కూకట్​పల్లిలో విషాదం - ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన నవ జంట

కూకట్​పల్లిలో నవ దంపతుల ఆత్మహత్య - వివాహం అయిన రెండు నెలల్లోనే ఆత్మహత్య చేసుకున్న యువ దంపతులు - ఉరేసుకున్న భర్త కార్తీక్, విషం తాగి భార్య మంజుల ఆత్మహత్య

Newly Married Couple Died in Hyderabad
Newly Married Couple Died in Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 2, 2026 at 5:48 PM IST

Newly Married Couple Died in Hyderabad : వారిద్దరూ కోటి ఆశలతో వివాహ బంధం ద్వారా ఒక్కటై కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు. నిండు నూరేళ్లు ఒకరికి తోడుగా మరొకరు ఉంటామని ప్రమాణం చేశారు. కానీ 2 నెలలు తిరగకముందే తనువులు చాలించి, విగత జీవులుగా మారారు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్​ నగరంలోని కూకట్​పల్లిలో చోటుచేసుకుంది. అసలేం జరిగిందంటే?

హైదరాబాద్‌ నగరంలోని కూకట్‌పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నవ దంపతులు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. వివాహం జరిగి రెండు నెలలు కూడా నిండక ముందే కార్తీక్‌-మంజుల జంట తమ వివాహ బంధానికి స్వస్తి పలికారు. స్థానికంగా నివసించే బంధువుల అమ్మాయి మంజులను పెద్దల సమక్షంలో మార్చి 8వ తేదీన కార్తీక్‌ వివాహం చేసుకున్నాడు. కార్తీక్ ప్రైవేట్ ఉద్యోగం చేస్తుండగా, మంజుల ఇంట్లోనే ఉంటుంది. ఉదయం కార్తీక్ విధులకు వెళ్లకపోవటంతో సహోద్యోగులు ఫోన్ చేశారు. ఫోన్‌ కూడా ఎత్తకపోవడంతో సమీప బంధువులు ఇంటికి వెళ్లి చూడగా దంపతులు ఇద్దరు విగత జీవులుగా కనిపించారు.

వారిని చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఆసుపత్రికి చేరుకుని మృతదేహాలను శవ పరీక్ష నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కార్తీక్, మంజులలు ఇద్దరూ అన్యోన్యంగా ఉండేవారని, ఆత్మహత్యకు ఎందుకు పాల్పడ్డారో అర్థం కావడం లేదని బంధువులు తెలిపారు.

"కార్తీక్, మంజుల ఇద్దరు భార్యాభర్తలు. ఈ ఏడాది మార్చి 8న వివాహం అయింది. అయితే వారు ఎందుకు చనిపోయారనే కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. మరణకారణం తెలుసుకోవడం కోసం ఇద్దరి డెడ్​బాడీలను గాంధీ ఆస్పత్రికి పంపించాం. తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం"- సుబ్బారావు, కూకట్​పల్లి సీఐ

రెండు నెలల క్రితమే పెళ్లి చేసుకున్న జంట అంత అర్థాంతరంగా తనువు చాలించాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? ఆర్థిక సమస్యలే కారణమా? లేదా మరింకేమైనా సమస్యలా అనే విషయాలు పోలీసుల విచారణలో తేలాల్సి ఉంది. నిండు నూరేళ్లు ఆనందంగా జీవించాల్సిన కొత్త జంట అర్ధాంతరంగా తనువు చాలించడంతో ఇరువురి కుటుంబాల్లోనూ తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. వారి కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.

మృతుడి బంధువు మాట్లాడుతూ 'కార్తీక్, మంజులలు నిన్నటి వరకు బాగానే ఉన్నారు. మా ఇంట్లో శుభకార్యం ఉందని ఆహ్వానించేందుకు నిన్ననే వెళ్లాను. ఆయన, నేను ఒకటే కంపెనీలో 8 సంవత్సరాలుగా పని చేస్తున్నాం. ఈరోజు ఆఫీస్​కు రాలేదు అని ఫోన్​ చేస్తే ఎంతకీ లిఫ్ట్​ చేయలేదు. అసలు ఏం జరిగిందో అర్థం కావడం లేదు' అని తెలిపారు.

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కారమార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్​లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కారమార్గాలను పొందవచ్చు.

భర్త మృతి, తట్టుకోలేక అపార్ట్​మెంట్ పైనుంచి దూకిన భార్య - బెంగళూరులో తెలంగాణ యువ దంపతుల ఆత్మహత్య

భార్యాభర్తల క్షణికావేశం - బలవుతోంది పసి ప్రాణం!

TAGGED:

NEWLYWED COUPLE DIES IN KUKATPALLY
NEWLY MARRIED COUPLE DIED IN HYD
కూకట్​పల్లిలో నవదంపతుల ఆత్మహత్య
WIFE AND HUSBAND DIED IN KUKATPALLY
NEWLY MARRIED COUPLE DIED IN HYD

