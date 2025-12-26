ETV Bharat / state

'హరీశ్​రావుకు మావోయిస్టుల నుంచి ప్రాణహాని - ఆ విషయం కేసీఆర్​నే అడగండి'

ఉద్యోగ విరమణ పొందిన తర్వాత పునర్నియమించడం గురించి కేసీర్​నే అడగండి - హరీశ్ రావుకి మావోయిస్టుల నుంచి ప్రాణహాని ఉందిని సమాచారం కారణంగా హరీశ్‌రావుతో తరచూ సంప్రదింపులు- ప్రభాకర్‌రావును సిట్‌ తెలిపిన విషయాలు

New Updates On Phone Tapping Case
New Updates On Phone Tapping Case (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 26, 2025 at 7:33 AM IST

Phone Tapping Case Updates : ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసు విచారణ కీలక దశకు చేరుకోవడంతో మరిన్ని కొత్త విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కస్టోడియల్ ఇంటరాగేషన్ విచారణకు హాజరైన ప్రధాన నిందితుడు ప్రభాకర్ రావు సిట్‌ సంధించే ప్రశ్నలకు కీలక విషయాలు చెప్పినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. తన పునర్నియామకంపై కేసీఆర్​నే అడగాలని చెప్పగా, హరీశ్‌రావును తరచూ ఎందుకు సంప్రదింపులు జరిపావని ప్రశ్నించారు. హరీశ్‌రావుకు మావోయిస్టుల నుంచి ప్రాణహాని ఉన్నందు వల్లే జాగ్రత్తలు చెప్పేందుకు ఆయనతో తరచూ సంప్రదింపులు జరిపినట్లు ప్రభాకర్ రావు చెప్పారు. మరో ముగ్గురు నిందితులను వేర్వేరుగా విచారించి వాంగ్మూలం నమోదు చేశారు.

ఫోన్‌ ట్యాపింగ్ కేసులో కస్టోడియల్‌ ఇంటరాగేషన్‌ చివరిరోజు ప్రభాకర్‌రావును సిట్‌ వివిధ కోణాల్లో ప్రశ్నించింది. ప్రభాకర్‌రావు ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత తిరిగి నియమించడంలో మతలబు ఉందని భావిస్తున్న సిట్ ఆ కోణంలో విచారణ చేసింది. ప్రభాకర్ రావును రెండు విడతలుగా కొనసాగించడం సహా ఏకంగా ఇంటెలిజెన్స్‌ చీఫ్ స్థానంలో కూర్చోబెట్టడం వెనక దురుద్దేశం ఉందని సిట్ అనుమానిస్తోంది. ఈ తరుణంలో ప్రభాకర్‌రావు పునర్నియామకానికి చెందిన నోట్ ఫైల్స్ పరిశీలించి ఇప్పటికే వివరాలు సేకరించింది. అప్పటి డీజీపీ మహేందర్‌ రెడ్డి, ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ నవీన్‌చంద్, అనిల్‌కుమార్ వాంగ్మూలాలు నమోదు చేసింది.

సీఎం కార్యాలయానికే రిపోర్ట్ : ప్రభాకర్‌రావు నేరుగా ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికే రిపోర్ట్ చేసేవారని సిట్‌కు చెప్పినట్లు సమాచారం. ఉద్యోగ విరమణ పొందిన తర్వాత పునర్నియమించడంపై తనను ఎందుకు అడుగుతారని, ఆ విషయం కేసీఆర్​నే అడగండి అని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చినట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది. హరీశ్‌రావుతో ప్రభాకర్ రావు బృందం తరచూ సంప్రదింపులు చేసినట్లు గుర్తించిన సిట్, అందుకు గల కారణాలపై ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. హరీశ్ రావుకు మావోయిస్టుల నుంచి ప్రాణహాని ఉన్నట్లు సమాచారముందని, అందుకే ఆయన పర్యటనలపై ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేసేందుకే తరచూ సంప్రదింపులు జరిపాం తప్ప, వేరే ఉద్దేశం లేదని వెల్లడించినట్లు సమాచారం.

