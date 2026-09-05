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బొల్లారం రెజిమెంట్ ఆయుధ చోరీలో ఉగ్ర కుట్ర! - రంగంలోకి దిగిన NIA!!

ఆయుధాల చోరీలో ఉగ్రకోణంపై దర్యాప్తు చేపట్టిన ఎన్​ఐఏ - అధికారుల ఆదేశాలు లేకుండానే రోజూ నిర్దిష్ట సమయాల్లో సీసీ కెమెరాలు ఆపేసినట్లు గుర్తింపు​ - చోరీ జరిగిన రోజు విధుల్లో ఉన్న సిబ్బందికి ప్రశ్నలు

NIA starts investigating Arms Theft In Madras Regiment
మద్రాస్​ రెజిమెంట్ ఆయుధ చోరీ దర్యాప్తు చేపట్టిన ఎన్ఐఏ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2026 at 7:22 AM IST

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Madras Regiment Arms Theft Case Updates : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన బొల్లారం రెజిమెంట్‌ చోరీ మిస్టరీ వీడలేదు. ఘటన జరిగి 4 రోజులు గడిచినా ఇప్పటి వరకూ ఆయుధాలు దొరకలేదు. అనుమానితుల ఆచూకీ లభ్యం కాలేదు. వందల మందిని విచారిస్తున్నా, ఎన్​ఐఏ మొదలు అనేక దర్యాప్తు సంస్థలు దర్యాప్తులో పాల్గొంటున్న్పపటీకీ కేసులో పురోగతి లేకపోవడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. మరోవైపు ఆయుధాలు భద్రపరిచే గదిలోని సీసీ కెమెరాలు ఆఫ్ చేయడం, అదే సమయంలో రికార్డుల నిర్వహణలో లోపాలు బయటపడటం అనుమానాలకు తావిస్తోంది. సుమారు 10 రోజులుగా కెమెరాలు ఆఫ్ అయినట్లు గుర్తించడంతో ఈ రెండు పరిణామాలకు ఏమైనా సంబంధం ఉందా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

ఉగ్ర కోణం ఏమైనా ఉందా? : సికింద్రాబాద్‌ బొల్లారంలోని మద్రాస్ రెజిమెంట్‌లో ఆయుధాలు నిల్వ చేసే ‘కోట్ ’ కేంద్రంగా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఘటన జరిగి 4 రోజులు గడచినా దర్యాప్తులో ఎలాంటి పురోగతి కనిపించలేదు. మొదట్లో ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది చోరీకి పాల్పడి ఉంటారని, లోపలి వ్యక్తుల సహకారం లేకుండా అంత సులభంగా ఆయుధాగారంలోకి ఎవరూ ప్రవేశించడం సాధ్యం కాదన్న కోణంలో అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం ఉగ్రకోణం ఏమైనా ఉందా? అన్న అనుమానాలతో జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ కూడా అనధికారికంగా రంగంలోకి దిగింది. బొల్లారం పోలీసులు, మిలిటరీ, ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో, ఎన్​ఐఏ అధికారులు సంయుక్తంగా ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు. కోట్ వద్ద ఎన్​ఐఏ అధికారులు కొన్ని ఆధారాలను సేకరించినట్లు తెలుస్తోంది.

బొల్లారం రెజిమెంట్ ఆయుధ చోరీలో ఉగ్ర కుట్ర! (ETV Bharat)

విధుల్లో ఉన్నవారిపై ప్రత్యేక విచారణ : మద్రాస్‌ రెజిమెంట్‌లోని కోటె ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన సీసీ కెమెరాలను ప్రతిరోజూ రాత్రి పదిన్నర గంటల తర్వాత ఆపేసి, తిరిగి ఉదయం 7 గంటల తర్వాత ఆన్ చేస్తున్నట్లు తేలింది. ఇలా చేయాలని ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఎలాంటి ఆదేశాలూ లేవని తెలుస్తోంది. మరి సీసీ కెమెరాలను ఎవరు ఆపుతున్నారు? ఎందుకు ఆపుతున్నారు? చోరీ జరిగిన సమయంలోనే కెమెరాలు పని చేయకపోవడానికి కారణమేంటి? అన్నదానిపై దర్యాప్తు అధికారులు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. మద్రాస్‌ రెజిమెంట్‌లో దాదాపు 800 మంది విధులు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఘటన జరిగిన రోజు రాత్రి కోట్‌తో పాటు రెజిమెంట్‌లో విధుల్లో ఉన్న వారిని ప్రత్యేకంగా ప్రశ్నిస్తున్నారు. గతంలో ఇక్కడ పనిచేసి బదిలీ అయిన వారిని కూడా పిలిపించి విచారణ జరుపుతున్నారు. వారి ఫోన్లను సైతం విశ్లేషిస్తున్నా ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి సమాచారం లభించలేదని తెలుస్తోంది.

ఆయుధాలు ఎక్కడున్నాయన్నదే సమస్య : మద్రాస్ రెజిమెంట్‌లోని అత్యంత కీలకమైన ‘కోట్’ నిర్వహణలో అనేక లోపాలు ఉన్నట్లు దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించారు. ముఖ్యంగా ఆయుధాలు, మందుగుండుకు సంబంధించిన రికార్డుల నిర్వహణపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. చోరీ జరిగిన సుమారు 10 రోజుల ముందు వరకూ ఆయుధాలు, మందుగుండుకు సంబంధించిన రికార్డులు సక్రమంగానే ఉన్నాయి. తర్వాత నుంచి వివరాలను నమోదు చేయడంలో నిర్లక్ష్యం జరిగినట్లు దర్యాప్తులో బయటపడింది. దీంతో ఆయుధాలు, తూటాలు ఒకేసారి కాకుండా కొన్ని రోజులుగా కొన్ని కొన్ని బయటకు తరలించి ఉండొచ్చని అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అత్యాధునికమైన ఈ ఆయుధాలు బయటకు వెళ్లడం భద్రతా సంస్థలను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. అయితే ఆయుధాలు చోరీ చేసింది ఎవరన్న దానికంటే అవి ఎక్కడున్నాయనేది అధికారులను మరింత కలవరపెడుతోంది.

అన్ని కోణాల్లో విచారిస్తున్న అధికారులు : ఆయుధాలు, తూటాలు త్వరగా స్వాధీనం చేసుకోకపోతే భవిష్యత్‌లో ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళన అధికారుల్లో ఉంది. అందుకే 4 రోజులు గడిచినా ఫలితం కనిపించకపోయినా దర్యాప్తు సంస్థలు మాత్రం అన్ని కోణాల్లో ఆధారాలను జల్లెడ పడుతున్నాయి. సీసీ కెమెరాల వ్యవహారం, రికార్డుల నిర్వహణలో లోపాలు, లోపలి వ్యక్తుల ప్రమేయం, ఆయుధాల తరలింపు మార్గం, ఉగ్రకోణం ఇలా ప్రతి అంశాన్ని విడివిడిగా పరిశీలిస్తున్నాయి.

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ARMS THEFT CASE IN MADRAS REGIMENT
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మద్రాస్​ రెజిమెంట్ ఆయుధాల చోరీ కేసు
MADRAS REGIMENT ARMS THEFT UPDATE

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