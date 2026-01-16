ETV Bharat / state

ప్రతి కిలోమీటరుకు ఓ కెమెరా - ప్రమాదం ఎక్కడ జరిగినా ఇట్టే తెలిసేలా ఏర్పాటు

జాతీయ రహదారులపై ప్రతి కిలోమీటరు దూరానికి ఒక కెమెరా చొప్పున ఏర్పాటు - ప్రమదాలు జరిగిన మరుక్షణం కంట్రోల్​ రూమ్​కు సమాచారం - ఆరేడు నెలల్లో రాష్ట్రంలోని అన్ని జాతీయ రహదారులపై ఏర్పాటు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 16, 2026 at 11:42 AM IST

One Camera Per Kilometer On National Highways : ఇకపై జాతీయ రహదారులపై నిఘా పెంచనున్నారు. ప్రమాదం ఎక్కడ సంభవించినా, అతివేగంతో వాహనాలు నడిపినా క్షణాల్లో కంట్రోల్​ రూమ్​కు సమాచారం అందేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్​హెచ్​ఏఐ దేశవ్యాప్తంగా దీనిని అమలు చేసేందుకు కసరత్తులు చేస్తోంది. రాష్ట్రంలో ముందుగా ఆదిలాబాద్​, నిర్మల్​ జిల్లాల నుంచి 44వ జాతీయ రహదారిపై సీసీ కెమెరాలు, ఆర్చిలను ఏర్పాటు చేసే పనులు ముమ్మరం చేస్తోంది. ఈ ప్రాంతంలో పనులు పూర్తయిన తరువాత హైదరాబాద్​ - విజయవాడ సహా తెలంగాణలోని అన్ని జాతీయ రహదారులపై సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు కానున్నాయి.

ప్రతి కిలోమీటరుకు ఒక కెమెరా : జాతీయ రహదారులపై ప్రతి కిలోమీటరు దూరానికి ఒక కెమెరా చొప్పున ఏర్పాటు చేయనున్నారు. డ్రైవర్ల సౌలభ్యం కోసం ఓవర్ హెడ్​ ఆర్చిలను నిర్మించి ఆయా గ్రామాలు, పట్టణాల పేర్లు, ఎంత దూరంలో ఉన్నాయి అనే వివరాలను ప్రదర్శించనున్నారు. ఆరేడు నెలల్లో ఈ వ్యవస్థ రాష్ట్రంలోని అన్ని జాతీయ రహదారులపై అందుబాటులోనికి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

ప్రమదాలు జరిగిన మరుక్షణం సహాయం : ఈ సీసీ కెమెరాల సహాయంతో కంట్రోల్ రూమ్​లో నిరంతరం నిఘా కొనసాగుతుంది. ప్రతి టోల్​ప్లాజా వద్ద ఒక రూమ్​ను​ అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. కెమెరాల కారణంగా రోడ్డుపై ప్రమదాలు జరిగితే తక్షణమే కంట్రోల్​ రూమ్​కు సమాచారం చేరుతుంది. సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించే వారికి ఓవర్ హెడ్​ ఆర్చిలు సౌకర్యంగా ఉంటాయి. వీటి సాయంతో అత్యధిక ఎత్తు లోడ్​తో వెళ్లే వాహనాలను నిలువరించవచ్చు. ఎక్కడైనా వాహనం ప్రమాదానికి గురైతే తక్షణమే సీసీ కెమెరాల ద్వారా తెలిసిపోతుంది. జాతీయ రహదారుల పెట్రోలింగ్, అంబులెన్స్ సిబ్బంది ప్రమాద స్థలానికి చేరుకుని సత్వర సాయం అందించేందు సహాయపడుతుందని అధికారులు అంటున్నారు.

ప్రగతి పథాలుగా రహదారులు : కాగా వాహనాలపై ప్రయాణించే వారు సైతం నిర్లక్షంగా వాహనాలు నడపడం, హెల్మెట్​ ధరించక పోవడం, ట్రాఫిక్​ నియమాలను ఉల్లంఘించడం, మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపడం, అతివేగం వంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు. వీటి కారణంగానే అధికంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. రోడ్డు భద్రత అనేది ఒక్కరితో ముగిసేది కాదు రహదారులకు అధికారులు మరమ్మతులు చేపట్టాలి. నియమ నిబంధనలను పోలీసులు కఠినతరం చేయాలి. అయితే వీటన్నింటికన్నా మిన్నాగ వాహనదారులు ఇంటికి సురక్షితంగా చేరుకోవాలి అనే సంకల్పం కలిగి ఉండాలి. అప్పుడే రహదారులు మృత్యుపాశాలు కాకుండా ప్రగతి పథాలుగా మారుతాయి. ప్రతి ప్రాయాణం క్షేమంగా మారినప్పుడే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ప్రయత్నం సంపూర్ణం అవుతుంది. పౌరులు సైతం క్రమశిక్షణతో రహరారి భద్రత నియమాలను పక్కాగా పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది.

రహదారి భద్రత కీలకం : తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని 2047 నాటికి మూడు ట్రిలియన్​ డాలర్ల ఆర్ధిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దాలన్న ప్రభుత్వ లక్ష్య సాధనలో రహదారి భద్రత కీలకం కానుంది. రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణాల్ని సున్నాకు తగ్గించాలన్న ప్రధాన లక్ష్యాన్ని రవాణాశాఖ కలిగి ఉంది. అందుకోసం విజన్​ - 2047 ప్రణాళిక రూపొందించింది. పరిశ్రమలు, వాహనదారులు, లాజిస్టిక్ రంగాల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రోడ్​ మ్యాప్​ను రూపొందించింది. ఈ విధానం అమల్లోకి వస్తే రాష్ట్రంలో సురక్షితంగా, స్మార్ట్​గా ప్రయాణాలు చేయవచ్చు.

రోడ్లపై నిత్యం నియమ నిబంధనలు పాటించకుండా కొందరు, అనుకోకుండా ప్రమాదాలు జరిగి మరికొందరు మరణిస్తున్నారు. ఈ రోడ్డు ప్రమాద బాధితుల కుటుంబాల్లో తీరని విషాధాన్ని మిగుల్చుతున్నారు. దీంతో వారి కుంటుంభానికి సామాజిక, ఆర్థిక నష్టాన్ని కలిగిస్తున్నారు. తెలంగాణలో ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 22,000 నుంచి 23,000 రోడ్డు ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. వటిలో 7,500 నుంచి 7,800 మంది మరణిస్తున్నారు. 4,40,000 మందికి పైగా గాయాలపాలవుతున్నారు.