వచ్చే నెల 16న సుప్రీంకోర్టుకు నివేదిక : సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం నేడు ప్రభాకర్‌రావును వదిలివేయాల్సి ఉండటంతో జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్​లోని సిట్ కార్యాలయంలో గంటల కొద్దీ విచారించారు. సిట్ సభ్యులు అంబర్ కిషోర్, విజయ్ కుమార్ తదితరులు బృందాలుగా విడిపోయి విచారణ చేశారు. కేసులోని మిగిలిన నిందితులు రాధాకిషన్ రావు, భుజంగరావు, తిరుపతన్నను పిలిచి మరో విడతగా విచారించారు. వచ్చే నెల 16న జరిగే విచారణలో సుప్రీంకోర్టుకు నివేదిక సమర్పించాల్సి ఉన్నందున సమగ్ర వివరాల కోసం మరోసారి విచారణ చేపట్టారు. ఇప్పటివరకు జరిగిన దర్యాప్తులో నెలకొన్న అంతరాలు పూరించే క్రమంలోనే మిగిలిన నిందితులను పిలిచి వాంగ్మూలాలు సేకరించారు.

ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ చేసి బెదిరించే ప్రయత్నం : ముఖ్యంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్‌లో సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా వ్యాపారులు, ప్రైవేట్‌ వ్యక్తులను బెదిరించిన కోణంలోనే విచారణ సాగినట్లు కనిపిస్తోంది. వేలాది మంది ఫోన్లను రహస్యంగా విన్న అనంతరం ఎవరిని ఎలా బెదిరించాలని ప్రభాకర్‌రావు ఆదేశాలు జారీ చేశారని ఆరా తీసినట్లు సమాచారం. వ్యక్తిగతంగా లబ్ధి పొందిన ఉదంతాలపై వివరాలను రాబట్టినట్లు తెలిసింది. ప్రభాకర్‌రావు కుటుంబసభ్యులకు చెందిన వ్యాపారానికి లబ్ధి చేకూర్చే క్రమంలో బెదిరింపులు జరిగాయా? అన్న కోణంలో విచారణ సాగినట్లు సమాచారం. ప్రభాకర్‌రావు సమీప బంధువు రవీందర్ రావును పిలిచి విచారించారు. ఓ స్థిరాస్తి వ్యాపారితో నెలకొన్న వివాదానికి సంబంధించి విచారించినట్లు సమాచారం.

ఎమ్మెల్యేలకు ఎర కేసు నిందితుడు నందకుమార్‌ను పిలిచి వాంగ్మూలం నమోదు చేశారు. నందకుమార్ ఫోనూ గతంలో ప్రభాకర్ రావు బృందం అక్రమంగా ట్యాప్ చేసినట్లు వెల్లడైన నేపథ్యంలోనే ఆయన వాంగ్మూలం నమోదు చేశారు. మొయినాబాద్ ఫాంహౌస్‌లో ఎమ్మెల్యేలకు ఎర కేసుకు సంబంధించిన ఆడియోలు, వీడియోలు బహిర్గతం కావడం వెనక గల కారణాలపై నందకుమార్ నుంచి వివరాలు సేకరించి పంపించివేశారు. ప్రభాకర్‌రావు చుట్టూ ఉచ్చు బిగించే దిశగా సిట్‌ అడుగులు వేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

వారం రోజులుగా సిట్ విచారణ జరిగిన నేపథ్యంలో గురువారం ఉన్నతాధికారులు కీలక సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్‌ విజయ్ కుమార్, సిట్ చీఫ్ సజ్జనార్‌తో పాటు సభ్యులతో సమీక్షించారు. దర్యాప్తు పురోగతిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రముఖులకు నోటీసుల అంశంపై చర్చకు వచ్చినట్లు తెలిసింది. మరోసారి సమీక్షించి ఆ విషయంలో తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశమున్నట్లు తెలుస్తోంది.

