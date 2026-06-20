ETV Bharat / state

ఒక మతానికి చెందిన ప్రముఖులను హతమార్చేందుకు కుట్ర పన్నారు: ఎన్​ఐఏ

అలీపై అభియోగపత్రం దాఖలు చేసిన ఎన్‌ఐఏ - బాంబులు తయారుచేసిన అమానుల్లా, రహస్య స్థావరానికి తరలించిన అలీ - మారుపేర్లతో రాయచోటిలో సుదీర్ఘకాలం నివాసమున్నట్లు వెల్లడి

Conspiracy to Assassinate Prominent Leaders of a Religion
Conspiracy to Assassinate Prominent Leaders of a Religion (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 8:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Conspiracy to Assassinate Prominent Leaders of a Religion : తమిళనాడు నుంచి పారిపోయి వచ్చి అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో సుదీర్ఘకాలం పాటు మారుపేర్లతో ఉన్న మహమ్మద్‌ అలీ ఎలియాస్‌ షేక్‌ మన్సూర్‌ ఎలియాస్‌ విజయ్‌కుమార్ షేక్‌ అమానుల్లా ఎలియాస్‌ అబూబకర్‌ సిద్ధిఖీలు దేశంలోని ఒక మతానికి చెందిన ప్రముఖ నాయకులను హతమార్చేందుకు కుట్ర పన్నారని జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్​ఐఏ) వెల్లడించింది. బాంబు పేలుళ్లకు పాల్పడి ప్రజల్లో భయాందోళనలు సృష్టించటం ద్వారా భారత్‌లో ‘షరియా’ చట్టం అమలు చేయడమే వీరి ఎజెండా అని ఎన్​ఐఏ తెలిపింది.

ఈ కేసులో ప్రధాన కుట్రదారుడైన అమానుల్లా మహమ్మద్‌ అలీకి ఉగ్రవాద భావజాలాన్ని నూరిపోసి, అతణ్ని తమ ముఠాలో నియమించుకున్నారని పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, అలీకి బాంబుల తయారీలో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చాడని చెప్పింది. అమానుల్లా తయారు చేసిన అత్యంత ప్రమాదకర పేలుడు పదార్థాలను ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా రాయచోటిలోని రహస్య ప్రాంతానికి తరలించటంలో మహమ్మద్‌ అలీదే కీలక పాత్ర పోషించారని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు అలీపై విజయవాడలోని ఎన్‌ఐఏ కోర్టులో ఛార్జ్​షీట్ దాఖలు చేసింది. అమనుల్లా పాత్రపై ఫిబ్రవరిలోనే ఛార్జిషీట్‌ వేసింది. తాజా అభియోగపత్రంలో ప్రధానాంశాలివి.

అన్నమయ్య రాయచోటిలో మకాం: 1999లో తమిళనాడు సహా పలు రాష్ట్రాల్లో బాంబు పేలుళ్ల కేసుల్లో మహమ్మద్​ అలీ, షేక్ అమనుల్లాలు నిందితులుగా ఉన్నారు. వీరు దర్యాప్తు నుంచి తప్పించుకోవటానికి అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటికి వచ్చేశారు.

మారుపేర్లతో దుస్తుల వ్యాపారం: మహమ్మద్ అలీ తన పేరును షేక్​ మన్సూర్​గా, అమనుల్లా తన పేరును అబూబకర్ సిద్దీఖీగా మార్చుకున్నారు. ఆ మారుపేర్లతో గుర్తింపు పత్రాలూ పొందారు. స్థానికంగా ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు వారు అందరితో కలిసిమెలిసి ఉంటూ దుస్తుల వ్యాపారం నిర్వహించేవారు.

రహస్య స్థావరంలో పేలుడు పదార్థాలు: రాయచోటి నుంచి ఎవరికీ వారి మీద అనుమానం రాకుండా రహస్యంగా ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు కొనసాగించేవారు.భారీ పేలుళ్లకు కుట్రలు పన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాయచోటిలోని ఓ రహస్య స్థావరంలో పేలుడు పదార్థాలు నిల్వ చేశారు. దీన్ని ఏపీ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం (సీఐ సెల్) అధికారులు గుర్తించారు. గత ఏడాది జులైలో వీరిని పట్టుకున్నారు.

ఎన్​ఐఏ సమగ్ర దర్యాప్తు: స్థానిక పోలీస్​స్టేషన్​లో వీరిపై కేసు నమోదైంది. తర్వాత దర్యాప్తు ఎన్ఐఏ చేతుల్లోకి వెళ్లింది. దీంతో ఎన్​ఐఏ సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టింది. ఈ కేసులో షేక్ అమనుల్లా, మహమ్మద్ అలీతో పాటు మరో అరెస్టు చేసింది.

ఎన్‌ఐఏ కస్టడీకి ఉగ్రమూలాల కేసు నిందితులు - అప్పగించిన విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు

దేశంలో ఏదైనా దాడులకు కుట్ర పన్నారా? - ఎన్ఐఏ కస్టడీకి ఉగ్రవాద సానుభూతిపరులు

TAGGED:

NIA FILES CHARGESHEET AGAINST ALI
బాంబు పేలుళ్ల కేసు
BOMB BLASTS CASE UPDATES
NIA FILES CHARGESHEET
NIA FILES CHARGESHEET AGAINST ALI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.