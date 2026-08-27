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కడప బేసిన్‌లో ఖనిజాల ఖజానా - రూ.లక్షల కోట్ల విలువైన నిల్వలు

కడప బేసిన్‌లో కావాల్సినంత లిథియం, గాలియం ఖనిజాలు - ఎన్‌జీఆర్‌ఐతో కలిసి ఖనిజాన్వేషణ చేయనున్న గనుల శాఖ - ఖనిజాన్వేషణకు రూ.140 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా

Lithium and Gallium Mineral Reserves in Kadapa District
కడప బేసిన్‌లో కావాల్సినంత లిథియం, గాలియం ఖనిజాలు (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 10:47 AM IST

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Lithium and Gallium Mineral Reserves in Kadapa District : కడప బేసిన్‌లో లక్షల కోట్ల విలువైన ఖనిజ నిల్వలు ఉన్నట్లు నేషనల్‌ జియోఫిజికల్‌ రీసెర్చ్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌ శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. బ్యాటరీలు, ఈవీ వాహనాల తయారీలో వాడే లిథియం, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ రంగాల్లో వినియోగించే గాలియం భారీగా ఉన్నట్లు ప్రాథమిక అన్వేషణలో తేలింది. గనుల శాఖ, ఎన్​జీఆర్​ఐ కలిసి పూర్తి స్థాయిలో ఖనిజాన్వేషణ చేయనున్నాయి. దీనికి రూ.140 కోట్లు ఖర్చవనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

కడప జిల్లా వేముల మండలం తుమ్మలపల్లిలో యురేనియం కార్పొరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ ఉంది. అక్కడ అణు ఖనిజాల అన్వేషణ, పరిశోధన డైరెక్టరేట్‌ యురేనియం కోసం తవ్వకాలు చేస్తుంటుంది. వాటిలో కొన్ని నమూనాలను నేషనల్‌ జియోఫిజికల్‌ రీసెర్చ్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌ శాస్త్రవేత్తలు సేకరించి పరిశోధించారు. అందులో గరిష్ఠంగా వెయ్యి పార్ట్స్‌ పర్‌ మిలియన్‌ల లిథియం, 250 పీపీఎంల గాలియం ఉన్నట్లు కనుగొన్నారు. ఒక టన్నులో ఎన్ని గ్రాములు ఉంటే అన్ని పీపీఎంలుగా పేర్కొంటారు.

కడప బేసిన్‌లో ఖనిజాల ఖజానా - రూ.లక్షల కోట్ల విలువైన నిల్వలు (ETV Bharat)

200 కి.మీ. మేర అన్వేషణకు సిద్ధం: కడప జిల్లాలోని వేముల, వేంపల్లి నుంచి కర్నూలు జిల్లా వరకూ 200 కిలోమీటర్ల మేర కడప బేసిన్‌ విస్తరించి ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతంలో లిథియం, గాలియం నిల్వల కోసం నాలుగు దశల్లో సమగ్ర అన్వేషణ చేసేందుకు ఎన్​జీఆర్​ఐ గనుల శాఖతో ఇటీవల ఒప్పందం చేసుకుంది. ఈ ప్రాంతాల్లో నేల స్వభావం, బావుల్లో నీరు, గతంలో బావులు తవ్వినప్పుడు కట్‌ చేసి రాళ్లు, బోర్లు వేసినప్పుడు బయటకు వచ్చిన మట్టి వంటివన్నీ పరిశీలించి ప్రాథమిక సర్వే చేస్తారు. దీనిని జీ-4 దశ అంటారు.

తర్వాత 700-800 మీటర్ల దూరానికి ఒకటి చొప్పున బోర్‌ హోల్స్‌ వేసి మట్టి బయటకు తీసి అధ్యయనం చేస్తారు. దీనిని జీ-3 దశ అంటారు. అందులో నిల్వలు ఉన్నట్లు తేలితే ఆయా ప్రాంతాల్లో 350-400 మీటర్లు, తర్వాత 200 మీటర్ల దూరానికి ఒకటి చొప్పున కూడా బోర్‌ హోల్స్‌ వేసి మరింత అధ్యయనం చేసి ఎంత మేరకు ఖనిజ నిల్వలున్నాయో అంచనా వేస్తారు. దీనిని జీ-2 దశ అంటారు. చివరగా ఆ ఖనిజాన్ని ఏయే శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో వెలికి తీయొచ్చో సూచిస్తారు. దీనిని జీ-1 దశ అంటారు. ఎన్‌జీఆర్‌ఐ, గనుల శాఖ సంయుక్తంగా ఈ దశలన్నీ అధ్యయనం చేయనున్నాయి. ఖనిజాన్వేషణకు రూ.140 కోట్ల వరకు వ్యయంకానుండగా, దీనిని జాతీయ ఖనిజాన్వేషణ ట్రస్ట్‌ నిధుల నుంచి వినియోగించనున్నారు.

లక్షల కోట్ల విలువైన సంపద: ఎన్​జీఆర్​ఐ శాస్త్రవేత్తలు తుమ్మలపల్లి వద్ద ప్రాథమికంగా గుర్తించిన చోట పైన లిథియం, కింద గాలియం ఉంది. అన్నిచోట్లా ఇలాగే ఉంటుందని చెప్పలేమని, కొన్నిచోట్ల రెండూ కలిపి, మరికొన్నిచోట్ల ఏదో ఒకటే ఉంటుందని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా 8 లక్షల టన్నుల వరకు లిథియం, గాలియం నిల్వలు ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. వీటి విలువ లక్షల కోట్లలో ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. లిథియం బ్యాటరీ తయారీ, విద్యుత్‌ వాహనాల తయారీ పరిశ్రమకు అవసరం. గాలియం ఎలక్ట్రానిక్స్, ఏవియేషన్‌ రంగాల్లో ముఖ్య భూమిక పోషిస్తుంది. సెమీ కండక్టర్స్, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ కమ్యూనికేషన్స్, రాడార్‌ నెట్‌వర్క్స్‌లో వినియోగిస్తారు. ఎల్​ఈడీ స్క్రీన్స్‌ , సోలార్‌ ప్యానల్స్‌ తయారీల్లోనూ గాలియం కీలకం కానుంది.

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కడప బేసిన్‌లో ఖనిజ నిల్వలు
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