దశాబ్దాలుగా నడుస్తున్న పాఠశాల

NICE School for the Education of Orphaned Children in Palnadu District
Published : May 7, 2026 at 1:20 PM IST

NICE School for the Education of Orphaned Children in Palnadu District : ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో చదువులు. సీబీఎస్​ఈ పాఠాలు, క్రీడలు, పౌష్టికాహారం, రోజువారీ వ్యాయామం. ఇవీ ఆ పాఠశాల ప్రత్యేకతలు. అలాగని అది కార్పొరేట్ స్కూల్‌ కాదు. అదో ఉచిత విద్యాలయం. దాతల సహాయంతో 24 ఏళ్లుగా ఎందరో అనాథలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తున్న అక్షరధామంపై ప్రత్యేక కథనం.

విద్య, విజ్ఞానం ఉంటే విధిరాతనూ మార్చుకోవచ్చు. అలాంటి చదువును అనాథ చిన్నారులకు చేరువ చేస్తోంది పల్నాడు జిల్లా మైనంపాడులోని నైస్ పాఠశాల. నీడీ ఇల్లిటరేట్‌ చిల్డ్రన్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ 2002లో పోపూరి పూర్ణచంద్రరావు ఈ అక్షర నిలయాన్ని నెలకొల్పారు. తల్లిదండ్రుల్లేని పిల్లలకు అమ్మలోని ఆప్యాయత నాన్నలోని బాధ్యతలను పంచుతోంది నైస్‌ పాఠశాల.

రెండు దశాబ్దాలుగా నడుస్తున్న పాఠశాల: రెండు దశాబ్దాలకు పైగా ఎందరో అభాగ్యులకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించింది. దాతల సాయంతో నడిచే ఈ పాఠశాలలో ప్రస్తుతం 180 మంది బాలబాలికలున్నారు. కార్పొరేట్‌కు దీటుగా సీబీఎస్​ఈ సిలబస్‌లో విద్యాబోధన అందిస్తున్నారు. అందుకే పదో తరగతి పరీక్షల్లో ఏటా వంద శాతం ఫలితాలు సాధిస్తోంది. ఈ ఏడాది 12 మంది పరీక్షలకు హాజరు కాగా అందరూ మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించారు.

అన్ని సౌకర్యాలూ కల్పిస్తూ: అనాథలు, వీధి బాలలను నైస్‌ పాఠశాలలో చేర్చుకుంటున్నారు. తల్లిదండ్రులిద్దరూ లేని పిల్లలకు ప్రవేశాల్లో తొలి ప్రాధాన్యమిస్తారు. తల్లిని కోల్పోయిన వారికి రెండో ప్రాధాన్యం తండ్రిని కోల్పోయిన వారికి మూడో ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. పాఠశాలలో 5, 6 తరగతుల్లోనే ప్రవేశాలుంటాయి. ఏటా మే నాలుగో ఆదివారం, జూన్ మెుదటి ఆదివారం ప్రవేశ పరీక్షలుంటాయి.

"చదువుతో పాటు ఆటలు, డ్యాన్స్, యోగా నేర్పిస్తున్నారు. మా అందరినీ టీచర్లు బాగా చూసుకుంటారు. మాతో టీచర్లు ఎక్కువ సమయం గడుపుతారు. మాకు ఏమైనా కావాల్సి ఉన్నా వాళ్లు తీసుకువస్తారు." - విద్యార్థులు

బాలబాలికలకు వేర్వేరు వసతి గృహాలు, సైన్స్, కంప్యూటర్, మ్యాథ్స్ ల్యాబ్స్, ఉన్నాయి. ఆంగ్ల మాధ్యమంలో బోధన ఉంటుంది. 4 వేల పుస్తకాలతో గ్రంథాలయం కూడా విద్యార్థుల్లో విజ్ఞాన వెలుగులు నింపుతోంది. పిల్లలకు బట్టలు, పుస్తకాలతోపాటు అన్ని సౌకర్యాలూ కల్పిస్తున్నారు.

"గత 25 ఏళ్లుగా ఈ పాఠశాల ద్వారా పిల్లలకు విద్యను అందిస్తున్నాం. సీబీఎస్​ఈ విద్య అందిస్తున్నాం. ఇప్పటివరకు 18 బ్యాచ్​లు బయటకు వెళితే ఒక్క విద్యార్థి కూడా ఫెయిల్​ కాలేదు. టీచర్లు పిల్లల చదువును దృష్టిలో పెట్టుకుని శ్రద్ధ వహిస్తున్నారు. ఏడాదికి కోటికి పైగా వ్యయం ఖర్చు అవుతుంది. ఒక్క రూపాయి కూడా పిల్లల నుంచి వసూలు చేయం. ఉచితంగా నాణ్యమైన విద్యతో పాటు పౌష్టికాహారం అందిస్తున్నాం." - పోపూరి పూర్ణచంద్రరావు, నైస్ పాఠశాల వ్యవస్థాపకుడు

చదువుతో పాటు వాలీబాల్, టెన్నిస్, బాస్కెట్‌బాల్, కబడ్డీ వంటి ఆటల్లోనూ శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఇండోర్ గేమ్స్ లోనూ పిల్లలు రాణించేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. వృత్తి విద్య, సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక చింతన, సేవాగుణం కూడా పిల్లలకు అలవరుస్తున్నారు. ఇంటర్‌, డిగ్రీ, పీజీలు పూర్తి చేసి జీవితంలో స్థిరపడే వరకూ విద్యార్థినీ విద్యార్థుల పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు కూడా నైస్‌ పాఠశాల యాజమాన్యమే చూసుకుంటోంది.

