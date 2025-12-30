మన వద్ద స్కూళ్లలో న్యూస్పేపర్ చదవడం తప్పనిసరి చేయాలి - విద్యావేత్తల డిమాండ్
దినపత్రికల పఠనాన్ని ఇటీవల తప్పనిసరి చేసిన ఉత్తర్ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం - తెలంగాణలోని సర్కారు బడుల్లో అమలు చేయాలని డిమాండ్ - పిల్లల్లో మరింత విజ్ఞానం పెరుగుతుందంటున్న నిపణులు
News paper Reading in Govt Schools in Telangana : అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో దినపత్రికల పఠనాన్ని తప్పనిసరి చేస్తూ ఇటీవల ఉత్తర్ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తాజాగా ఉత్తర్వులిచ్చింది. ఉదయం కనీసం పది నిమిషాల పాటు పిల్లలంతా వార్తా పత్రికలను చదివేలా చూడాలని ఆదేశించింది. ఈ విధానం తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ బడుల్లో అమలు చేస్తే విద్యార్థులకు ఎంతో ప్రయోజనం కలుగుతుందని ఉపాధ్యాయులు తమ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఆ 40 పాఠశాల్లోనే : ప్రస్తుత విద్యా విధానంలో పాఠ్య పుస్తకాల అంశాలపై తప్ప బయటి ప్రపంచ సంబంధాల వంటి అంశాలపై పిల్లలు వెనుకబడుతున్నారు. నూతన జాతీయ విద్యా విధానం-2020లో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘పీఎంశ్రీ’(ప్రధానమంత్రి స్కూల్స్ ఫర్ రైజింగ్ ఫర్ ఇండియా) పాఠశాలల్లో వార్తా పత్రికల పఠనాన్ని తప్పనిసరి చేసింది. నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి సుమారు 40 స్కూళ్లలో కనీసం రెండు దినపత్రికలు అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు.
మిగతా 1,126 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఎక్కడో ఒకచోట హెడ్ మాస్టర్లు, ఉపాధ్యాయులు సొంతంగా న్యూస్ పేపర్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వాటిని పిల్లలతో లైబ్రరీల్లో చదివిస్తున్నారు. పలు ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలలో కూడా ఈ ప్రయత్నం జరుగుతోంది. వార్తలను చదవడంపై తప్పనిసరి చేస్తే ప్రయోజనం ఉంటుందనేది తల్లిదండ్రులు, విద్యారంగ నిపుణుల గట్టి అభిప్రాయం.
మాతృభాషలోనూ వెనుకంజే : పదో తరగతి విద్యార్థులు వార్షిక పరీక్షల్లో మాతృభాష తెలుగులో కూడా తప్పుతుండటం తీవ్ర ఆందోళనకు దారి తీస్తుంది. 3 నుంచి 5 చదివే వారిలో 16.1 శాతం, 6 నుంచి 8 తరగతుల్లో 44.6 శాతం మందికి మాత్రమే కాస్త పట్టు ఉందని పలు సర్వేల్లో తేలింది. మాతృభాషపై పట్టున్నవారే చదువులో బాగా రాణిస్తారని విద్యా నిపుణులు చెబుతున్నారు. చదవడం, రాయడం అనే నైపుణ్యాలు పత్రికా పఠనంతో అలవడుతాయని రీడింగ్ కార్నర్, లైబ్రరీలను మంచి వేదికలుగా మార్చాలని సూచిస్తున్నారు.
న్యూస్ పేపర్లతో నాలుగు విధాలా లాభం
నైపుణ్యాలు : తెలుగు పదజాలంపై పట్టు సాధించడం వల్ల వేగంగా చదవడం, రాయడంతో పాటు మాట్లాడే నైపుణ్యాలు మెండుగా పెరుగుతాయి.
విజ్ఞానం : చుట్టూ జరిగే సంఘటనలతో పాటు జనరల్ నాలెడ్జ్, అంతర్జాతీయ, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలు, క్రీడా విజ్ఞానం వంటివి పెంపొందుతుంది. ఫజిల్స్ మెదడుకు మంచి పదును పెడతాయి.
సమయపాలన : వ్యక్తిత్వ వికాసానికి తోడు పిల్లల్లో సరైన సమయ పాలన అలవడుతుంది.
విశ్లేషణ శక్తి : మానవ హక్కులపై పాఠశాల స్థాయిలోనే అవగాహన కలుగుతుంది. ప్రజా సమస్యలు గుర్తించి, వాటికి పరిష్కారం చూపేలా విశ్లేషణాత్మకంగా సరికొత్త ఆలోచన సాగిస్తారు. ఉత్తమ విద్యావంతులుగా మెరుగైన సమాజ నిర్మాణంలో పిల్లలు భాగస్వాములవుతారు.
ఐదు సంక్లిష్ట పదాలు రాయాలి : ప్రతిరోజూ ఉదయం విద్యార్థుల్ని సమావేశపరిచే సమయంలో కనీసం పది నిమిషాల సమయాన్ని వార్తాపత్రికల పఠనానికి కేటాయించాలని యూపీ సర్కారు స్పష్టంచేసింది. ఈ సమయంలో వంతులవారీగా విద్యార్థులు వార్తాపత్రికల్లోని ప్రధాన వార్తలను, సంపాదకీయాల్లో ముఖ్యాంశాలను, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, క్రీడా వార్తలను చదివి బయటకు వినిపిస్తారు. నేటి పదం రూపంలో వార్తాపత్రికల నుంచి ఐదు క్లిష్టమైన పదాలను గుర్తించి, నోటీసు బోర్డుపై రాయాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల విద్యార్థులల్లో వారి పదజాలం మెరుగవుతుంది. వార్తాపత్రికలను చదవడం వల్ల విజ్ఞానం పెరిగి, కొత్త కొత్త పదాలు తెలియడంతో పాటు సామాజిక అవగాహన, ఆలోచనాతీరు మెరుగుపడి ప్రభుత్వం నిర్వహించే పోటీ పరీక్షలకు బాగా సిద్ధపడటానికి వీలుంటుందని, తప్పుడు వార్తలపై మరింత చైతన్యం పెరుగుతుందని యోగి సర్కారు భావిస్తోంది. ఫోన్లు, సోషల్ మీడియాకు సాధ్యమైనంత దూరంగా ఉంటూ పుస్తకాలు చదివేలా ఈ విధానం విద్యార్థులను ప్రోత్సహిస్తుంది.
