నల్గొండలో ఆడశిశువు విక్రయం - ఆలస్యంగా వెలుగులోకి రంగంలోకి పోలీస్​ యంత్రాంగం

దళారుల ద్వారా శిశువు రూ.5 లక్షలకు విక్రయం - తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన సాంబశివరావు అనే వ్యక్తి నల్గొండ నుంచి ఆడ శిశువును తీసుకెళ్లిన తీరు - కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు

Newborn Baby Girl Sold
Newborn Baby Girl Sold (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 28, 2025 at 10:50 PM IST

2 Min Read
Baby Girl sold Incident in Nalgonda District : ఇంట్లో అప్పటికే ఇద్దరు ఆడపిల్లలుండగా మరోసారి ఆడశిశువు జన్మించింది. దీంతో ఆర్థిక సమస్యలతో సాకలేమనే భావించిన ఆ దంపతులు దళారులకు విక్రయించిన ఉదంతం నల్గొండ జిల్లాలో ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. నల్గొండ వన్‌టౌన్‌ సీఐ రాజశేఖర్‌రెడ్డి, సీడబ్ల్యూసీ, సీడీపీవో, డీసీపీవో అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం తిరుమలగిరి సాగర్‌ మండలం ఎల్లాపురం తండాకు చెందిన కొర్ర బాబు-పార్వతి దంపతులకు ఇప్పటికే ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు.

ఐదేళ్ల క్రితం వారు ఎల్లాపురం తండా నుంచి నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని శాంతినగర్‌కి వలస వెళ్లి అద్దెకు నివాసం ఉంటున్నారు. బాబు ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు అక్కడే స్థానికంగా ఉన్న మటన్‌ షాప్​లో పని చేస్తున్నాడు. సాయంత్రం వేళ ఆటో నడుపుతూ కుటుంబాన్ని తన భుజాలపై నెట్టకొస్తున్నాడు. ఈ నెల 15న హాలియా మండలంలోని ఆసుపత్రిలో పార్వతికి ప్రసవించగా మరోసారి ఆడశిశువే జన్మించింది.

శిశువు తండ్రి బాబు గుంటూరులోని తన బంధువు కొండల్‌రావుకు ఈ సమాచారం అందించాడు. ఇప్పటికే ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారని, కుటుంబపరంగా ఆర్థికభారంతో సాకలేనని చెబుతూ తన వ్యక్తిగత పరిస్థితులను వివరించే సరికి అతను తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన సాంబశివరావుకు సమాచారం ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. సాంబశివరావు ఈ నెల 25న నల్గొండ జిల్లా కేంద్రానికి వచ్చి ఆడ శిశువును తమ వెంట తీసుకెళ్లారు. కాన్పు తర్వాత శిశువు కనిపించకపోవడంతో బంధువులు బాబు దంపతులను శిశువు గురించి ప్రశ్నించారు. వారు తడబడుతూ సమాధానం చెప్పడంతో దీంతో అనుమానం వచ్చి మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ, పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

విక్రయ ముఠాకు అప్పగించారా? : గుంటూరు జిల్లాలోని దళారుల ద్వారా శిశువును రూ.5 లక్షల వరకు విక్రయించినట్లు సమాచారం. ఐసీడీఎస్‌ అధికారులు ఎల్లాపురం తండాకు వెళ్తే అక్కడ 2018 నుంచి ఈ దంపతులు నివాసం ఉండటం లేదని, నల్గొండ జిల్లాలోని శాంతినగర్‌ ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్నట్లు స్థానికులు విచారణకు వెళ్లిన అధికారులకు వివరించారు. దీంతో శాంతినగర్‌లోని అద్దె ఇంటికి పోలీసులు, ఐసీడీఎస్‌ అధికారులు వెళ్లగా తాళాలు వేసి ఉంది. పూర్తి వివరాలు, సమాచారం ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

నల్గొండ వన్‌టౌన్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌కి బాబు దంపతులను పిలిపించి కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేస్తున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు ప్రత్యేకంగా పోలీస్‌ టీంను పంపినట్లు సమాచారం. బాబు దంపతులు మాత్రం తాము డబ్బులకు విక్రయించలేదని, ఆడపిల్లను పోషించలేక తెలిసిన వారికి అప్పగించామని చెబుతున్నారు. వారి బంధువులు మాత్రం శిశువును విక్రయించారని కంప్లైంట్​ చేయడం ఇక్కడ గమనార్హం.

కుమార్తెలు కాళ్లావేళ్లా పడినా కనికరించని దంపతులు : కొర్ర బాబు దంపతులకు ఎనిమిది, ఆరేళ్ల వయస్సున్న ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు (కుమార్తెలు) ఉన్నారు. తూర్పుగోదావరికి చెందిన సాంబశివరావుకు అప్పగించే సమయంలో వారు ఈ దంపతుల కాళ్లపై పడి ఏడుస్తూ అడ్డుకున్నారని బంధువులు, చుట్టూపక్కల వాళ్లు చెబుతున్నారు. చిన్న చెల్లెను తమతో పాటు పోషించుకుందామని, ఎవరికి అప్పగించవద్దని వేడుకున్నా ఈ దంపతులు కనికరించలేదని బంధువులు చెప్పడంపై పోలీసులు క్షేత్రస్థాయిలో రంగంలోకి దిగి సమగ్ర విచారణ చేస్తున్నారు.

చిన్నారికి జన్మనిచ్చిన మైనర్- చెత్తబుట్టలో నవజాత శిశువు మృతదేహం- అయ్యో పాపం!

గుట్టుగా ఆడ శిశువు అమ్మకం - అయినా ఎలా బయటపడిందంటే?

