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దేశంలో ఏదైనా దాడులకు కుట్ర పన్నారా? - ఎన్ఐఏ కస్టడీకి ఉగ్రవాద సానుభూతిపరులు

అల్ ఖైదా, ఐసిస్ వంటి నిషేధిత ఉగ్రవాద సంస్థలతో సంబంధాల ఆరోపణలు - రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలు నుంచి 11 మంది నిందితులు కస్టడీకి - మహిళా పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఎన్ఐఏ అధికారుల విచారణ

​NIA Interrogates Terror Suspects
​NIA Interrogates Terror Suspects (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 7:21 PM IST

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​NIA Interrogates Terror Suspects : అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద సంస్థలు అల్ ఖైదా, ఇస్లామిక్ స్టేట్​తో సంబంధాలు పెట్టుకున్నారనే ఆరోపణలతో అరెస్టయిన నిందితులను జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ తన కస్టడీలోకి తీసుకుంది. ప్రస్తుతం రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలులో జ్యుడీషియల్ రిమాండ్‌లో ఉన్న నిందితులను అధికారులు విచారణకు తీసుకున్నారు. ఉగ్ర సంస్థలకు సానుభూతిపరులుగా వ్యవహరించడం, దేశంలో ఏదైనా దాడులకు కుట్ర పన్నారా అన్న కోణంలో వారిని విచారిస్తున్నారు.

రాజమండ్రి మహిళా పోలీస్ స్టేషన్‌లో విచారణ : ఉగ్రవాద సంబంధాల కేసులో అరెస్టయిన నిందితులను కస్టడీకి ఇచ్చేందుకు స్థానిక న్యాయస్థానం ఎన్ఐఏకు అనుమతి ఇచ్చింది. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు నిందితులను రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలు నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చారు. ముందుగా వారందరినీ స్థానిక ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. అనంతరం వారిని విచారణ నిమిత్తం జాంపేటలోని మహిళా పోలీసు స్టేషన్‌కు తరలించారు. అక్కడే ఎన్ఐఏ అధికారులు ప్రత్యేక గదుల్లో నిందితులను లోతుగా ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ విచారణ ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఎస్పీ నరసింహ కిషోర్ అక్కడే ఉండి ఎన్ఐఏ అధికారులకు పూర్తి పోలీసు సహకారం అందిస్తున్నారు. నిందితులను ఇవాల్టి నుంచి 5 రోజుల పాటు కస్టడీకి తీసుకుని ఎన్ఐఏ విచారించనుంది.

ఎన్ఐఏ విచారణలో కీలక అంశాలు - ఉగ్రవాద సానుభూతిపరుల కస్టడీ (ETV)

ఈ ఉగ్రవాద సంబంధాల కేసు దర్యాప్తు విజయవాడలో ప్రారంభమై దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాలకు విస్తరించింది. ఈ ఏడాది మార్చి నెలలో విజయవాడలో ముగ్గురు అనుమానితులను స్థానిక కొత్తపేట పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆ ముగ్గురిని విచారించగా వారిచ్చిన సమాచారంతో హైదరాబాద్‌లో ఒక మహిళను, విజయవాడలో మరో ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు. వీరి నెట్‌వర్క్ ఉగ్రవాదులతో సంబంధాలు నెరపుతోందని నిర్ధరణ కావడంతో దర్యాప్తును మరింత వేగవంతం చేశారు. పక్కా ఆధారాలతో దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో సోదాలు చేసి, మరో తొమ్మిది మందిని అరెస్టు చేశారు. ఇలా మొత్తంగా ఈ కేసులో 13 మంది నిందితులను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. వీరిలో ఒక మైనర్ బాలుడు కూడా ఉన్నాడు.

ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో నిందితులు : ఈ కేసు మూలాలు దేశంలోని ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, బీహార్, బంగాల్, దిల్లీ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు ఈ నిందితుల్లో ఉన్నారు. వారందరికీ కోర్టు రిమాండ్ విధించడంతో ప్రస్తుతం రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు. వీరంతా ఇస్లామిక్ స్టేట్, అల్-ఖైదా వంటి నిషేధిత ఉగ్రవాద సంస్థల భావజాలానికి ఆకర్షితులైనట్లు దర్యాప్తు సంస్థలు గుర్తించాయి.

దేశంలో పేలుళ్లకు కుట్ర చేశారా? : ఉగ్రవాదులతో వీరికి ఉన్న ఆర్థిక, సామాజిక సంబంధాలపై ఎన్ఐఏ ప్రధానంగా దర్యాప్తు చేస్తోంది. నిందితులు వినియోగించిన సోషల్ మీడియా అకౌంట్లు, వాట్సాప్ చాట్లు, ఫోన్ కాల్ డేటా ఆధారంగా వారిని ప్రశ్నిస్తున్నారు. వీరు పాకిస్థాన్, అఫ్గానిస్థాన్‌లలోని ఉగ్రవాదులతో ఏమైనా సంప్రదింపులు జరిపారా అన్నది ఆరా తీస్తున్నారు. వీరు దేశంలో ఎక్కడైనా వరుస పేలుళ్లకు కుట్ర చేశారా? అనే కోణంలో ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీనికోసం ఎన్ఐఏ అధికారులు ముందస్తుగా ఒక ప్రత్యేక ప్రశ్నావళిని సిద్ధం చేసుకొని నిందితుల నుంచి సమాధానాలు రాబడుతున్నారు.

"ఈ రోజు రాజమండ్రి మహిళా పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఎన్​ఐఏకి సంబంధించిన కేసులో నిందితులను అధికారులు విచారిస్తున్నారు. అరెస్టయిన వారిలో సైదా బేగం అనే ఒక మహిళ కూడా ఉంది. విచారణకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు మాకు ఎలాంటి డిటైయిల్స్ రాలేదు. వీళ్లను పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే వీళ్లు ఒక 'బెనిక్స్ గ్రూపు' అనే సంస్థను తయారు చేశారట. దేశంలో మళ్లీ 'ఖిలాఫత్ మూమెంట్' స్టార్ట్ చేద్దామనే ప్లాన్‌లో ఉన్నారని వీరిపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వీరంతా అల్ ఖైదాతో పాటు పలు ఇతర ఉగ్రవాద సంస్థలకు సానుభూతిపరులుగా ఉన్నట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు."- సలీమ్, నిందితుల తరపు న్యాయవాది

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TAGGED:

NIA INVESTIGATION RAJAHMUNDRY
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