అధ్వానంగా బెజవాడ బెంజ్​ సర్కిల్ టు విమానాశ్రయం రహదారి - 17 కిలోమీటర్ల మేర 221 అతుకులు!

బెంజ్‌సర్కిల్‌ నుంచి విమానాశ్రయం వరకు దారుణంగా మారిన ఎన్‌హెచ్‌-16 - తారు లేచిపోయి బెంబేలెత్తిస్తున్నా పట్టించుకోని అధికారులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 7:30 AM IST

NH16 Is In Bad Condition Benz Circle To The Gannavaram Airport: బెంజ్‌ సర్కిల్‌ నుంచి గన్నవరం విమానాశ్రయం వరకు 17 కిలోమీటర్ల మేర ఎన్‌హెచ్‌-16 అతుకుల మయంగా మారింది. నిత్యం రాజకీయ, సినీ, సామాజిక ప్రముఖులు విమానాశ్రయానికి వెళ్లే ఈ మార్గం అడుగుకో గుంత అతుకుల బొంత అన్నట్లు ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో తారు లేచి పోయి ప్రయాణికులను బెంబేలెత్తిస్తున్నా పట్టించుకునేవారు ఉండటం లేదు.

17 కిలోమీటర్ల మేర 221 అతుకులు: బెంజ్‌ సర్కిల్‌ నుంచి మొదలు పెడితే గన్నవరం విమానాశ్రయం వరకు రోడ్డంతా అతుకులే ఉన్నాయి. బెంజ్‌ సర్కిల్‌ నుంచి ప్రసాదంపాడు వరకు మొత్తం 168 చోట్ల, పసాదంపాడు నుంచి నిడమానూరు కూడలి వరకు 41 ప్రాంతాల్లో, గూడవల్లి నుంచి గన్నవరం ఎయిర్‌పోర్టు వరకు 12 ప్రాంతాల్లో అతుకులేశారు. మొత్తంగా 17 కిలోమీటర్ల మేర 221 అతుకులున్నాయి. జాతీయ రహదారి అందులోనూ విజయవాడ నగరం నుంచి నిత్యం ప్రముఖలు ఎయిర్‌ పోర్టుకు ఈ మార్గంలోనే వెళతారు. సాధారణ జనాలతో ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉండే రోడ్డులో నిర్వహణ ఎన్​హెచ్​ఐ అధికారులు ఏ మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదన్న విమర్శలు సైతం ఉన్నాయి.

అస్తవ్యస్తంగా తారు పైకి లేచిపోయి: విజయవాడ బైపాస్‌ అందుబాటులోకి వచ్చినా విజయవాడ నగరం నుంచి విమానాశ్రయానికి వెళ్లేందుకు ఇదే కీలక మార్గంగా ఉంది. నిబంధనల ప్రకారం జాతీయ రహదారి బైపాస్‌ అందుబాటులోకి వచ్చాక ఆర్‌అండ్‌బీకి అప్పగించాలి. అయితే అప్పటి వరకు రహదారి మరమ్మతులు, కొత్త లేయర్‌ వేయటం వంటి పనుల బాధ్యత ఎన్‌హెచ్‌దే. ఈ పరిధిలో రామవరప్పాడు, ఎనికేపాడు తదితర ప్రాంతాల్లో బ్లాక్‌స్పాట్లు కూడా ఉన్నప్పటికీ దిద్దుబాటు చర్యలు లేవు. వాడు రామాలయం వద్ద ఎనికెపాడు రామాలయం వద్ద తారు లెగిచిపోయి తరచూ కుప్పలు కుప్పలుగా మారుతుంది.

వాటిని తొలగించి అక్కడే వాహనాలతో తొక్కించడం తప్ప పూర్తి స్థాయిలో పనులు చేపట్టడం లేదు. రోడ్డు పోయినప్పుడల్లా అతుకులతో కాలక్షేపం చేయకుండా 17 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త లేయర్‌ ఏర్పాటు చేస్తేనే సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. లేదంటే ఎంత ఖరీదైన కారులో ప్రయాణించినా ఎగిపడుతూ వెళ్లాల్సిందే.

"విజయవాడ బైపాస్‌ అందుబాటులోకి వచ్చినా విజయవాడ నగరం నుంచి విమానాశ్రయానికి వెళ్లేందుకు ఇదే మాకు కీలక మార్గంగా ఉంది. వాడు రామాలయం వద్ద ఎనికెపాడు రామాలయం వద్ద తారు లెగిచిపోయి తరచూ కుప్పలు కుప్పలుగా మారుతుంది. బెంజ్‌ సర్కిల్‌ నుంచి మొదలు పెడితే గన్నవరం విమానాశ్రయం వరకు రోడ్డంతా అతుకులే ఉన్నాయి. రోడ్డు పాడయినప్పుడల్లా అతుకులతో కాలక్షేపం చేయకుండా 17 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త లేయర్‌ ఏర్పాటు చేస్తేనే సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది"-స్థానికుడు, ఎనికెపాడు

