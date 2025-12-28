న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు 'రామోజీ కార్నివైబ్' పిలుస్తోంది - 31 రాత్రి సందడే సందడి
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో న్యూ ఇయర్ వేడుకల కోసం ‘రామోజీ కార్నివైబ్ 2026’ - ఆకట్టుకోనున్న వివిధ రకాల వినోదాత్మకమైన షోలు, అతి పెద్ద ఓపెన్ ఎయిర్ డ్యాన్స్ ఫ్లోర్, వివిధ వేషధారణలతో కళాకారుల ప్రదర్శనలు
Published : December 28, 2025 at 7:59 AM IST
New Year Celebrations in Ramoji Film City : హైదరాబాద్లోని రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ వేదికగా కోటి ఆశలతో కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగిడే క్షణాలను ఆస్వాదించేందుకు ‘న్యూ ఇయర్ పార్టీ’ సిద్ధమైంది. కొత్త సంవత్సర వేడుకలను సకుటుంబ సమేతంగా, బంధుమిత్రులతో కలిసి మర్చిపోలేని జ్ఞాపకంగా మలచుకొనేలా ‘రామోజీ కార్నివైబ్ 2026’ పేరిట ఏర్పాట్లు చేశారు. ఫిల్మ్సిటీ మ్యాజికల్ న్యూ ఇయర్ ఈవ్ హైదరాబాద్లోనే అత్యంత ఉషారెత్తించే వాతావరణంలో జరగనున్న వేడుక కావడం విశేషం.
అతి పెద్ద ఓపెన్ ఎయిర్ డ్యాన్స్ ఫ్లోర్ : రామోజీ కార్నివైబ్ 2026 చలనచిత్ర ప్రపంచంలోని అద్భుత ప్రదర్శనలతో సాగనుంది. ఈ వేదిక చిన్నా, పెద్దలను ఉర్రూతలూగించే సంగీత ప్రదర్శనలతో మరపురాని న్యూ ఇయర్ సంబురాలను అంబరాన్నంటేలా చేసుకొనేందుకు అవకాశం కల్పిస్తోంది. కేవలం ప్రత్యేక వినోద కార్యక్రమాలే కాకుండా రుచికరమైన గాలా డిన్నర్తో అపరిమిత ఆహారం, పానీయాలను ఆస్వాదించవచ్చు. అంతేకాకుండా అతిపెద్ద ఓపెన్ ఎయిర్ డ్యాన్స్ ఫ్లోర్లో నృత్యాలు చేస్తూ డిసెంబర్ 31న రాత్రి ఆనందతీరాలను అందుకోవచ్చు.
ఆరు రకాల విభిన్న వినోదాలు : బుధవారం రాత్రి ప్రత్యేక వినోద కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఉత్సాహం నింపే స్టాండప్ కామెడీ, గాయకుల లైవ్ ప్రదర్శన, మ్యాజిక్ షో, వైల్డ్ వెస్ట్ స్టంట్స్, కళాకారుల ప్రదర్శనలు ఉంటాయి. వివిధ వేషధారణలతో కళాకారుల ప్రదర్శనలు, ఉత్సాహం నింపే డీజే మధ్య వేడుకలను ఆస్వాదించవచ్చు.
న్యూ ఇయర్ కౌంట్డౌన్ : కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్టే క్షణాల కౌంట్డౌన్ను సందర్శకులు ఆకాశమే హద్దుగా ఆనందించే ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రముఖ డీజేల ఉర్రూతలూగించే సంగీత హోరులో కౌంట్డౌన్ కొనసాగుతుంటే, ఉద్విగ్న భరిత క్షణాలను ఆనందించే అవకాశం ఉంటుంది. నూతన సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టే క్షణాన మిరుమిట్లు గొలిపేలా బాణసంచా అద్భుత ప్రదర్శన ఆకట్టుకోనుంది.
ప్రత్యేక సేవలు, ప్యాకేజీలు అందుబాటులో : కుటుంబాలతో ఈ వేడుకకు వచ్చే వారికి డ్రైవర్ సేవలు, బేబీ కేర్ అందుబాటులో ఉంటాయి. న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు వచ్చే అతిథులు ఈ సేవలు సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసుకుందామని వచ్చే వారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా వేడుకలను ఆస్వాదించే అవకాశం ఉంటుంది. న్యూ ఇయర్ పార్టీలో పాల్గొనాలనుకునే వారి కోసం బుధవారం రాత్రి 7 గంటల నుంచి ప్రారంభమయ్యే వేడుకలకు వివిధ ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు అందుబాటులో ఉంటాయి. వివరాలకు www.ramojifilmcity.com లాగిన్ అవ్వండి. లేదా 76598 76598 నంబరుకు కాల్ చెయ్యండి.
ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ : ఈ న్యూ ఇయర్ వేడుక ఎక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని అనుకునే వారందరికీ రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ ఓ మంచి వేదిక అవుతుంది. కుటుంబం, స్నేహితులతో కలిసి ఇక్కడకు వచ్చి మీకు నచ్చిన షోస్ ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. ఫుల్ జోష్ నింపే డీజే బీట్లను ఆస్వాదిస్తూ పర్యాటకులు న్యూ ఇయర్ వేడుకల్లో పాలు పంచుకొనే అవకాశం కల్పిస్తుంది. పిల్లల కోసం ప్రత్యేక ఆటలు ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే వారిని అలరించేందుకు వివిధ వేషధారణలో ఉండే కళాకారుల ప్రదర్శనలు ఉండనే ఉంటాయి.
గడిచిన ఏడాది జ్ఞాపకాలను గర్తుచేసుకుంటూ, నూతన సంవత్సరానికి రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ కొంగొత్తగా స్వాగతం పలుకుతుంది. కొత్త ఏడాది 2026లోకి అడుగు పెట్టే క్షణాలను ఆనందిస్తూ సాయంత్రం వేళ ప్రత్యేక వినోదాలు, ప్రదర్శనల మధ్య న్యూ ఇయర్ ఉత్సవాల్లో భాగమై ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. పసందైన విందును ఆస్వాదిస్తూ పార్టీలో పాలుపంచుకునే అవకాశాన్ని అస్సలు మిస్ అవ్వకండి.
