ఆపద వేళ అరక్షణంలో స్పందిస్తుంది - తెలంగాణలో మరింత ఆధునిక టెక్నాలజీతో 'డయల్ 112'
దేశవ్యాప్తంగా ఒకే అత్యవసర ప్రతిస్పందన వ్యవస్థ అవసరమని కేంద్ర ప్రభుత్వం డయల్ 112ను తీసుకొచ్చింది. ఈ నంబరుకు కాల్ చేస్తే చాలు బాధితుడి ఫోన్ లొకేషన్ ఆధారంగా సంబంధిత రాష్ట్రంలోని కాల్సెంటర్కు కాల్ చేరిపోతుంది.
Published : September 16, 2026 at 9:52 AM IST
NextGen Dial 112 Emergency Response Support System : ప్రజల ఆపద్బాంధవుడిగా డయల్ 112 కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. గతంలో ఈ పాత్ర డయల్ 100 వ్యవస్థ చేసేది. దేశవ్యాప్తంగా ఒకే అత్యవసర ప్రతిస్పందన వ్యవస్థ అవసరమని కేంద్ర ప్రభుత్వం డయల్ 112ను తీసుకొచ్చింది. దేశంలో ఏ మూల నుంచైనా ఈ నంబరుకు కాల్ చేస్తే చాలు బాధితుడి మొబైల్ ఫోన్ లొకేషన్ ఆధారంగా సంబంధిత రాష్ట్రంలోని కాల్సెంటర్కు అది చేరిపోతుంది. కాల్ సెంటర్ సిబ్బంది వివరాలు తెలుసుకొని ఘటనాస్థలికి సమీపంలోని బ్లూకోల్ట్స్ సిబ్బందిని వెంటనే అప్రమత్తం చేస్తారు. ఇది అన్ని రాష్ట్రాల్లో జరిగేదే అయినా తెలంగాణ పోలీసులు మరింత ముందడుగు వేసి ఇప్పుడు దీనికి మరిన్నీ ఆధునిక హంగుల్ని జోడించారు.
గతంలో ‘డయల్ 100’ కాల్సెంటర్కు వచ్చే కాల్స్కు ప్రతిస్పందన
ఎవరైనా అత్యవసర సాయం కోసం డయల్ 100కు ఫోన్ చేస్తే అది నేరుగా కాల్ సెంటర్కు వెళ్తుంది. ఇంటరాక్టివ్ వాయిస్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ (ఐవీఆర్ఎస్) బటన్లను నొక్కిన అనంతరం అక్కడి కాల్టేకర్ విషయాన్ని తెలుసుకుంటారు. బాధితులు చెప్పే వివరాల్ని నమోదు చేసుకుని ఘటన జరిగిన ప్రాంతం పరిధిలోని పోలీస్స్టేషన్కు సమాచారం అందిస్తారు. వెంటనే ఆ పోలీస్ స్టేషన్లోని బ్లూకోల్ట్స్ సిబ్బంది బాధితుడి నంబరుకు కాల్ చేసి ఘటనాస్థలికి చేరుకుంటారు.
ప్రస్తుతం ‘డయల్ 112’ కాల్సెంటర్ వ్యవస్థ ప్రతిస్పందన
ఆపద వేళ సాయం కోసం ఫోన్ చేసినప్పుడు ఓవైపు ఐవీఆర్ఎస్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుండగానే ఒకవేళ బాధితుల వైపు నుంచి అరుపులు, గొడవలు వినిపిస్తే అర క్షణంలో ఈ వ్యవస్థ స్పందిస్తుంది. బాధితులు ఐవీఆర్ఎస్ బటన్లు నొక్కకపోయినా ఆ ప్రక్రియను దాటుకొని కాల్టేకర్ను వెంటనే అప్రమత్తం చేస్తుంది. ఘటనాస్థలి ఎక్కడుందో అత్యంత వేగంగా అనాలసిస్ చేసి వెంటనే అక్కడి బ్లూకోల్ట్స్ సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేస్తుంది.
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు కొంపల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన డయల్ 100 వ్యవస్థను కొంతకాలం క్రితం హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లోని తెలంగాణ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (టీజీఐసీసీసీ)కి మార్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇక్కడ రెండు అంతస్తుల్లో తెలంగాణ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ (టీజీఈఆర్ఎస్ఎస్) కాల్సెంటర్ను మోడ్రన్ టెక్నాలజీతో తీర్చిదిద్దారు. కొంపల్లిలో కేవలం 18 డెస్క్లు ఉండగా టీజీఐసీసీసీలోకి మారిన తర్వాత అది ఏకంగా 50కి పెరిగింది.
