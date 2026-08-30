నోరూరించే కొత్త కొత్త రుచులు - పరోటాకు మళ్లీ పాత రోజులు
హైదరాబాద్లో మళ్లీ పరోటాలకు పెరుగుతున్న క్రేజ్ - ఫుడ్ లవర్స్ను ఆకర్షిస్తున్న డిఫరెంట్ వెరైటీలు - సిలోన్, చికెన్కొత్తు పరోటాలకు ఫుల్ ఫ్యాన్స్ - కొన్ని రకాల ఫేమస్ పరోటాల తయారీ విధానాలివే
Published : August 30, 2026 at 11:54 AM IST
New Varieties Of Parota's in Hyderabad : వేడివేడి పరోటాను పల్లీ చట్నీతోనో లేదా ఆలుగడ్డ కుర్మాతోనో కలిపి తింటే ఆహా అనాల్సిందే! ఉదయం తిన్నామంటే మధ్యాహ్నం అన్నం తినాలనే కోరిక కూడా కలగదు. కాలక్రమేణా పరోటా కొత్త రుచులను ఆవహించుకుంది. హైదరాబాద్లోని పలు ఫుడ్ స్టాల్స్లో ఆహార ప్రియులను ఆకర్షిస్తోంది. 'మళ్లీ పరోటానేనా' అని విసుగు చెందే వారిని సైతం కొత్త రుచితో మళ్లీ తిన వైపే తిప్పుకుంటోంది.
చికెన్ కొత్తు : పెనంపై బంగారు రంగులోకి వచ్చేలా కాల్చిన పరోటాను తొలుత పొరలుగా విడదీస్తారు. ఆ తర్వాత దాన్ని మళ్లీ పెనంపై ఉంచి కత్తి లాంటి బరువైన గరిటెలతో చిన్న ముక్కలుగా తరుగుతారు. దీనికి ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, టమోటాలు, మసాలా దినుసులను కలిపి వేయిస్తారు. తర్వాత చికెన్ సూప్, గిలక్కొట్టిన గుడ్డును పోస్తారు. ఇవి పరోటా మిశ్రమంతో కలిపి ఉడికించడంతో మొత్తం చికెన్ ఫ్లేవర్లోకి మారుతుంది. ఈ వేడివేడి కొత్తు పరోటా చట్నీ లేకుండా కూడా తినేంత రుచిగా ఉంటుంది. ప్రతి పరోటా ముక్క చికెన్లాగే అనిపిస్తుంది. వెజిటేరియన్స్ కోసం పనీర్, కూరగాయలను ఉపయోగించి కూడా ఈ పరోటా చేసుకోవచ్చు.
సిలోన్ పరోటా : తన పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఈ పరోటా శ్రీలంక ఫుడ్ టేస్ట్ ఏంటో తెలుపుతుంది. తమిళనాడులో దీని క్రేజే వేరు. మైదాతో చేసినప్పటికీ ఇందులో కీమా, గుడ్డు, కూరగాయల మిశ్రమం ఉంటుంది. మొదట పరోటా పిండిని గుండ్రంగా చేసి, దాని మధ్యలో ఉడికించిన కీమా, గుడ్డు మిశ్రమాన్ని ఉంచుతారు. ఆపై దాన్ని చతురస్రాకారంలో మడిచి పెనంపై కాలుస్తారు. వేడి తగలడం వల్ల లోపలి మిశ్రమం రుచి పరోటాకు బాగా పట్టుకుంటుంది.
పొట్లం పరోటా : కొత్తు పరోటా తరహాలో చేసిన మిశ్రమాన్ని అరటి ఆకుపై ఉంచి దానిపై ఆమ్లెట్ వేస్తారు. తర్వాత ఒక పొట్లంలా చుట్టి ఆకు నల్లబడే వరకు పెనంపై వేడి చేస్తారు. దీంతో ఆ పరోటా మిశ్రమానికి సహజమైన రుచి వస్తుంది. స్మోక్ ఫ్లేవర్ అంటే ఇష్టపడే వారు వడ్డించే ముందు అరటి ఆకును కొద్దిగా మాడేలా కాల్చమని కూడా అడుగుతుంటారు. ఆ అరటాకు పొట్లం విప్పగానే ఆవిరితో పాటు చికెన్ వాసన బయటకు గుబాళిస్తుంది.
ఆహార ప్రియులు స్టాల్కు రాక ముందే ఏర్పాట్లు : చికెన్, మటన్, ఎగ్ పరోటాలకు భారీగా అభిమానులు ఉన్నారని కేపీహెచ్బీ కాలనీలోని ఓ స్టాల్ నిర్వాహకుడు తెలిపారు. సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల మధ్య వ్యాపారం జోరుగా సాగుతుందని, అందుకే వారు స్టాల్కు రాక ముందే పరోటా, చికెన్ సూప్ను ముందుగానే తయారు చేసుకుంటామని చెబుతున్నారు. రోజువారీ సంపాదన గురించి అడగ్గా ఇద్దరు వంట మాస్టర్లు, ముగ్గురు పని వారికి జీతాలతో పాటు స్టాల్ అద్దె చెల్లించడానికి సరిపడా సంపాదిస్తామని నవ్వుతూ బదులిచ్చారు.
సౌత్ ఇండియా ఫుడ్గా వెలిగిపోతోంది : శ్రీలంక కొత్తు రోటీ, బన్ల రుచులను, నూడుల్స్, రోల్స్ లక్షణాలతో మేళవించిన పరోటా ఓ ప్రత్యేకమైన రుచిని అందిస్తోంది. పలు శ్రీలంక వెరైటీలు, ఉత్తరాదిలో గోధుమలతో చేసే వంటకాలు ఉన్నప్పటికీ, పరోటా ఆ రుచులన్నింటినీ కలగలిపి చేసే సౌత్ ఇండియా స్ట్రీట్ ఫుడ్గా వెలిగిపోతోంది. ఫలితంగా హైదరాబాద్లోని పలు ఫుడ్ స్టాల్స్, రెస్టారెంట్లు స్థానిక పరోటా ప్రియుల కోసం ఈ విభిన్న రకాలను అందిస్తున్నాయి.
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