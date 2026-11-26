కడప-రేణిగుంట హైవే విస్తరణ: ఆంజనేయస్వామి ఆలయం కూల్చివేతపై వైఎస్సార్సీపీ ఆరోపణలు - ఎన్హెచ్ఏఐ వివరణ
Kadapa Renigunta Highway: కడప-రేణిగుంట హైవే విస్తరణలో భాగంగా రేణిగుంట మండలంలో ఆంజనేయస్వామి ఆలయం కూల్చివేత అంటూ కూటమి ప్రభుత్వంపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చేస్తున్న ఆరోపణలన్నీ అబద్ధాలేనని మరోసారి స్పష్టమైంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 11:30 AM IST
కడప - రేణిగుంట జాతీయ రహదారి విస్తరణ పనుల్లో భాగంగా రేణిగుంట మండల పరిధిలోని ఆంజనేయస్వామి ఆలయాన్ని తొలగించిన ఘటనపై కూటమి ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చేస్తున్న ఆరోపణలన్నీ అవాస్తవమని మరోసారి తేలిపోయింది.ఈ హైవే విస్తరణ ఎలైన్మెంట్కు ఎప్పుడు ఆమోదం లభించింది, భూసేకరణకు నోటిఫికేషన్లు ఎప్పుడెప్పుడు జారీచేశారో పేర్కొంటూ జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్హెచ్ఏఐ) వివరణ ఇచ్చింది. జగన్ ప్రభుత్వ హయాంలోనే ఇదంతా జరిగినట్లు తేటతెల్లమైంది.
ఎన్హెచ్ఏఐ వివరాలు
- కడప-రేణిగుంట హైవే-716 విస్తరణ ప్రాజెక్ట్ ఎలైన్మెంట్కు 2019 డిసెంబరు 2న ఆమోదం లభించింది.
- ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఆంజనేయస్వామి ఆలయ భూమితో పాటు ఇతర భూముల సేకరణకు ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ 2023 జనవరి 19న, తుది నోటిఫికేషన్ అదే ఏడాది మే 10న జారీచేశారు.
- ఆలయ భూమిని తీసుకుంటున్నామని ఖరారుచేస్తూ, దానికి చెల్లించే పరిహారం మొత్తాన్ని నిర్ధారిస్తూ 2023 ఆగస్టు ఒకటిన అవార్డ్ జారీచేశారు.
- పరిహారం మొత్తాన్ని మాత్రం ఈ ఏడాది ఆగస్టు ఒకటిన ఆ ఆలయ ఈవో ఖాతాలో జమచేశారు.
దేవతామూర్తుల కోసం ప్రత్యేక గది నిర్మాణం : ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలోని దేవతామూర్తులను అక్కడి నుంచి తీసి, ప్రతిష్ఠించేందుకు వీలుగా రెవెన్యూ అధికారులు ప్రత్యామ్నాయ స్థలాన్ని కేటాయిస్తే, అక్కడ ఎన్హెచ్ఏఐ ప్రత్యేక గదిని నిర్మించింది. అందులో దేవతామూర్తులను ప్రతిష్ఠించారు. దేవాదాయశాఖ పర్యవేక్షణలో సంప్రదాయబద్ధంగా బాలాలయం, ప్రాణప్రతిష్ఠ నిర్వహించారు. ఈ క్రతువులన్నీ పూర్తయ్యాకే పాత ఆలయం తొలగింపు ప్రక్రియ ఈ నెల 23న చేపట్టినట్లు ఎన్హెచ్ఏఐ తెలిపింది. మతపరమైన మనోభావాలను గౌరవిస్తూ, చట్టబద్ధంగా, పారదర్శక విధానంలో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిలో ఎన్హెచ్ఐ కట్టుబడి ఉందని పేర్కొంది.
మూడు రోజులుగా హడావిడి : ఎన్హెచ్ఏఐ ఇచ్చిన వివరణ వైఎస్సార్సీపీకు, ఆ పార్టీ నేతలకు చెంపపెట్టులా ఉంది. కూటమి ప్రభుత్వమే ఈ హైవే ఎలైన్మెంట్ ఆలయం మీదుగా వెళ్లేలా చేసిందని, ఆలయ భూమిని తీసుకున్నారని, అన్యాయంగా కూల్చేశారని రెండు, మూడు రోజులుగా హడావిడి చేస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు ఎన్హెచ్ఏఐ వివరణే తగిన సమాధానంగా ఉంది. ఎలైన్మెంట్ 2019 డిసెంబరులో ఖరారు కావడం, భూసేకరణ నోటిఫికేషన్లు, పరిహారం 2023లో ఖరారైనట్లు తేలడంతో ఇదంతా 2019-2024 మధ్య అధికారంలో ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ పాలనలోనే జరిగినట్లు స్పష్టమవుతోంది.
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