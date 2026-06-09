'మీ పేరిట ఫోన్ గిఫ్ట్గా వచ్చిందండీ' అంటూ ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయా? - అయితే జాగ్రత్త పడాల్సిందే!
గిఫ్ట్ స్కామ్స్ పేరిట కేటుగాళ్ల కొత్త రకం మోసాలు - ఫోన్లో ముందుగానే మోసపూరిత యాప్ల ఇన్స్టాల్ - సిమ్ వేసిన వెంటనే సమస్తం నేరగాళ్ల చేతులోకి
Published : June 9, 2026 at 8:34 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 8:58 PM IST
New Types Of Scams In The Name Of Gift Scams : సైబర్ కేటుగాళ్లు కొత్త కొత్త ఎత్తులతో మోసాలకు పాల్పడి సొమ్ములు కొల్లగొడుతున్నారు. ఒకప్పుడు ఫోన్కు వచ్చే ఓటీపీ చెబితేనో వాట్సప్లో పంపిన లింక్ క్లిక్ చేస్తేనో నేరగాళ్లకు చిక్కి ఖాతాలో ఉన్న డబ్బులు ఖాళీ అయ్యేవి. కానీ దానిపై ప్రజల్లో అప్రమత్తత పెరగింది. దాంతో సైబర్ కేటుగాళ్లు రూటు మార్చారు. కొత్తగా పార్శిల్ డెలివరీల పేరుతో డబ్బులు దండుకుంటున్నారు.
పలు నగరాల్లోనూ ఇదే తరహా మోసాలు : ఇంటికి డెలివరీల పేరుతో కొన్ని ఫోన్లను పంపిస్తున్నారు. వాటిలో ముందుగానే కాల్ఫార్వర్డింగ్, ఇతర మోసపూరిత యాప్లు ఇన్స్టాల్ చేసి పంపుతున్నారు. అటువంటి పార్శిళ్లను తీసుకుని ఫోన్లో సిమ్ వేసిన వెంటనే సమస్తం నేరగాళ్ల చేతిలోకి వెళ్లిపోతుంది. అంతే ఖాతాల్లోని సొమ్మును స్వాహా చేస్తున్నారు. ఇటీవల ఇదే తరహాలో దిల్లీలో ఓ వ్యక్తి ఖాతా నుంచి కేటుగాళ్లు ఏకంగా రూ. 77 లక్షలు కొట్టేశారు. చెన్నై, బెంగళూరు నగరాల్లో కూడా ఈ విధంగా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఆఫర్, ఇతర పేర్లతో మనకు తెలియకుండా కొరియర్లలో ఇంటికి వచ్చే ఫోన్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాడొద్దని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
సంస్థల ప్రతినిధులమంటూ ఫోన్ కాల్స్ : సైబర్ నేరగాళ్లు ఈ కామర్స్, కొరియర్ సంస్థల ప్రతినిధుల తరహాలో ఫోన్లు చేస్తారు. ముందస్తుగా సేకరించిన వివరాల ఆధారంగా మన పేర్లతో మాట్లాడుతారు. మీ చిరునామాతో కొరియర్ వచ్చిందని నమ్మిస్తారు. ఎలాంటి బుకింగ్ చేయలేదని చెబుతే, పొరపాటున వచ్చిందని ధృవీకరించుకోవాలని చెబుతారు. అందుకే *21* హ్యాష్ డయిల్ చేయాలని చెబుతారు. వారు చెప్పినట్టు చేయగానే మనకు వచ్చే కాల్స్, ఓటీపీలు, వాట్సాప్ వెరిఫికేషన్ కోడ్ పూర్తిగా నేరగాళ్ల చేతికి చేరుతాయి. ఇక అంతే సంగతులు బ్యాంకు ఖాతాల్లోని డబ్బులు కొల్లగొట్టేస్తారు.
కేంద్ర టెలికమ్యునికేషన్స్ నుంచి కాల్స్ : వివిధ బ్యాంకులు, క్రెడిట్ కార్డు విభాగం, కేంద్ర టెలికమ్యునికేషన్స్ శాఖ ప్రతినిధులమంటూ కేటుగాళ్లు ఫోన్ చేస్తారు. డివోటీ ద్వారా సిమ్ కార్డు తనిఖీ చేసుకోవాలని లేకపోతే సేవలు నిలిచిపోతాయని చెబుతారు. దీని వెనుక ఉన్న అసలు మోసం గ్రహించకుండా ఎలా తనిఖీ చేసుకోవాలని అడిగితే చిరునామా అడిగి నేరుగా ఇంటికి ఫోన్ను కొరియర్ చేస్తారు. ఆ ఫోన్లో ముందుగానే మాల్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంచుతారు. బాధితుడు సిమ్ కార్డు ఫోన్లో వేయగానే ఓటీపీలన్నీ నేరుగా నేరగాళ్లకు వెళ్లిపోతాయి. బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి సులభంగా డబ్బులు బదిలీ చేసుకుంటారు. ఈ తరహా మోసాలకు నేరగాళ్లు ఎక్కువగా సెకెండ్ హ్యాండ్ ఫోన్లను వాడుతున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. సైబర్ నేరగాళ్ల బారిన పడకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని వారి మాటలను నమ్మి మోసపోవద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
"ప్రస్తుతం జరుగుతున్న కొత్త రకమైన మోసం ఏంటంటే గిఫ్ట్ స్కామ్. ఈ స్కామ్లో మీరు ఇలా గిఫ్ట్ గెలిచారని చెప్తారు. తక్కువ ధరలు కలిగిన కొన్ని ఫోన్లను పంపిస్తారు. వాటిలో ఆటోమెటిక్ షేరింగ్ అనే అప్లికేషన్లు ముందే ఇన్స్టాల్ చేసి పెడతారు. ఇలాంటి డివైస్లు వాడి వాటిలో మన బ్యాంక్ ఎకౌంట్ వాడినప్పుడు దానికి సంబంధించిన డేటాను మొత్తం వారు కాపీ చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఓటీపీని జెనేరేట్ చేసి ఎకౌంట్ను మొత్తం ఖాళీ చేస్తారు. ఇలాంటివి జరగకుండా ఎప్పటికీ మీ సిమ్ కార్డు, మొబైల్ను జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి. దానికి లాక్ పెట్టుకోవాలి. ఇంకొకటి సిమ్ కార్డు లాక్ ఆప్షన్ అనేవి కూడా ఉంటాయి. వీలైతే సిమ్కు లాక్ పెట్టుకోండి" - రూపేష్, సైబర్ క్రైం నిపుణుడు
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