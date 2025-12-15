సర్కార్తోపాటు వందేభారత్ - నరసాపురం నుంచి చెన్నై వరకు సేవలు
కేంద్ర సహాయ మంత్రి ప్రారంభం - గమ్యస్థానాలకు తక్కువ సమయంలో చేరువ - అలుపెరుగని సేవలందించిన సర్కార్
Vande Bharat Train From Narsapur To Chennai: ఆ ప్రాంతం వారికి ఒక్క సర్కారు రైలు బండే ఏకైక రవాణా మార్గం. ఎక్కడికి వెళ్లాలన్న అది ఉందన్న ధీమాతోనే ఉంటారు అక్కడి ప్రజలు. ఆ రైలు ఏ సమయానికొస్తుంది, దాంట్లో ఎంతమంది ఉంటారనేది మొత్తం వారికి తెలుసు. సర్కారు సమాయానికొస్తుందా, ఖాళీ ఉంటదంటారా అని నిత్యం అక్కడివారు స్టేషన్ మాస్టారును అడిగే ప్రశ్నలివి. ఎందుకంటే దానికోసం ఎదురుచూసే ప్రయాణికులు అక్కడ కోకొల్లలు.
గోదావరి ప్రజల జీవితాల్లో మమేకం: ఈ సర్కారు రైలు గోదావరి ప్రజల జీవనంలో ఎంతగా కలిసిపోయిందంటే దానిని వారి సొంత వాహనంలా చెప్పుకుంటారు వాళ్లు. ప్రతి మధ్య తరగతి వ్యక్తికి ఓ బతుకు బండిలా మారిపోయిందీ రైలు బండి. ఐదు దశాబ్దాలుగా ఉపాధి, విద్యా, ఆధ్యాత్మిక, పర్యాటక వంటి యాత్రలలో అలుపెరుగని సేవలనందించింది. ప్రస్తుతం దీనికి తోడుగా వందే భారత్ కూడా జిల్లా వాసులందరికి సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించటానికి ముందుకొస్తుంది.
నిత్యం రద్దీతో: ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి మీదుగా సర్కార్ ఎక్స్ప్రస్ సాగుతూ ఎందరో ప్రయాణికులను వారి గమ్యస్థానాలకు చేరవేస్తుంది. నిత్యం కొన్ని వందల మైళ్లు ప్రయాణించే ఈ రైలు కాకినాడ నుంచి చెంగల్పట్టు వరకు 755 కి.మీ. 17 గంటల్లో చేరుతుంది. పుదుచ్చేరి వరకు 896 కి.మీ. సుమారు 20 గంటల్లో చేరవేసే సర్కారు ఎప్పుడూ కిక్కిరిసే ఉంటుంది. నిడదవోలు, తణుకు, అత్తిలి, భీమవరం టౌన్, ఆకివీడు, కైకలూరు ఈ ఉమ్మడి జిల్లాల మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది. రాబోయే వందేభారత్ నరసాపురంలో మొదలై భీమవరం టౌన్ మీదుగా చెన్నై చేరుకుంటుంది. ఇలా తూర్పున సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్, పశ్చిమాన వందేభారత్ మొదలవుతుంది.
సినీనటులకు ప్రియమైనదిగా: ఈ సర్కారు ఎక్స్ప్రెస్ ప్రతిరోజూ వేల ప్రయాణికులతో పాటు వారి బాధల్ని, సంతోషాల్ని, ఆశయాల్ని కూడా తనతో మోసుకెళ్తుంది. అంతేకాదు ఎంతోమంది జీవితాల్లో జ్ఞాపకంగానూ మిగిలిపోయింది. మద్రాస్ కేంద్రంగా సినీ పరిశ్రమ నడుస్తున్న సమయంలో జంధ్యాల, బాపు, చిరంజీవి, బ్రహ్మానందం మొదలు త్రివిక్రమ్, సునీల్ వరకు ఈ సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్లోనే తమ సినీ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టారు. ఇలా ఎంతోమంది కళాకారులు ఆ జ్ఞాపకాలను, సర్కారుతో ఉన్న అనుబంధాన్ని నేటికీ పంచుకుంటున్నారు.
ఉపాధి నుంచి ఆధ్యాత్మికం వరకు: ఉమ్మడి జిల్లాల వ్యాప్తంగా ప్రతిరోజూ 1200 వందల ప్రయాణికులు ఈ రైలు మార్గం ద్వారా చెన్నైతో పాటు ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటారు. ఆక్వా ఉత్పత్తుల ఎగుమతులకు ఇది ప్రధాన ఆధారంగా మారింది. భీమవరం టౌన్, ఆకివీడు కేంద్రంగా ఈ ఉత్పత్తుల రాకపోకలు కొనసాగిస్తున్నారు. తీర్థ యాత్రలకు వెళ్లాలనుకునే వారికి నేనున్నానంటూ ఆదుకుంటుందీ సర్కార్. రాజధాని, తిరుపతి, విజయవాడ, నాగపట్నంలోని ఆలయాలను సందర్శించాలనుకునే వారు చౌక ప్రయాణంగా దీనినే ఎంచుకుంటున్నారు. ముఖ్య నగరాల మీదుగా వస్తున్నందున ఉద్యోగరిత్యా పెద్ద పట్టణాల్లో ఉంటున్న వారు వారంతాల్లో సొంతూళ్లకు రావాలన్న దీనినే ఎంచుకుంటున్నారు.
వందేభారత్తో మరింత ఉపశమనం: సర్కార్తోపాటు వందేభారత్ అందుబాటులోకి రావడం వల్ల ప్రయాణికులకు మరింత సులభమవుతుంది. చేరుకోవాల్సిన గమ్యాలకు తక్కువ సమయంలో చేరుకుంటున్నారు. ఆర్థిక, సామాజిక, వాణిజ్య రంగాల్లో అభివృద్ధికి అనుగుణంగా జిల్లాలో అనువైన రవాణా సౌకర్యం లేదు. దీంతో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు, ఆరోగ్య అవసరాల నిమిత్తం విజయవాడ, చెన్నై వంటి పెద్ద పట్టణాలకు సర్కార్లో 16 గంటలు ప్రయాణం చేస్తున్నారు. కానీ వందేభారత్లో 8 నుంచి 9 గంటల్లో వెళ్తున్నారు. దీంతో ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కేంద్ర సహాయ మంత్రి ప్రారంభం: వేగంగా ప్రయాణిస్తూ అందరి సమయాన్ని ఆదా చేస్తున్న ఈ వందేభారత్ను సోమవారం కేంద్ర సహాయ మంత్రి శ్రీనివాస వర్మ ప్రారంభించారు. నరసాపురం-చెన్నై సెంట్రల్గా మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు నరసాపురం స్టేషన్లో శ్రీనివాస వర్మ జెండా ఊపారు. ఇప్పుడు ప్రారంభించిన వందేభారత్ రైలు 20678 నంబరుతో నరసాపురం నుంచి మధ్యాహ్నం 2.45కు మొదలై రాత్రి 11.45 గంటలకు చెన్నై సెంట్రల్ స్టేషన్కు చేరుతుంది. చెన్నై నుంచి ఉదయం 5.35కు 20677 నంబరుతో బయలుదేరి మధ్యాహ్నం 2.10 గంటలకు నరసాపురానికి చేరుతుంది.
