పున్నమిఘాట్ వరకూ విస్తరణ లేనట్టేనా? - ఎన్హెచ్65పై జిల్లా పరిధిలో జాప్యం
Nandigama–Gollapudi Stretch Of NH-65 :ట్రాఫిక్ సమస్యలను నివారించకుండా రహదారిని విస్తరించడం అంత ప్రయోజకరం కాదని వాహనాదారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కేవలం హైదరాబాద్ నుంచి నందిగామ వరకే టెండర్లను ఆహ్వానించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 8:06 AM IST
Nandigama–Gollapudi Stretch Of NH-65 : హైదరాబాద్ - నందిగామ మధ్య ఉన్న ఎన్హెచ్-65 (జాతీయ రహదారి) విస్తరణకు మాత్రమే ఇటీవల టెండర్లు పిలిచారు. దీనివల్ల నందిగామ- గొల్లపూడి మధ్య రహదారి విస్తరణపై స్పష్టత లేకుండా పోయింది. ప్రతిపాదిత విస్తరణ ప్రణాళికలోని అనేక అంశాలు ఇంకా ఆచరణలోకి రాలేదు. విజయవాడలో ట్రాఫిక్ సమస్యలను పరిష్కరించకుండా రహదారిని విస్తరించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటని వాహనదారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
పున్నమి ఘాట్ వరకు విస్తరణ ప్రతిపాదన రద్దేనా? మల్కాపురం నుంచి విజయవాడలోని పున్నమి ఘాట్ వరకు విస్తరణ ఖరారైందని స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు గతంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేశారు. కొద్ది రోజుల క్రితం ఈ ప్రాజెక్ట్ను 'పబ్లిక్-ప్రైవేట్ పార్టనర్షిప్ అప్రైజల్ కమిటీ' ముందు ఉంచగా దానికి ఆమోదం లభించింది. అయితే ఆ ఆమోదం గొల్లపూడి వరకు విస్తరణకు మాత్రమే పరిమితమైంది. పున్నమి ఘాట్ వరకు పొడిగించడం గురించి ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు.
గొల్లపూడి -పున్నమి ఘాట్ మధ్య ట్రాఫిక్ రద్దీ తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఆ ప్రాంతంలో తరచుగా ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. ఆ దిశ నుంచి దుర్గ గుడికి వెళ్లేవారందరూ ఈ మార్గాన్నే ఉపయోగిస్తారు. ఇక్కడి ట్రాఫిక్ సమస్యల వల్ల ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పటికీ, ఈ భాగాన్ని విస్తరణ ప్రణాళికల్లో చేర్చలేదు.
రహదారుల నిర్మాణంపై స్పష్టత లోపం : ప్రస్తుతం మల్కాపురం నుంచి నందిగామ వరకు ఉన్న 181.3 కిలోమీటర్ల మార్గానికి మాత్రమే టెండర్లు పిలిచారు. అక్కడి నుంచి గొల్లపూడి వరకు ఉన్న 46 కిలోమీటర్ల మార్గానికి ఎటువంటి టెండర్లు పిలవలేదు. కాంట్రాక్టర్కు 2031 వరకు గడువు ఉన్నందున, అప్పటి వరకు విస్తరణ పనులు నిలిపివేస్తారా? ఈ మార్గానికి భవిష్యత్తులో టెండర్లు పిలవడంపై సంబంధిత ఏజెన్సీతో చర్చలు జరుపుతారా లేదా అనే దానిపై స్పష్టత లేదు. ఫలితంగా జిల్లా పరిధిలో విస్తరణ పనులు ఆలస్యం అవుతున్నాయి.
ఎలివేటెడ్ కారిడార్ ప్రస్తావన లేదు: తాజా టెండర్ల ప్రకారం కనూరు సిద్ధార్థ కళాశాల నుంచి దావులూరు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ఓఆర్ఆర్) వరకు ఉన్న 14 కిలోమీటర్ల మార్గంలో ఇరువైపులా సర్వీస్ రోడ్లు నిర్మిస్తారు. అక్కడి నుంచి మచిలీపట్నం వరకు అంటే 44 కిలోమీటర్ల దూరం రహదారిని ఆరు లేన్లుగా విస్తరిస్తారు. ప్రజా ప్రతినిధులు బెంజ్ సర్కిల్ నుంచి చైనా ఓగిరాల వరకు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మించాలని, లేదా అది సాధ్యం కాకపోతే, కనీసం ట్రాఫిక్ రద్దీతో సతమతమవుతున్న కూడళ్ల వద్ద ఫ్లైఓవర్లు నిర్మించాలని ప్రతిపాదించారు. అయితే జాతీయ రహదారుల (ఎన్హెచ్) అధికారులు ఈ ప్రతిపాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు.
టెండర్లలో ఎలివేటెడ్ కారిడార్ లేదా ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణం గురించి ఎటువంటి ప్రస్తావన లేదు. ప్రయాణికులు ప్రతి కూడలి వద్ద తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ట్రాఫిక్ రద్దీ కారణంగా ప్రస్తుతం బెంజ్ సర్కిల్ నుంచి పెనమలూరు వరకు ఉన్న 8.5 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని దాటడానికి 40 నిమిషాలు పడుతోంది.
హైదరాబాద్-విజయవాడ-మచిలీపట్నం జాతీయ రహదారి - హైవే విస్తరణలో ముందడుగు