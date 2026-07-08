ఉగ్రలింకుల కేసు - విజయవాడలో మరోసారి ఎన్ఐఏ సోదాలు
ఆన్లైన్ టెర్రర్ రాడికలైజేషన్ నెట్ వర్క్ కేసు - విచారణ వేగవంతం చేసిన జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ - విజయవాడలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఎన్ఐఏ ముమ్మర సోదాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 10:45 AM IST
NIA Searches Again in Vijayawada: ఆన్లైన్ టెర్రర్ రాడికలైజేషన్ నెట్ వర్క్ కేసులో జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ విచారణ వేగవంతం చేసింది. తెల్లవారుజాము నుంచి విజయవాడలోని వించిపేట పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎన్ఐఏ ముమ్మర సోదాలు జరుపుతోంది. ఈ ఏడాది మార్చి నెలలో విజయవాడలో అరెస్టైన ముగ్గురు ప్రధాన నిందితులకు ఎవరెవరితో సంబందాలున్నాయో తెలుసుకునేందుకు సోదాలు చేస్తున్నారు. నిందితుల ఇళ్లు గతంలో వారు సంచరించిన ప్రాంతాలలో డిజిటల్ ఆధారాలు, కమ్యూనికేషన్ డివైజ్లు, ఆర్థిక లావాదేవీల పత్రాలను సేకరణపై దర్యాప్తు అధికారులు దృష్టి సారించారు. వించిపేట ప్రాంతంలో ఉగ్రవాద అనుమానితుల ఇళ్లలో సోదాలు నిర్వహించడం వరుసగా ఇది మూడోసారి.
ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు ప్రణాళికలు: విజయవాడ వించిపేటకు చెందిన బైక్ డ్రైవర్ మహమ్మద్ రహ్మతుల్లా షరీఫ్ సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా జిహాదీ కంటెంట్ను ప్రచారం చేస్తున్నట్లు గుర్తించి విజయవాడ టూ టౌన్ పోలీసులు ఈ ఏడాది మార్చి 22న అరెస్ట్ చేశారు. విచారణలో భవానిపురానికి చెందిన మహమ్మద్ డానిష్, మహంతిపురానికి చెందిన మీర్జా సోహైల్ బేగ్లతో కలిసి వీరు ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు ప్రణాళికలు వేస్తున్నట్లు తేలింది. ఈ నెట్వర్క్ పరిధి ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా విస్తరించి ఉండటంతో, కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశాల మేరకు మే 13, ఎన్ఐఏ విచారణ ప్రారంభించింది.
విచారణ వేగవంతం: ఈ ముఠాకు కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రమే కాకుండా తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, దిల్లీ, కర్ణాటక, పశ్చిమ బెంగాల్, బిహార్, రాజస్థాన్ వంటి రాష్ట్రాల్లోని మొత్తం 13 మంది నిందితులతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు స్పష్టమైంది. ఈ కేసులో హైదరాబాద్కు చెందిన సయ్యద్ బేగం సహా ఇప్పటివరకు మొత్తం 12 మందిని నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. నిందితులంతా రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలులో రిమాండ్లో ఉన్నారు. కోర్టు అనుమతితో నిందితులను కస్టడీలోకి తీసుకున్న అధికారులు విచారణను మరింత వేగవంతం చేశారు.
నిందితులంతా 'అల్ మాలిక్ యూత్ ఇస్లామిక్ కమిటీ' - AMYIC- పేరుతో సోషల్ మీడియా గ్రూపులను సృష్టించి, యువతను ఆకర్షించేందుకు ISIS, AQIS వంటి నిషేధిత ఉగ్రవాద సంస్థల జిహాదీ వీడియోలను ప్రచారం చేసినట్లు NIA గుర్తించింది. ప్రధాన నిందితుడు టెలిగ్రామ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా అల్-హకీమ్ శుకూర్ అనే విదేశీ హ్యాండ్లర్తో నిరంతరం కమ్యూనికేషన్లో ఉన్నట్లు, ఆన్లైన్లో పేలుడు పదార్థాల తయారీకి సంబంధించిన సమాచారాన్ని శోధించినట్లు డిజిటల్ ఆధారాలు లభించాయి.
దేశద్రోహం: ప్రస్తుతం అరెస్టు అయిన నిందితులంతా రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలులో రిమాండ్లో ఉన్నారు. కోర్టు అనుమతితో నిందితులను కస్టడీలోకి తీసుకున్న ఎన్ఐఏ అధికారులు, వారి అంతర్జాతీయ లింకులు, ఉగ్ర నిధుల లభ్యతపై విచారణను మరింత వేగవంతం చేశారు. నిందితులపై చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాల నిరోధక చట్టం (UAPA) దేశద్రోహం కింద కఠిన చర్యలు కొనసాగుతాయని అధికారులు వివరించారు.
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