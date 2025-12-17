కొలువు కల నెరవేరిన వేళ - కొత్త కానిస్టేబుళ్ల కళ్లలో ఆనందాల వెలుగులు

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 8:00 PM IST

3 Min Read
Newly Selected Police Constables Happiness : పోలీసు అవ్వాలన్న బిడ్డ కోరిక నెరవేర్చాలన్న తపన కొందరిది. లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు కష్టపడుతున్న పిల్లలకు ఊతమివ్వాలంటే ఆర్థిక పరిస్థితులు అనుకూలించని పరిస్థితి ఇంకొందరిది. అన్నింటినీ ఎదురొడ్డి కన్నబిడ్డలను ప్రోత్సహించారు ఆ తల్లిదండ్రులు. పిల్లలూ కష్టపడ్డారు. కానీ మూడేళ్లుగా న్యాయపరమైన చిక్కులు ఎదురయ్యాయి. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక చిక్కుముళ్లు వీడాయి.

ప్రభుత్వ కొలువుల సాధనకు అడ్డంకులు తొలగాయి. కోరుకున్న కానిస్టేబుల్‌ ఉద్యోగంలో కొత్త ప్రయాణం ఆయా కుటుంబాల్లో వెలుగు రేఖలు నింపింది. కూటమి సర్కారు చొరవతోనే తమ ఎదురుచూపులు ఫలించాయంటూ అభ్యర్థులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆనందం వ్యక్తంచేశారు. ‘యువగళం’ పేరుతో మంగళగిరిలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ సమక్షంలో కానిస్టేబుళ్లకు నియామక పత్రాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఆనందోత్సాహాలు వెల్లివిరిశాయి.

కూటమి ప్రభుత్వం చొరవతో కొలువు దక్కింది :

గొల్లపోతు శ్రీనివాసులు, కరేడుపెద్దపల్లెపాలెం, పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా

Newly Selected Police Constables Happiness
గొల్లపోతు శ్రీనివాసులు (EENADU)

మూడేళ్ల క్రితం నోటిఫికేషన్‌ వచ్చినా కోర్టు కేసుల కారణంగా అడ్డంకులతో ఇబ్బంది పడ్డాం. కూటమి ప్రభుత్వం చొరవతో రాదనుకున్న ఉద్యోగం వచ్చింది. చాలా ఆనందంగా ఉంది. నాన్న ఉప్పు పండించే రైతు ఉద్యోగం లేదని ఇన్నాళ్లూ బంధువులు చులకనగా చూశారు. కొలువు సాధించినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది.

మా కుటుంబంలో నేనే మొదటి ఉద్యోగిని :

వాసి మాణిక్యాలరావు, అయినంపూడి, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా

Newly Selected Police Constables Happiness
వాసి మాణిక్యాలరావు (EENADU)

కోర్టు కేసులతో కానిస్టేబుల్‌ పోస్టు వస్తుందా? రాదా? అని భయపడ్డాం. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగాలు సాధించగలిగాం. చాలా ఆనందంగా ఉంది. నాన్న చనిపోయారు. అమ్మ వ్యవసాయ కూలి. మా కుటుంబంలో ఇంతవరకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగిలేరు. ఇన్నాళ్ల కష్టం తీరింది. కుటుంబ సభ్యులను పిలిచి విజయవాడలో వేడుక నిర్వహించడం ఆనందంగా ఉంది.

కష్టాలు తీరినట్లే :

బండి మాధవ్, జమ్మలమడుగు, వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా

Newly Selected Police Constables Happiness
బండి మాధవ్ (EENADU)

నాన్న ఓబయ్య వ్యవసాయ కూలీ. కష్టపడి నన్ను చదివించారు. మేము ముగ్గురం అన్నదమ్ములం. ఇద్దరు నాన్నతో పనికి వెళ్తారు. నేను బీఈడీ చదివాను. నాన్న నామీద పెట్టుకున్న నమ్మకం నిలబెట్టినందుకు ఆనందంగా ఉంది. కానిస్టేబుల్‌ ఉద్యోగంతో మా కష్టాలు తీరినట్లే.

