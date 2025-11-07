ETV Bharat / state

పెళ్లి కాకముందే ముగ్గురు పిల్లలు - ఇప్పటికే ఇద్దరి అమ్మకం - అదే వారి వ్యాపారమా?

నంద్యాల జిల్లాలో కలకలం రేపుతున్న పసికందు కేసు - ఇప్పటికే ఇద్దరిని అమ్మినట్లు సమాచారం - మూడో శిశువుకు జన్మనివ్వడంతో వెలుగులోకి

Newborn Was Abandoned At Government Hospital of Nandyal District
Newborn Was Abandoned At Government Hospital of Nandyal District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Newborn Was Abandoned At Government Hospital of Nandyal District : ఇటీవల జరుగుతున్న దారుణమైన ఘటనలు మనుషుల్లో మానవత్వం కనుమరుగువుతుంది అనడానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి. తోబుట్టులు, బంధువులు, స్నేహితులు, భార్యా-భర్త , పిల్లలు అని తేడా లేకుండా చిన్న చిన్న కారణాలతో నిండు నూరేళ్ల జీవితాన్ని మధ్యలోనే ముగిస్తున్నారు. కొందరైతే డబ్బుల కోసం, ఆడపిల్ల నుంచి అప్పుడే పుట్టిన శిశువుల వరకూ ఎవ్వర్నీ వదలకుండా అమ్ముతూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. అయితే నంద్యాల జిల్లాకు చెందిన ఓ తల్లి చేస్తున్న పని అమ్మతనానికే మచ్చ తెచ్చేలా ఉంది. కన్న తల్లిదండ్రులతో కలిసి పసి పిల్లల్ని అమ్ముతున్నారు. నవమాసాలు కడుపులో పెట్టుకుని పెంచిన బిడ్డను చివరకు అంగడి సరకును చేస్తున్నారు.

ఆమెకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు. అయినప్పటికీ ఇప్పటికే ముగ్గురు బిడ్డలకు జన్మనిచ్చింది. కానీ ఆ బిడ్డలు ఎక్కడున్నారో, ఎలా ఉన్నారో కూడా ఆమెకు తెలియదు. ఎందుకంటే బిడ్డలను కని, విక్రయించడమే వారి వ్యాపారమని స్థానికులు అంటున్నారు. అదే విషయం నంద్యాల జిల్లా నందికొట్కూరు సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో జరిగిన ఘటనతో రుజువైంది. నందికొట్కూరు మండలం కొణిదేల గ్రామానికి చెందిన ఓ కుటుంబం పట్టణంలోని హాజీనగర్‌ కాలనీలో ఉంటుంది. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు ఆడ పిల్లలు ఉన్నారు. చిన్న కుమార్తెకు వివాహం కాలేదు. ఆమె గురువారం ఇంట్లో ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఆ శిశువు ఆరోగ్యం బాగా లేకపోవడంతో బాలింత సోదరి ఆ పాపను నందికొట్కూరు సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తీసుకువచ్చింది.

వైద్యులు శిశువును హీట్‌ థెరపీ యూనిట్‌లో ఉంచారు. అనంతరం బాలింత సోదరి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. దీంతో వైద్యులు, సిబ్బంది పోలీసులకు, ఐసీడీఎస్‌ (ICDS) సిబ్బందికి సమాచారమిచ్చారు. వారు శిశువును నంద్యాలలోని కేర్‌ సెంటర్‌కు తరలించారు. అనంతరం శిశువు తల్లి కుటుంబసభ్యులతో కలిసి ఆసుపత్రికి వచ్చింది. ఆ మహిళను గుర్తించిన వైద్యులు, సిబ్బంది ఆమెకు అప్పటికే రెండు ప్రసవాలు చేసినట్లు చెప్పడంతో అంతా కంగుతిన్నారు. ఆసుపత్రి సిబ్బంది పోలీసులకు, ఐసీడీఎస్‌ సిబ్బందికి సమాచారం ఇవ్వడంతో శిశువు తల్లి, కుటుంబ సభ్యులు మెల్లిగా అక్కడి నుంచి జారుకున్నారు.

ఆ కుటుంబం వ్యాపారమే ఇదా? : గతంలో ఆ మహిళ ఇద్దరు బిడ్డలకు జన్మనివ్వగా కుటుంబసభ్యులు విక్రయించారని, తాజాగా మూడో బిడ్డకు జన్మనిచ్చిందని స్థానికులు తెలిపారు. దీంతో పిల్లలను కని, విక్రయించడమే ఆ కుటుంబసభ్యుల వ్యాపారంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. గత రెండు ప్రసవాలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేయించారని, ఆరోగ్యశ్రీ వర్తింపజేయాలని మహిళ తల్లిదండ్రులు తమతో వాగ్వాదానికి దిగినట్లు ఆసుపత్రి సిబ్బంది తెలిపారు. వివాహం అయితేనే వర్తిస్తుందని చెప్పడంతో అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయినట్లు వారు వెల్లడించారు.

