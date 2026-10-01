రిపోర్టులన్నీ ఆన్లైన్ - నెక్ట్స్ జెన్తో ఏ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికెళ్లినా తదుపరి చికిత్స
ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో వైద్య సేవలకు డిజిటల్ విధానం అమలుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. అదే నెక్ట్స్జెన్. పేషెంట్ వస్తే చాలు అతని ఆరోగ్య చరిత్ర అంతా ఆన్లైన్లో ప్రత్యక్షమయ్యేలా వ్యవస్థను సిద్ధం చేస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 7:28 PM IST
Next Gen Project Implementation In Government Hospitals : డాక్టర్ మారినా డేటా మారదు. ఆస్పత్రి మారినా రిపోర్టులు మారవు. ఎక్కడికెళ్లినా పాతవీ చూసుకోవచ్చు. వైద్యులతో తదుపరి మెరుగైన చికిత్స తీసుకోవచ్చు. ఒక్క క్లిక్తో తెరపై రోగి రిపోర్టులన్నీ ప్రత్యక్షమవుతాయి. రోగుల తిప్పలకు చెక్ పెడుతూ, వైద్యానికి సాంకేతికతను జోడిస్తూ, ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా మార్చే దిశగా కొత్త ప్రాజెక్టు చేపడుతూ సరికొత్త అడుగు వేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఆ వివరాలేంటి? ఆ ప్రాజెక్టు ఏంటి? దానివల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు రానున్నాయి?
రిపోర్టులతో ఇక పనిలేదు : ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి వెళ్తే రిపోర్టులన్నీ తీసుకెళ్లాలి. అన్నీ వైద్యుడికి చూపించాలి. ఏది మిస్సైనా గందరగోళమే. మళ్లీ టెస్టులు చేయించుకోవాలి. చాంతాడంత క్యూలో నిలవాలి. సూది గుచ్చించుకోవాలి. రిపోర్టుల కోసం తిరగాలి. త్వరలో పేదలకు ఈ అవస్థలన్నీ తప్పిపోనున్నాయి. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి వెళ్తుంటే పాత రిపోర్టులన్నీ చేతపట్టుకుని పోవాల్సిన అవసరం ఉండదు.
మరచిపోయినా పర్వాలేదు. రిపోర్టులు పోతే మళ్లీ పరీక్షలు చేయించుకునే పరిస్థితులు రావు. పేషెంట్ ఐడీ గుర్తుంచుకుంటే చాలు. కంప్యూటర్లో రిపోర్టులన్నీ ప్రత్యక్షమవుతాయి. అదే నెక్స్ట్ జెన్ ప్రాజెక్టు. రోగి వివరాల నుంచి వైద్య నివేదికల వరకు అన్నీ ఆన్లైన్లోనే నమోదు చేయడం, ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా ఒక్క క్లిక్తో రోగికి వైద్య చరిత్ర మొత్తం కళ్లముందు కనిపించేలా చేయడమే దీని ఉద్దేశం. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో సరికొత్తగా నెక్స్ట్ జెన్ ప్రాజెక్టును అమలు చేస్తోంది.
"నెక్స్ట్ జెన్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఓపీ ఇచ్చేటప్పుడే ఒక్కో రోగికి ఒక్కో ఐడీ ఇస్తాం. రోగి పూర్తి వివరాలను ఒకసారి మాత్రమే పొందుపరుస్తాం. ఆపై వైద్యుడి వద్దకు పంపుతాం. వైద్యుడు పరీక్షించి మందులు రాస్తారు. ఆపై అవసరమైన పరీక్షలను కూడా రాస్తారు. వీటన్నింటినీ ఆన్లైన్లో నమోదు చేస్తాం. తదుపరి వచ్చినప్పుడు ఓపీ నంబర్ మరచిపోయినా, రిపోర్టులు తీసుకురాకపోయినా పర్వాలేదు. ఐడీ ద్వారా ఒక్క క్లిక్తో సెల్ ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్లో తెలుసుకోవచ్చు. రోగి గతంలో చేయించుకున్న పరీక్షలన్నీ తెరపై ప్రత్యక్షమవుతాయి. తీసుకున్న చికిత్స, వైద్యుల సూచనలు, మెడికల్ రిపోర్టులు అన్నీ డిజిటల్ డేటాలో భద్రమవుతాయి"- సోఫియా పాలేటి, సూపరింటెండెంట్, రాజమహేంద్రవరం జీజీహెచ్
ఊరు మారిన వైద్యం మారదు : రాజమహేంద్రవరం నుంచి అనంతపురం వెళ్లినా, విశాఖ నుంచి కర్నూలు వెళ్లినా, విజయవాడ నుంచి తిరుపతి వెళ్లినా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి మారొచ్చు, ప్రాంతం మారొచ్చు కానీ రోగి వైద్య చరిత్ర మాత్రం మారదు. ఆన్లైన్లో ఉన్న సమాచారాన్ని పరిశీలించి అక్కడి వైద్యులు తదుపరి మెరుగైన చికిత్స అందించే అవకాశం ఉంటుంది. రాష్ట్రంలోని ఒక ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స తీసుకున్న వివరాలన్నీ తెలుస్తాయి. మరో ప్రాంతంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి వెళ్లినా ఇబ్బంది ఉండదు. ఆన్లైన్లో ఉన్న వైద్య సమాచారాన్ని పరిశీలించి అక్కడి వైద్యులు తదుపరి చికిత్స అందించే అవకాశం ఉంటుంది. వైద్యం మాత్రం ఆగదన్నమాట. రోగి ఆరోగ్య చరిత్ర డిజిటల్ భద్రత కల్పిస్తోంది.
రోగి చికిత్స వివరాలు జీవితకాలం ఆన్లైన్లో భద్రంగా ఉంటాయి. మొబైల్లోనూ పాత నివేదికలను తెలుసుకోవచ్చు, అప్లోడ్ సైతం చేయవచ్చు. వైద్యులు ఆన్లైన్లోనే రిపోర్టులను రాసే వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తోంది. తద్వారా ప్రస్తుతం కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో అమల్లో ఉన్న విధానాన్ని అన్ని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో అమల్లోకి తీసుకువచ్చేలా వేగంగా చర్యలు తీసుకుంటోంది. దశలవారీగా పూర్తి స్థాయిలో అమల్లోకి తెస్తోంది. కంప్యూటర్లు, సాంకేతిక వ్యవస్థ, సిబ్బందిని నియమిస్తూ డేటాను ఎప్పటికప్పుడు అప్లోడ్ చేయిస్తోంది. రానున్న రోజుల్లో అన్ని ఆస్పత్రుల్లోనూ అధునాతన నెక్స్ట్ జెన్ ప్రాజెక్టును అమల్లోకి తీసుకురానుంది. నెక్స్ట్ జెన్ అనేది పేరు మాత్రమే కాదు, ప్రభుత్వ వైద్యం నయా డిజిటల్ దిశగా మారనుంది.
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