పోలీసు అవ్వాలన్న కోరిక నెరవేరింది :

వేంపల్లి ప్రీతి, వి.కోట, చిత్తూరు జిల్లా

Newly Selected Police Constables Happiness
వేంపల్లి ప్రీతి (EENADU)

నాన్న ఏఎస్సై. చిన్నప్పట్నుంచి పోలీసు అవ్వాలన్నది కోరిక. ఎస్సై, కానిస్టేబుల్‌ పరీక్షలు రాశాను. ఎస్సై రెండు మార్కుల్లో పోయింది. కానిస్టేబుల్‌కు సెలక్ట్‌ అయ్యాను.

నాన్న కల నెరవేరింది :

పేట హేమసుందర్, టెక్కలి, శ్రీకాకుళం జిల్లా

Newly Selected Police Constables Happiness
పేట హేమసుందర్ (EENADU)

మేము ఇద్దరం అన్నదమ్ములం. నాన్న ఆలోచనంతా మేము ప్రయోజకులం అవ్వాలనే నాన్న కల నెరవేర్చేందుకు ఇంటికి దూరంగా తొమ్మిది నెలలు విజయనగరంలో శిక్షణ తీసుకున్నా ఏపీఎస్పీకి ఎంపికయ్యాను. చాలా ఆనందంగా ఉంది.

సైబర్‌ క్రైమ్‌లో రాణిస్తా :

అత్తిలి హిమజ, చినగదిలి, విశాఖపట్నం జిల్లా

Newly Selected Police Constables Happiness
అత్తిలి హిమజ (EENADU)

ఎస్సై పోస్టుకు ప్రిపేర్‌ అయ్యాను క్వాలిఫై కాలేదు. కానిస్టేబుల్‌గా అవకాశం దక్కింది. నాకు సాఫ్ట్‌వేర్‌లో అనుభవం ఉంది. సైబర్‌ క్రైమ్‌ విభాగంలో అవకాశం వస్తుందని ఈ పోస్టులోకి వచ్చాను. నాన్న ఏఆర్‌ ఎస్సై. నాన్న ప్రతిష్ఠ పెంచేలా పనిచేస్తా.

పోలీసుగా చూడాలని ఆశపడ్డారు :

జోగి మౌనిక విజయశ్రీ, నేదునూరు జోగివారిపాలెం, డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా

Newly Selected Police Constables Happiness
జోగి మౌనిక విజయశ్రీ (EENADU)

నాన్న రైతు. మా అన్నయ్యను, నన్ను పోలీసులుగా చూడాలని ఆశపడ్డారు. ఇద్దరం కష్టపడి చదివాం. అన్నయ్య సెలక్ట్‌కాలేదు. నేను సివిల్‌ కానిస్టేబుల్‌గా ఎంపిక అయ్యాను. చాలా సంతోషంగా ఉంది. నాన్న కన్న కలలు నెరవేరిన రోజు ఇది.

నాన్న కూలీ.. కష్టపడి చదివించారు :

దాసరి సుస్మిత, కావలి, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా

Newly Selected Police Constables Happiness
దాసరి సుస్మిత (EENADU)

నాన్న కూలీ. దివ్యాంగుడైనా నన్ను కష్టపడి చదివించారు. అడ్డంకులు ఎదురైనా ఎట్టకేలకు పోస్టు దక్కినందుకు ఆనందంగా ఉంది. ఇంట్లో ఒక్కరైనా కుటుంబానికి అండగా ఉండాలని అనుకున్నాం. నాకు ఆ అవకాశం వచ్చింది.

మా కుటుంబంలో నేనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని :

అంకం వరలక్ష్మి, తాడేపల్లిగూడెం, పశ్చిమగోదావరి జిల్లా

Newly Selected Police Constables Happiness
అంకం వరలక్ష్మి (EENADU)

నేను 2018లో రాసినా ఉద్యోగం సాధించలేకపోయా. అప్పట్నుంచి పట్టు వదలకుండా ప్రయత్నించి సాధించాను. మాది రైతు కుంటుంబం. మా కుటుంబంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించింది నేనే. చాలా ఆనందంగా ఉంది.

