కుమారుడి పెళ్లికి అదిరిపోయే గిఫ్ట్ - నవదంపతుల కోసం హెలికాప్టర్ రైడ్
కుమారుడి వివాహాన్ని వినూత్నంగా నిర్వహించిన ఓ తండ్రి - నవదంపతుల కోసం హెలికాప్టర్ రైడ్ ఏర్పాటు - రూ.20 లక్షలు ఖర్చు చేసి హెలికాప్టర్ రైడ్ ఏర్పాటు చేశామన్న వరుడి తండ్రి పుల్లారావు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 10:30 PM IST
Guntur Couple Helicopter Ride : పెళ్లంటే జీవితంలో ఒక్కసారి మాత్రమే జరిగే కార్యక్రమం. ఈ జ్ఞాపకాన్ని కలకాలం దాచుకోవాలని ఒకప్పుడు ఫోటోలు, వీడియోలు తీయించుకునేవారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ పరిధి దాటి ఫోటో షూట్, ప్రీవెడ్డింగ్లు వచ్చేశాయి. ఇంకాస్త ముందుకొస్తే వివాహానికి ముందురోజు జరిగే హల్దీ, మెహందీని కూడా గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. తమ పెండ్లి ప్రయాణాన్ని అందంగా చేసుకోవాలనే ఆరాటం నేటి యువతలో పెరిగింది. ఇతరుల కంటే భిన్నంగా ఉండాలనే తాపత్రయం వారిలో కనిపిస్తోంది. ఇందుకోసం ఎంత ఖర్చైనా వెనుకాడటం లేదు.
తాజాగా ఓ తండ్రి తన కుమారుడి వివాహాన్ని వినూత్నంగా జరిపించాడు. పెళ్లిని అంగరంగ వైభవంగా చేయడమే కాకుండా నవదంపతుల కోసం హెలికాప్టర్ రైడ్ ఏర్పాటు చేశాడు. అంతేకాకుండా తమ బంధువులనూ హెలికాప్టర్ ఎక్కించి గ్రామం చుట్టూ పది రౌండ్లు చక్కర్లు కొట్టించి, వారిని మరింత సంతోష పరిచాడు. తన కుమారుడి పెళ్లి గురించి అందరూ మాట్లాడుకునే విధంగా చేయాలనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సంఘటన గుంటూరు జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
Couple Helicopter Ride in Lalapuram : ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. లాలుపురానికి చెందిన ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు కుమారుడు ప్రత్తిపాటి సాయికుమార్. ఇతనికి పల్నాడు జిల్లా అనుపాలెం గ్రామానికి చెందిన రాణితో శనివారం నాడు స్వగ్రామంలో వివాహం జరిగింది. ఇందుకోసం వరుడి తండ్రి పెళ్లిని అంగరంగ వైభవంగా చేయడమే కాకుండా రూ.20 లక్షలు ఖర్చు చేసి నవదంపతుల కోసం హెలికాప్టర్ రైడ్ ఏర్పాటు చేశాడు.
వివాహ వేడుకలు ముగిసిన అనంతరం పసుపు దుస్తులతో నవ దంపతులు హెలికాప్టర్ ఎక్కి గ్రామంలో విహరించారు. ఆ తర్వాత తమ బంధువులనూ హెలికాప్టర్ ఎక్కించి గ్రామం చుట్టూ పది రౌండ్లు చక్కర్లు కొట్టించి, వారిని మరింత సంతోష పరిచారు. కుమారుడి వివాహం కోసం పొలం అమ్మి హెలికాప్టర్ రైడ్ ఏర్పాటు చేసినట్లు ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు తెలిపారు. ఒక్కసారి చేసుకునే పెళ్లి నాలుగు కాలాలు గుర్తుండిపోయేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. ఆర్టీసీ బస్సు కూడా రాని తమ గ్రామానికి హెలికాఫ్టర్ రావడంతో గ్రామస్థులంతా ఆసక్తిగా తిలకించారు. మరోవైపు ఈ వీడియో కాస్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
శ్రావణం శుభ ఘడియలు వచ్చేస్తున్నాయి - పెళ్లి బాజాలకు శుభముహుర్తాలివే