పోలీస్, ఫైర్, మెడికల్, చైల్డ్ సర్వీస్, మహిళా భద్రత, రోడ్డు ప్రమాద క్షతగాత్రులకు సహాయం ఇలా అన్నింటికీ ఒకటే అత్యవసర నంబరును అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. దీనికితోడు ఈ వ్యవస్థకు ఏఐ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని జోడించడంతో దేశంలోనే అత్యుత్తమ కాల్సెంటర్లలో ఒకటిగా ఉండేలా రూపొందించారు. అధునాతన డ్యాష్బోర్డులు, డేటా ఎనలిటిక్స్తో కూడిన టెక్నాలజీ మేళవించి ఉండటంతో ఒకేసారి 900లకుపైగా కాల్స్ను నిర్వహించగల కెపాసిటీ ఈ వ్యవస్థకు ఉంది.
ఏఐ ఆధారిత టీజీఈఆర్ఎస్ఎస్ సేవలు ఇలా..
ఇంటెలిజెంట్ ఐవీఆర్ బైపాస్
ఫోన్ కాల్ సంభాషణలో ఓవైపు ఐవీఆర్ఎస్ నడుస్తున్న సమయంలోనే కాలర్ స్వరంలో భయం, అరుపులు, ఏడుపులు లేదా వెనక వస్తున్న అల్లర్లు, గొడవల శబ్దాలను ఆటోమేటిగ్గా అనాలసిస్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ప్రమాదకర పరిస్థితిలో ఉన్నవారు ఐవీఆర్ బటన్లు నొక్కకపోయినా, నేరుగా మాట్లాడటం ఆరంభించినా ఈ అధునాతన వ్యవస్థ ఐవీఆర్ను దాటుకొని (బైపాస్ చేసి) నేరుగా కాల్టేకర్కు అనుసంధానం చేస్తుంది. ఒకే నంబరు నుంచి వరుసగా ఎమర్జెన్సీ కాల్స్ వస్తుంటే ఆలస్యం చేయకుండా నేరుగా సిబ్బందికి కనెక్ట్ చేస్తుంది.
రియల్టైం వాయిస్-టు-టెక్ట్స్ ట్రాన్స్స్క్రిప్షన్
కాలర్ 112కు డయల్ చేసి మాట్లాడే సందర్భంలో ప్రతి మాటను సిస్టమ్ రియల్ టైంలోనే అక్షర రూపంలోకి మారుస్తుంది. కాల్టేకర్తో బాధితుడు జరిపిన సంభాషణ ఆధారంగా అసలేం జరిగిందో సిస్టమ్ పూర్తిగా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుంటుంది. ఘటనకు సంబంధించిన క్లుప్తంగా అసలు సారాంశాన్ని రూపొందిస్తుంది.
యాంత్రికంగానే వర్గీకరణ
- కాలర్ చెప్పే విషయాల ఆధారంగా సంఘటన ఏ రకానికి చెందినదో (ఉదాహరణకు యాక్సిడెంట్, ఘర్షణ, చోరీ) యాంత్రికంగానే విభజిస్తుంది.
- సంఘటన స్వభావాన్ని బట్టి ఏరకమైన సేవలు (పోలీస్/ఫైర్/అంబులెన్స్) అందించాలో సూచిస్తుంది.
- అడ్వాన్స్డ్ కాలర్ లొకేషన్ ఇంటెలిజెన్స్
- ఇంటెలిజెంట్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ రికమండేషన్
- బాధితులు లేదా కాలర్లు తమ లొకేషన్ను సరిగ్గా చెప్పలేని క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నా టెక్నాలజీ ఆధారంగా ఘటనాస్థలిని కచ్చితంగా గుర్తిస్తుంది.
ఆటోమేటెడ్ డిస్పాచ్
ఘటన జరిగిన ప్రదేశం, స్వభావం, అందుబాటులో ఉన్న అత్యవసర వాహనాల వివరాలను ఆటోమేటిక్గా విశ్లేషణ చేస్తుంది. సమీపంలో ఉన్న గస్తీ వాహనానికి ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫర్మేషన్ను పంపుతుంది.
"తెలంగాణలో త్వరలో డ్రోన్ ఆధారిత 112 సేవలతోపాటు డ్రోన్ ఆధారిత ట్రాఫిక్, జనసమూహ నిర్వహణను స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. నేర నివారణకు, కనిపించే పోలీసింగ్కు ఇది ఒక చాలా ప్రధానమైన వ్యవస్థ అయినందున డయల్ 112 కాల్స్ను నిశితంగా పర్యవేక్షించాలని అన్ని యూనిట్ అధికారులకు చెబుతున్నాం" -సీవీ ఆనంద్, తెలంగాణ డీజీపీ
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